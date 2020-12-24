Dizi/Film/Kitap
Friends aşıkları toplanın: Dizi, 10 sezonuyla birden BluTV’de!
Tüm zamanların en sevilen sitcom’larının başında gelen Friends dizisi, bugün itibarıyla BluTV bünyesine geçti. Toplam 10 sezondan oluşan dizi artık bütün bölümleri ve sezonlarıyla BluTV’den Türkçe altyazı desteğiyle izlenebiliyor.
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Friends dizisinin Türkiye’deki yeni durağı: BluTV
Televizyon tarihinin en efsanevi dizilerinden biri olan Friends, yakında 26. yaşını bitirip 27’ye ayak basacak. Teknoloji devi Google’ın bile, 25. yıl dönümü şerefine dizinin karakterlerine özel arama sonuçları hazırladığı Friends’in bugünden itibaren BluTV’ye eklendiği duyuruldu. Bu müjdeyle birlikte Friends dizisi için yanıp tutuşanlar, artık muradına ermiş olacaklar.
Kimi zaman beIN CONNECT platformunda da sevenlerinin karşısına çıkan Friends, artık 236 bölümden oluşan 10 sezonuyla birden BluTV bünyesinde olacak. BluTV konuyla alakalı olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Onlar kadar mutluyuz çünkü #Friends tüm sezonlarıyla tekrar BluTV’de!” ifadeleriyle Friends’e ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.
Onlar kadar mutluyuz çünkü #Friends tüm sezonlarıyla tekrar BluTV'de!
©️ Warner Bros. Entertainment, Inc. pic.twitter.com/yseGyaS2xj
— BluTV (@BluTV) December 23, 2020
Yapımcılığını Warner Bros. Television şirketine bağlı Bright/Kauffman/Crane Productions’ın yaptığı Amerikan sitcom dizisi Friends, ilk olarak 22 Eylül 1994 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Toplamda 10 sezon boyunca devam eden dizi, 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınlanan 236. bölümüyle de ekranlara veda etmişti. Her bölümü takriben 22-23 dakika olan dizi, Türkiye’de de hala popülerliğinden ödün vermeyerek hayatına devam ediyor.
Friends dizisinin özeti (Beyazperde): Çocukluk arkadaşı olan Monica ve Rachel, Monica’nın ağabeyi Ross, Ross’un üniversiteden oda arkadaşı Chandler… Chandler’ın ev arkadaşı Joey ve Monica’nın eski arkadaşı Phoebe. Geçmişleri bir şekilde bir yerde kesişen bu 6 arkadaşın yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Müthiş bir mizah ile dostluk bağlarının içiçe geçtiği dizideki karakterler, 10 sezona yayılan hikaye boyunca izleyiciyle birlikte büyüyüp olgunlaşıyor. Jennifer Aniston gibi sonradan yıldızlaşacak isimleri kazandıran bir dizi olarak da unutulmazlar arasındadır.
BluTV üyeliği nasıl açılır?
Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarına rakip olarak Türkiye’deki kullanıcılarına hizmet veren BluTV’nin aylık 22.90 TL’lik bir üyelik ücreti bulunuyor. Eğer Friends dizisini izlemek isterseniz, hemen şimdi https://www.blutv.com/kayit linkine tıklayarak üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Dizi/Film/Kitap
Chadwick Boseman, “Marvel’s What If…?” ile geri dönüyor!
Geçtiğimiz yaz, Black Panther karakterini canlandıran Chadwick Boseman‘ın ölüm haberiyle tüm dünya üzüntüye boğulmuştu. Fakat, Kevin Feige aktörün Marvel’ın yeni animasyon serisi olan Marvel’s What If…? için birkaç bölüm kaydettiğini onayladı.
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Marvel’s What If…? Disney+’ta yayınlanacak!
Aktörün vefatıyla Black Panther II filminin akıbeti belli değildi ve sonrasında T’Challa‘nın başka bir aktör tarafından tekrar hayata geçirilmeyeceği Kevin Feige tarafından onaylanmıştı. Bununla birlikte, Marvel Studios projelerinde Chadwick Boseman’ı daha fazla görmek isteyen hayranlar için güzel haberler var, çünkü oyuncu vefat etmeden önce Marvel’ın yeni animasyon serisi olan Marvel’s What If…?‘in birkaç bölümünün kaydını tamamlamıştı.
Marvel’in Disney+’ta yayınlanacak olan televizyon projelerini desteklemek için Emmy Magazine’e konuşan Marvel Studios patronu Kevin Feige, Chadwick Boseman’ın Ağustos ayında vefat etmeden önce ‘yaklaşık dört kez geldiğini ve çok sayıda bölüm kaydettiğini’ doğruladı. Bu durum, aktörü gördüğümüz son projenin yakın zamanda çıkan Netflix filmi “Ma Rainey’s Black Bottom ” olmayacağını gösteriyor.
Fakat, Marvel’ın What If…? serisinin doğasına bağlı olarak Chadwick Boseman’ı Black Panther olarak görmeyeceğiz çünkü animasyon serisi Marvel karakterlerinin alternatif versiyonlarına odaklanıyor. Örneğin Peggy Carter’i “Captain America” olarak ya da “Captain Britain” olarak görebiliyoruz.
Her ne kadar Disney+ ülkemiz için aktif olmasa da Marvel’s What If…? 2021 yazında platforma gelecek. Ayrıca, WandaVision 15 Ocak’ta, ardından The Falcon and the Winter Soldier 19 Mart’ta ve 2021’in Mayıs ayında Loki‘nin mini dizisi gelecek.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, 2020’nin en iyi 7 yayın programını sundu
Netflix, 2020 yılında, özellikle pandemi sürecinde, hepimiz için eğlence ve rahatlama platformu oldu. Bulunduğumuz bu süreç 2021 senesinde de devam edebilir gibi duruyor. Ayrıca bu süreç, birçok harika film ve TV şovu için zaman ayırmamızı sağladı.
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Netflix, sevdiklerinize ve size harika TV şovları sunuyor
Uygulama size, üç ayrı ödeme seçeneği sunuyor. Eğer seçeceğiniz plan “Temel” kategorisindeyse, aylık 17.99 TL ödemelisiniz. Seçtiğiniz bu temel program, size yalnızca tek ekranda izleme olanağı tanır. Seçeceğiniz plan “Standart” kategorisinde yer alıyorsa, aylık 29.99 TL ödemeniz gerekir. Bu plan size iki farklı ekranda uygulamayı açmanızın yanında izlediğiniz şovları HD kalitesinde sunar. Son plan ise “Premium” pakettir. Bu pakete aylık 41.99 TL ödemeniz gerekir. Seçtiğiniz son paket size toplamda dört ayrı ekranda uygulamayı açma imkanı tanır ve ultra HD görüntü kalitesi sunar.
Uygulamayı satın aldıktan sonra birçok TV şovunu izleyip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle ve ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok TV şovunun yanında, çocuklara özel “çocuk” bölümünden çeşitli şovlara ulaşabilirsiniz. Uygulama içinden en iyi 7 TV şovunu sizler için bir araya getirdik.
Netflix’in çarpıcı 7 şovu
“To The Lake”
Bu sene satın alınan “To The Lake” 2019 Rus web dizisi, aslında bir romandan uyarlanmış. Rus romanı olan Vongozero, bu diziye ilham vermiş. Bulunduğumuz dönemin fantastik kurgusu denilebilir aslında. Bir sezon olan dizi, pandemi sürecinden kurtulmaya çalışan bir grubu anlatıyor. Bu grup yaşam mücadelesi verirken, sevdiklerini ve insanlıklarını da riske atarlar.
“Alive”
2020 Güney Kore yapımı olan film, şehrin bir virüse yakalanmasıyla kendini eve kilitleyen bir gencin internet üzerinden yardım çağrılarını ve bu çağrıların sonuçlarını izleyiciyle paylaşıyor. Filmi izlerken, çoğu sahnede fazla gerilip dehşete kapılabilirsiniz. Bulunduğumuz süreç boyunca hissettiğimiz çoğu duygu, bu filmde bizlere eşlik edecek.
“Tiger King”
Tiger King, 7 bölümden oluşan bir mini belgesel. 200’den fazla büyük kediye sahip olan Joe Exotic’in, beslediği büyük kedileri ve büyük kedilerin haklarını koruyan Carol Baskin ile olan çeşitli davaları anlatıyor.
“Bir Başkadır”
2020 yılına damgasını vuran dizi, 1 sezondan oluşuyor. Gündelikçilik yapan Meryem, zaman zaman baygınlık geçirir. Tanıdığı birinin tavsiyesi üzerine bir psikiyatriste gider. Psikiyatrist olan Peri, Meryem’den çok şey öğrenir. Bulunduğumuz dönemin sosyal sorunlarını, aile içi çatışmaları ve toplum baskısını farklı pencerelerden anlatan bir dizi. Zaman zaman kendinizi sorgulayacağınız ve çeşitli dersler çıkaracağınız kısa bir hikaye.
“Tuca and Bertie”
Yetişkin animasyonu olan TV şovu, henüz 1 sezonunu yayınladı. Özgür ruhlu olan Tuca ve Bertie, çelişkili karakterlerine rağmen hayatları boyunca birbirlerine destek olur ve ortaya çeşitli maceralar çıkar. İkinci sezonu Netflix’te yayınlanmayacak olan dizi Cartoon Network’te izleyicileriyle buluşacak. Eğer BoJack gibi yetişkin animasyonlarını seviyorsanız bu şov size göre.
“The Witcher”
İlk sezonu geçen sene yayınlanan dizi, sağlam bir geçmişe sahip. Aynı zamanda oyunu ve kitap serisi olan The Witcher, tüm dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Henry Cavill‘in canlandırdığı Geralt, izleyicileri büyük ölçüde heyecanlandırdı. Fantastik kurgu olan dizi, canavar avcısı olan Geralt’ın başından geçenleri zaman çizelgelerini karıştırarak izleyiciye sunar. Yeni sezonu yaklaşan diz, izleyicileri bir hayli heyecanlandırıyor.
“The Crown”
Eğer tarihle ilgiliyseniz bu dizi size birçok tarihi olayı anlatacak. Kraliçe Elizabeth‘in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşk ve 20. yüzyılın ikinci yarısına şekil veren olayları sizlere sunuyor. Ayrıca, inanılmaz sinematografi ve oyuncu kadrosu muhteşem bir görsel şöleni sizlerle sunuyor. 4 sezondan oluşan dizi, dördüncü sezonunu 2020’de izleyenleriyle buluşturdu.
Dizi/Film/Kitap
Stranger Things yıldızı yeni bir bilim kurgu filminde
Stranger Things dizisindeki “Eleven” karakterini oynayarak adını duyuran yıldız Millie Bobby Brown, Anthony ve Joe Russo’nun yeni filmi “The Electric State”te büyük bir rol oynamak için hazırlanıyor.
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Yine bir bilim kurgu projesi
The Loop’un haberine göre, The Electric State adlı yeni proje, Simon Stalenhag’ın popüler resimli kitabı Tales from the Loop (Döngü’den Hikayeler) eserinden ilham alınarak hazırlanmış. Hikaye, alternatif bir gelecekte bulunan genç bir kızı anlatıyor. Film ise, yol arkadaşı bir robota sahip olan bu genç kızın, robotu erkek kardeşinin gönderdiğini öğrendikten sonra, robotla beraber kardeşini aramak için ülkenin bir ucundan diğerine yolculuğunu konu alıyor.
Filmin yönetmenleri Russo Kardeşler, daha önce Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame de dahil dört tane Marvel filminin yönetmenliğine imza atmışlardı. 2017 yılında haklarını satın aldıkları bu yeni filmi ise kendi yapım şirketleri olan AGBO çatısı altında çıkaracaklar. Senaryoyu yazan Christopher Markus ve Stephen McFeely ise yönetmenlerin daha önceki dört Marvel filminde beraber çalıştıkları senaristler.
Yapım kadın oyuncuları desteklemesiyle öne çıkıyor
Senaristlerden Markus, Deadline’a verdiği ropörtajda The Electric State’in, genç bir kızın insani yönlerine sıcak bir şekilde bakan ve onun gücünü gösteren bir hikayesi olduğunu vurguladı. Bu projede özellikle kadın oyuncuların sayı olarak fazla olmasına önem verdiklerine dikkat çekti. Markus, bir yardımcı karakter hariç, önemli bütün karakterlerin kadın olmasından da gurur duyduklarını ve bu proje için çok heyecanlı olduklarını belirtti.
Hayranlarından Brown’a tam destek!
Bu süreçte yoğun bir şekilde çalışan Netflix yıldızı Brown ise yakın zamanda Enola Holmes’ta oynadı. Şu sıralar Stranger Things için dördüncü sezon çekimlerini gerçekleştiriyor. Yıldızın hayranları ise sosyal medyadan kendisine desteklerini sonuna kadar sürdürüyor.
Brown’ın gelecekteki projeleri ise şöyle:
- Godzilla vs. Kong
- The Girls I’ve Been
- The Thing About Jellyfish
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