Gerek ülkemizde gerek dünyada bizleri Android ile tanıştıran marka hiç şüphesiz Samsung oldu. Şu anda bile satışları her ne kadar düşse bile birçok insan onu Android dünyasının lideri olarak görüyor. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan birisi ise kullanıcılarına sunduğu diğer markalara nazaran sorunsuz yazılımı ve güncelleme desteği. Geldiğimiz noktada bugün Samsung, Galaxy A33 ve Galaxy A53 için Android 12 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini yayınladı.

Samsung Galaxy A33 için Android 12 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi A336NKSU3CWB3 yazılım sürümü ile piyasaya sürüldü. Bu güncelleme ile birlikte akıllı telefon One UI 5.1 yazılımına kavuşuyor. Bunun yanı sıra cihazın bazı yazılımsal sıkıntıları da çözülmüş. Güncelleme Şubat 2023 güvenlik paketini de içeriyor.

Galaxy A33’ün abisi Galaxy A53 5G ise Android 12 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini A536NKSU4CWB3 yazılım sürümü ile aldı. Akıllı telefon kardeşi gibi bu güncelleme ile One UI 5.1’e kavuşuyor. Bunun dışında güncelleme ile gelen bir değişiklik yok. Galaxy A53’te bulunan bazı yazılımsal problemler bu güncelleme ile giderilmiş. Bunun yanı sıra güncelleme Şubat 2023 güvenlik paketini de içeriyor.

Her iki cihaz için de güncelleme şimdilik sadece Güney Kore’de yayınlandı. Ancak Samsung yazılım güncellemesi konusunda sıkıntılı bir marka değil, önümüzdeki günlerde Android 12 tabanlı One UI 5.1 güncellemesini diğer ülkeler için de yayınlayacaktır.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Ultra Fiyatı Türkiye’de Dibi Gördü!

Güney Kore’de ikamet ediyorsanız ve güncelleme halen size ulaşmadıysa Ayarlar> Yazılım Güncelleme kısmından güncellemenin gelip gelmediğini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.