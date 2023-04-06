Samsung Galaxy S22 serisi ABD’de en son Nisan 2023 güvenlik güncellemesini aldı. Güncelleme, S90xU1UES2CWCC ürün yazılımı sürümüyle geliyor. Güncelleme, Galaxy cihazlarında bulunan 64 güvenlik açığını gidererek telefonları daha güvenli hale getiriyor. Ayrıca genel hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleriyle birlikte gelebilir.

Galaxy S22 cihazlarına sahip kullanıcılar, Ayarlar ” Yazılım güncelleme bölümüne gidip İndir ve Yükle seçeneğine dokunarak güncellemeyi indirebilirler. Alternatif olarak, yeni aygıt yazılımı dosyasını Samsung’un aygıt yazılımı veritabanından indirebilir ve bir Windows PC aracılığıyla Odin aracını kullanarak manuel olarak flaş edebilirler.

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Samsung geçen yıl Android 12 ile donatılmış Galaxy S22 serisini piyasaya sürmüştü. Piyasaya sürüldüklerinden bu yana, telefonlar aylık güvenlik güncellemeleri aldı ve 2022’nin sonlarında Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini aldılar. Yakın zamanda, daha fazla yazılım özelliği ekleyen One UI 5.1 güncellemesini de aldılar.

Nisan 2023 güvenlik güncellemesi ilk olarak Güney Kore’ye geldi ve ardından ABD’ye ulaşmadan önce Avrupa’ya ve dünyanın diğer bölgelerine yayıldı. Diğer bölgelerdeki kullanıcılar güncellemeyi önümüzdeki haftalarda almayı bekleyebilirler. Bu güncellemeyle Samsung, cihazlarının güvenliğini koruma ve kullanıcılarına zamanında güncelleme sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Galaxy S22 telefonunuz varsa, Ayarlar ve ardından Yazılım Güncelleme bölümüne gidip İndir ve Yükle butonuna basabilirsiniz. Güncelleme geldiğinde böylece telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.