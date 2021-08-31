Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin Android 12 Güncellemesi Alacak Modelleri!
Android’in yeni sürümü Android 12 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri açıklandı. İşte Android 12 güncellemesini alacak tüm Xiaomi modelleri!
Dünya çapında en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alan Android‘in yeni sürümü geliyor. Bir süredir üzerinde çalışılan ve hala betada olan Android’in yeni sürümü Android 12, artık dağıtılmaya başlanılacak.
Tabi Android 12’nin gelmesiyle Android işletim sistemine sahip akıllı telefonu olan kullanıcılar meraklanıyor. Herkes kendi cihazının güncellemeyi alıp almayacağını merak ediyor. Bugün gelen bir sızıntı ile Xiaomi kullanıcıların merakı giderildi. Resmi olmayan kaynaklar Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini açıkladı. Bu yazımızda Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi modellerini listeledik. Gelin listeye göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Xiaomi 12 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıkıyor!
İçindekiler
Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi Mi modelleri!
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 Lite
- Mi CC9 Pro
Android 12 güncellemesi alacak Redmi ve POCO modelleri!
- Redmi 10
- Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 9T / Redmi 9 Power
- Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G / Redmi K30 Ultra
- Redmi K40 Gaming
- POCO X2
- POCO X3 / POCO X3 NFC
- POCO M3 Pro 5G / POCO M3
- POCO M2 Pro
- Black Shark 3 serisi
- Black Shark 4 serisi
Android 12 Beta sürümüne dahil edilen modeller!
- Mix 4
- Mi 11X / Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra
- Mi 10T / Mi 10T Pro
- Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G
- POCO F3
- POCO X3 Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom
- Redmi Note 8 2021
- Mi 11i (kapalı beta sürümü)
- Mi 11X Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Ultra (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro+ (kapalı beta sürümü)
Android 12 Güncellemesi Almayacak Cihazlar!
- Mi 9 Serisi
- Mi 9T Serisi
- Mi CC9 Serisi
- Redmi K20 Serisi
- Redmi Note 8 Serisi
- Redmi 9 Serisi
- Redmi 9 Prime
- Redmi Note 9
- Redmi Note 10X 4G
- POCO M2
- POCO M2 Reloaded
- POCO C3
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 12 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıkıyor!
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 12 özelliklerini ortaya döküyor. İşte Xiaomi 12‘nin kamera ve işlemci detayları.
Pazarın hakim şirketi Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Xiaomi Mi ismi ile ortaya çıkan Xiaomi amiral gemisi modelleri artık “Mi” takısını almayacak. Mi markasını kapatma kararı alan Xiaomi, yeni amiral gemisi modelinin ismindeki “Mi” takısını da kaldırdı.
Şirketin yeni amiral gemisi modelleri söylediğimiz gibi Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra olarak adlandırıldı. Henüz tanıtımı gerçekleşmeyen Xiaomi 12 ailesi şimdiden birçok özelliğini ortaya döktü diyebiliriz. Özellikle kamera ve işlemci tarafında kayda değer bilgiler var. Gelin Xiaomi 12 ailesinin özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Realme GT Neo 2’nin Tüm Özellikleri Belli Oldu!
Xiaomi 12 ailesinin bilinen özellikleri!
Xiaomi’nin henüz tanıtılacak olan yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra bazı özelliklerini ortaya döktü. Kamera ve işlemci tarafından gelen bu bilgiler her iki cihazın da tam anlamıyla amiral gemisi ruhu taşıdığını gösteriyor. Peki bu özellikler ne mi? Gelin bakalım.
Xiaomi son amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4’te 108MP’lik bir ana kameraya yer vermişti. Şirket “Mi” etiketini kaldırmasıyla kamera tarafında da farklı bir döneme geçiş yaptı. Birkaç modelinde kullandığı 108MP’lik sensörden vazgeçen Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 12’de 50MP’lik kamera kurulumu yaptı.
50MP ana, 50MP ultra geniş açılı ve 50MP telefoto olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olması beklenilen Xiaomi 12, bu kurulum sayesinde 5x – 10x arasında pürüzsüz ve yüksek kaliteli yakınlaştırma sağlıyor. Tabi bu kadar ciddi performans sunacak olan bir kamera grubunun video ve fotoğraf kalitesinin kötü olması beklenemez.
Öte yandan Samsung tarafından hala geliştirilen 200MP‘lik sensörlerinin de Xiaomi 12 ailesinde kullanılacağı belirtilmişti. Ancak görünüşe göre Xiaomi 200MP’lik sensörleri Xiaomi 12 Ultra modeli için saklıyor. Ancak bu tarafta net bir bilgi söz konusu değil.
Ek olarak gelen sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED bir ekran ile gelecek olan Xiaomi 12 ailesi, şimdilik boyut ve çözünürlük tarafında bir bilgi taşımıyor. Ancak cihazların Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 898 yonga setinden güç alacağı biliniyor. Bu işlemcinin ise tam boyutu bilinmeyen LPDDR5X RAM‘ler ile güçlendirileceği kesin diyebiliriz.
Xiaomi amiral gemisi modellerinden “Mi” takısını kaldırmasıyla farklı bir döneme geçtiğini de ifade ediyor. Görünüşe göre çok çok yüksek özellikler sunacak olan Xiaomi 12 ailesi dikkat çekecek gibi duruyor. Bakalım Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra‘yı ne zaman tanıtacak. Sizce Xiaomi 12 ailesinin fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo 2’nin Tüm Özellikleri Belli Oldu!
Realme‘nin son dönemdeki popüler modeli Realme GT’nin yeni versiyonu Realme GT Neo 2 geliyor. İşte Realme GT Neo 2’nin tüm özellikleri.
Akıllı telefon modelleri ile pazarda iyi bir yer edinen Realme, yeni modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Yakın bir tarihte ilk laptop modeli ile karşımıza çıkan Realme, yakında bir tablet modeli ile de isminden söz ettirecek. Ancak şirket bu sırada akıllı telefon pazarını da boş bırakmıyor.
Son gelen haberlerle Realme‘nin henüz hakkında net olarak bir açıklama yapmadığı modeli Realme GT Neo 2‘nin özellikleri ortaya çıktı. Realme GT Neo serisinin yeni versiyonu olacak olan Realme GT Neo 2 tüm özellikleri ve tasarımı ile kendini gösterdi. Şimdi gelin Realme‘nin yeni akıllı telefon modeli Realme GT Neo 2’nin özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Realme’nin İlk Tableti Realme Pad Geekbench’te Görüntülendi!
Realme GT Neo 2’nin tüm özellikleri!
Realme’nin yüksek özelliklere sahip yeni akıllı telefon modeli Realme GT Neo 2 birçok özelliği ile karşımıza çıktı. Cihaza ilk baktığımızda ön kısımda ince çerçevelere sahip AMOLED bir ekran kullanıldığını görüyoruz. 6.62 inç büyüklüğündeki bu ekran 120Hz yenileme hızına ve 1080p çözünürlüğe sahip olacak.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga setinden alması beklenilen Realme GT Neo 2, bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile destekleyecek. 128GB dahili depolama ile gelecek olan Realme GT Neo 2, işletim sistemi tarafında Android 11 destekli Realme UI 2.0‘ı kullanacak.
Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıyacak olan Realme GT Neo 2, bu kameranın hemen yanında bir adet 8MP‘lik ultra geniş açılı kamera ve bir adet 2MP‘lik makro kamera barındıracak. Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerasına sahip olan GT Neo 2, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alacak. Bu batarya ise 65W hızlı şarj destekli olacak.
Şimdilik bu özellikler ile piyasaya giriş yapması beklenilen Realme GT Neo 2‘nin fiyatı henüz bilinmiyor. Ancak özellikleri ile amiral gemisi modellerin yerine tercih edilebilir olan Realme GT Neo 2 çok ilgi çekecek gibi duruyor. Bakalım Realme, GT Neo serisinin yeni modelini ne zaman tanıtacak.
Realme GT Neo 2 teknik özellikleri!
- Ekran: 6.62 inç, 120Hz, 1080p, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 870
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 16MP
- Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP
- Batarya: 5000mAh, 65W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oppo Enco Buds İncelemesi | Uygun Fiyata Pek Çok Özellik!
Apple, Klasik Müzik Servisi Primephonic’i Satın Aldı!
Xiaomi’nin Android 12 Güncellemesi Alacak Modelleri!
Geleceğin siber güvenlik uzmanları ‘Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’nı tamamladı
Xiaomi 12 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıkıyor!
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Apple Satın Alma Rehberi | Hangi Apple Telefonu Almalıyım?
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
BİLİNMEYEN 5 Mi BAND 6 ÖZELLİĞİ | Bilekliğinizi Daha Aktif Kullanın!
Apple Satın Alma Rehberi | Hangi Apple Telefonu Almalıyım?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.