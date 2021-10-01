Fransa’da Satılan iPhone Kutularında Bu Yıl Da EarPods Olacak

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl başlayan bir uygulama ile iPhone kutularına şarj aleti ve EarPods kulaklıklar dahil edilmiyordu. Özellikle ülkemiz gibi pazarlarda iPhone fiyatlarının cep yakmasının yanında orijinal Apple aksesuarlarının da oldukça yüksek fiyatlara satılması, bu kararın büyük tepki çekmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde, Türkiye ile beraber iPhone’ların en pahalıya satıldığı ülke olmaya aday olan Brezilya’nın, iPhone 13 kutularında şarj aleti olmadığı için Apple’a yaptırım uygulayacağını aktarmıştık. Bu haberin üzerinden çok geçmemişti ki bir başka haber de Fransa’dan geldi. Fransa’da satılan iPhone modellerinde kutudan şarj aleti yine çıkmıyor, ancak EarPods kulaklıklar kutuya geçen sene olduğu gibi bu sene de dahil. Kutuda EarPods bulunmasının sebebi ise yasal düzenlemeler.

Vatandaşların Radyo Dalgalarından Etkilenmesi İstenmiyor

Birçok ülkede bulunan radyo-frekans enerjisi düzenlemeleri, Fransa’da oldukça katı. Öyle ki, telefonların baş bölgesine yakın tutulması sırasında beynin radyo dalgalarından etkilenmesini en aza indirmek için ülke genelinde kulaklık kullanımı devlet tarafından teşvik ediliyor. Telefonla konuşma gibi cihazların baş bölgesine yakın tutulduğu zamanlarda beynin bu radyo dalgalarından ne derecede etkilendiği tartışılsa da, az veya çok bir şekilde etkilendiği su götürmez bir gerçek.

Özellikle 15 yaş altındaki vatandaşlar düşünülerek yapılan bu düzenleme ile, Apple gibi birçok üretici Fransa’da satılan telefonların kutu içeriğine kulaklık da eklemek zorunda kalıyor.

iPhone 12 modeli ile beraber kutu içeriğiniden çıkarılan EarPods kulaklıklar, Fransa’da satılan iPhone 12’lerde akıllıca düşünülmüş bir kutu tasarımı kullanılarak kutu içeriğine dahil edilmişti. Bu tasarım sayesinde Fransa’da satılan kutular, küresel pazarda satılan iPhone kutularında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, Fransa’da satılan iPhone modellerinde de kullanılabiliyordu.

Bu kutu tasarımı ise “kutu içerisinde kutu” olarak adlandırılıyordu. Bir kullanıcının MacRumors forumlarında paylaştığı görselden anladığımız kadarıyla, bu kutu tasarımı iPhone 13 modellerinde de kullanılıyor ve EarPods kulaklıklar bu sene de kutu içeriğinde bulunacak.

Kutu İçeriğinden EarPods’un Ve Şarj Aletinin Çıkarılmasındaki Amaç Ne?

Apple’ın iddiaları, kutu içeriğinde yapılan değişiklik ile karbon emisyonunun oldukça azaldığı ve bu sayede çevrenin korunmasına katkıda bulunulduğu yönünde. Firma, birçok kullanıcının evinde önceki cihazlardan kalan aksesuarların bulunduğunu ve her sene kutudan çıkan aksesuarların sadece fazlalık olduğunu söylüyor.

Bu söylemler bir yere kadar doğru olsa da olayın bir de arka planı var. Küçülen kutular sayesinde her bir taşımada daha fazla cihaz teslimatı yapılabiliyor. Kutuların eskiye oranla neredeyse yarı boyutta olduğu göz önünde bulundurulursa, Apple’ın nakliye maliyetlerini büyük oranda azalttığını görmek mümkün.

Bunun yanında, ilk defa iPhone telefon alacak kullanıcılar da yeni kutulardan çıkan bir ucu Tip-C diğer ucu Lightning olan kablolara uygun şarj aleti bulmakta zorlanıyor. Zira Apple telefonlarda eski kutulardan çıkan şarj aletlerinde Tip-C girişi bulunmuyor. Tip-C girişli orijinal bir Apple şarj aleti ise sadece iPad modellerinden çıkıyor. Ayrı bir aksesusar olarak bu şarj aletini almak isteyen kullanıcılar ise ülkemizde 20 watt gücünde bir şarj aletine 199 liralık bir bedel ödeyerek sahip olabiliyor.

Apple cihazların yarı fiyatına satılan birçok Android telefonun artık 33 Watt, 65 Watt ve 120 Watt gibi yüksek hızlı şarj aletlerini kutu içeriğinde sunduğu gerçeği ise Apple’ın bu kararına gelen tepkilerin artmasına yol açıyor. Firmanın çok tartışılan bu hareketi ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni haberler için bizi takip etmeyi unutmayın!

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