Xiaomi’nin Android 12 Güncellemesi Alacak Modelleri!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 12 özelliklerini ortaya döküyor. İşte Xiaomi 12‘nin kamera ve işlemci detayları.

Pazarın hakim şirketi Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Xiaomi Mi ismi ile ortaya çıkan Xiaomi amiral gemisi modelleri artık “Mi” takısını almayacak. Mi markasını kapatma kararı alan Xiaomi, yeni amiral gemisi modelinin ismindeki “Mi” takısını da kaldırdı.

Şirketin yeni amiral gemisi modelleri söylediğimiz gibi Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra olarak adlandırıldı. Henüz tanıtımı gerçekleşmeyen Xiaomi 12 ailesi şimdiden birçok özelliğini ortaya döktü diyebiliriz. Özellikle kamera ve işlemci tarafında kayda değer bilgiler var. Gelin Xiaomi 12 ailesinin özelliklerine göz atalım.

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Xiaomi 12 ailesinin bilinen özellikleri!

Xiaomi’nin henüz tanıtılacak olan yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra bazı özelliklerini ortaya döktü. Kamera ve işlemci tarafından gelen bu bilgiler her iki cihazın da tam anlamıyla amiral gemisi ruhu taşıdığını gösteriyor. Peki bu özellikler ne mi? Gelin bakalım.

Xiaomi son amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4’te 108MP’lik bir ana kameraya yer vermişti. Şirket “Mi” etiketini kaldırmasıyla kamera tarafında da farklı bir döneme geçiş yaptı. Birkaç modelinde kullandığı 108MP’lik sensörden vazgeçen Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 12’de 50MP’lik kamera kurulumu yaptı.

50MP ana, 50MP ultra geniş açılı ve 50MP telefoto olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olması beklenilen Xiaomi 12, bu kurulum sayesinde 5x – 10x arasında pürüzsüz ve yüksek kaliteli yakınlaştırma sağlıyor. Tabi bu kadar ciddi performans sunacak olan bir kamera grubunun video ve fotoğraf kalitesinin kötü olması beklenemez.

Öte yandan Samsung tarafından hala geliştirilen 200MP‘lik sensörlerinin de Xiaomi 12 ailesinde kullanılacağı belirtilmişti. Ancak görünüşe göre Xiaomi 200MP’lik sensörleri Xiaomi 12 Ultra modeli için saklıyor. Ancak bu tarafta net bir bilgi söz konusu değil.

Ek olarak gelen sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED bir ekran ile gelecek olan Xiaomi 12 ailesi, şimdilik boyut ve çözünürlük tarafında bir bilgi taşımıyor. Ancak cihazların Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 898 yonga setinden güç alacağı biliniyor. Bu işlemcinin ise tam boyutu bilinmeyen LPDDR5X RAM‘ler ile güçlendirileceği kesin diyebiliriz.

Xiaomi amiral gemisi modellerinden “Mi” takısını kaldırmasıyla farklı bir döneme geçtiğini de ifade ediyor. Görünüşe göre çok çok yüksek özellikler sunacak olan Xiaomi 12 ailesi dikkat çekecek gibi duruyor. Bakalım Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra‘yı ne zaman tanıtacak. Sizce Xiaomi 12 ailesinin fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.