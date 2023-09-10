Galaxy A25, Samsung’un A serisinin bu yılki en son üyesi olabilir. Ancak bu yeni akıllı telefonun piyasaya sürülmesi için bir yıl daha beklememiz gerekebilir. Zira Galaxy A24, bu yılın başlarında Nisan ayında tanıtıldı ve bu nedenle Samsung’un halefini aynı yıl içinde sunması mantıklı görünmüyor. Ancak, yeni bir Geekbench listesi ile birlikte bazı önemli özellikleri doğrulayan ayrıntılar ortaya çıkmış durumda.

Geekbench listesi, Samsung Galaxy A25 5G’nin SM-A256B model numarasıyla tanıtıldığını gösteriyor. Bu yeni akıllı telefon, sekiz çekirdekli Exynos 1280 SoC tarafından desteklenecek ve cömert bir 8 GB RAM’e sahip olacak. Yazılım tarafında ise bu yeni A serisi cihaz, kutudan çıktığında Android 13 işletim sistemi ve One UI arayüzü ile gelecek. Akıllı telefon, tek çekirdekli testte 937 puan ve çok çekirdekli testte 2106 puan alarak iyi bir performans sergiledi.

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Daha önceki bir rapor, cihazın su damlası çentikli 6,44 inç ekran ile geleceğini göstermişti. Cihazın arka tarafında üç lensli bir kamera sistemi bulunacak ve bu sistemin yanında bir LED flaş yer alacak. Ayrıca, cihazın güvenliği için sağ tarafta ses seviyesi ayar düğmesi bulunan bir yan parmak izi sensörü ile donatılacağı belirtiliyor.

Galaxy A25’te tek bir hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunacak. Cihazın boyutları ise 162 x 77,5 x 8,3 mm olarak rapor ediliyor. Başka bir rapor, cihazın arka kamerasının 50MP ana kamera ile donatılacağını ve ön tarafta 13MP bir selfie kamerasına sahip olacağını belirtiyor. Bu, Galaxy A24 ile benzer birinci ve selfie kameralara sahip olacağı anlamına geliyor.