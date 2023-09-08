Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz Haziran ayında karşımıza Samsung Wallet uygulaması ile çıkmıştı. Samsung telefonlar ve saatler ile ödeme yapma imkanı sunan bu sistem bugün sürpriz bir şekilde Türkiye’ye geldi. Apple Pay’in 3. dünya ülkelerinde kullanılmasına rağmen ülkemize gelmemesini fırsata çeviren Samsung, ülkemizdeki kullanıcılara bir kez daha ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu.

Samsung’un ödeme sistemi ile kredi, banka kartı, hediye ve üyelik kartlarınızı telefonunuzda taşıyabilirsiniz. Ayrıca uygun anahtarlarınızı Samsung Cüzdan’a ekleyebilir böylece telefonunuzda yedek bir setiniz olabilir. Bu anahtar sayesinde evinizin, arabanızın kilidini açabilir ve hatta arabanızı uzaktan çalıştırabilirsiniz.

Uygulama ile Bağlantılı döviz ortaklarımız aracılığıyla kripto bakiyelerinizi ve mevcut kripto para birimi fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Seçili havayollarından biniş kartınızı Samsung Cüzdan’a ekleyerek biletinize hızlıca erişebilirsiniz. Android 7 ve sonrası Samsung telefonlarda çalışan bu uygulama sayesinde fiziki olarak kredi veya banka kartı taşımıza da gerek kalmayacak.

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Aynı zaman da Mobil cüzdana eşlik eden akıllı saat uygulaması Wear OS yüklü cihazlarla yapacağınız ödemelerde bu işlemi kullanabilirsiniz. Bakalım Samsung’un bu hamlesi sonrası Apple Türkiye’den bir karşı atak gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.