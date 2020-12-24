Friends aşıkları toplanın: Dizi, 10 sezonuyla birden BluTV’de!

Tüm zamanların en sevilen sitcom’larının başında gelen Friends dizisi, bugün itibarıyla BluTV bünyesine geçti. Toplam 10 sezondan oluşan dizi artık bütün bölümleri ve sezonlarıyla BluTV’den Türkçe altyazı desteğiyle izlenebiliyor.

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Friends dizisinin Türkiye’deki yeni durağı: BluTV

Televizyon tarihinin en efsanevi dizilerinden biri olan Friends, yakında 26. yaşını bitirip 27’ye ayak basacak. Teknoloji devi Google’ın bile, 25. yıl dönümü şerefine dizinin karakterlerine özel arama sonuçları hazırladığı Friends’in bugünden itibaren BluTV’ye eklendiği duyuruldu. Bu müjdeyle birlikte Friends dizisi için yanıp tutuşanlar, artık muradına ermiş olacaklar.

Kimi zaman beIN CONNECT platformunda da sevenlerinin karşısına çıkan Friends, artık 236 bölümden oluşan 10 sezonuyla birden BluTV bünyesinde olacak. BluTV konuyla alakalı olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Onlar kadar mutluyuz çünkü #Friends tüm sezonlarıyla tekrar BluTV’de!” ifadeleriyle Friends’e ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

Onlar kadar mutluyuz çünkü #Friends tüm sezonlarıyla tekrar BluTV'de!

©️ Warner Bros. Entertainment, Inc. pic.twitter.com/yseGyaS2xj — BluTV (@BluTV) December 23, 2020

Yapımcılığını Warner Bros. Television şirketine bağlı Bright/Kauffman/Crane Productions’ın yaptığı Amerikan sitcom dizisi Friends, ilk olarak 22 Eylül 1994 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Toplamda 10 sezon boyunca devam eden dizi, 6 Mayıs 2004 tarihinde yayınlanan 236. bölümüyle de ekranlara veda etmişti. Her bölümü takriben 22-23 dakika olan dizi, Türkiye’de de hala popülerliğinden ödün vermeyerek hayatına devam ediyor.

Friends dizisinin özeti (Beyazperde): Çocukluk arkadaşı olan Monica ve Rachel, Monica’nın ağabeyi Ross, Ross’un üniversiteden oda arkadaşı Chandler… Chandler’ın ev arkadaşı Joey ve Monica’nın eski arkadaşı Phoebe. Geçmişleri bir şekilde bir yerde kesişen bu 6 arkadaşın yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Müthiş bir mizah ile dostluk bağlarının içiçe geçtiği dizideki karakterler, 10 sezona yayılan hikaye boyunca izleyiciyle birlikte büyüyüp olgunlaşıyor. Jennifer Aniston gibi sonradan yıldızlaşacak isimleri kazandıran bir dizi olarak da unutulmazlar arasındadır.

BluTV üyeliği nasıl açılır?

Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarına rakip olarak Türkiye’deki kullanıcılarına hizmet veren BluTV’nin aylık 22.90 TL’lik bir üyelik ücreti bulunuyor. Eğer Friends dizisini izlemek isterseniz, hemen şimdi https://www.blutv.com/kayit linkine tıklayarak üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.