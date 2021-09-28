Brezilya, iPhone 13 Serisinde Şarj Adaptörü Bulunmadığından Para Cezası Uygulayacak

Brezilya tüketici koruma kuruluşu, yeni iPhone 13 modellerine şarj cihazı ekleme yapmamasından dolayı Apple’a ceza keseceğini ve tüm satın alan kullanıcılara ücretsiz olarak bir şarj adaptörü sağlamak zorunda olduğunu söylüyor.

Mart 2021’de Brezilya’da uygulanan 1.9 milyon dolarlık para cezası, ülke yasaları içerisinde izin verilen maksimum cezaydı. Ayrıca yasalar gereği altı aydan kısa bir süre içerisinde yeniden başvuru yapılamıyor. İlk cezanın uygulanmasının üzerinden altı ay geçti ve Apple altı ay sonunda yeni iPhone 13 serisini tanıttı. Kutu içerisinden şarj adaptörü tekrardan çıkmadığı için Brezilya tüketici koruma kuruluşu şirkete tekrardan para cezası vermeyi planlıyor. Kuruluş, kullanıcıların üretici tarafından belirtilen fiyat için şarj adaptörü içeren bir akıllı telefon almaları gerektiğini iddia ediyor. Ayrı bir ücret ile şarj adaptörünün satın alınmasını abartı olarak görüyor.

Aslına bakıldığında kuruluşun Apple’a para ceza kesmesinin sebebi kutu içerisinden şarj adaptörünün çıkmaması değil, şirketin müşterilerine bu konu hakkında bilgilendirme yapmadığı için ceza kesiyor. Apple’ın resmi internet sitesinde iPhone’larda şarj cihazı ile gelmeyeceği belirtildiği halde kuruluş bunu yeterli bir açıklama olmadığını belirterek daha açıklayıcı olması gerektiğini belirtiyor.

Apple 2 Milyar iPhone Sattı

Apple kısa bir süre önce iki milyarıncı iPhone’unu sattı. Şirket bu rakam için herhangi bir özel etkinliğe ev sahipliği yapmadı. Bu etkinliğin olmamasının sebebi muhtemelen şirketin satılan akıllı telefon sayısı hakkında rapor vermeyi bırakmasından kaynaklanıyor.

Bugün için aktif olarak iPhone kullanıcılarının sayısı 1 milyarı aşıyor ve gün geçtikçe bu sayı artıyor. iPhone kullanıcıları dünyada ki tüm akıllı telefon kullanan kullanıcıların yaklaşık %26’sını oluşturuyor. Tüm dünya geneline bakıldığında küçümsenecek bir oran değil.

iPhone’lar yüksek ve geniş bir fiyat aralığı ile geliyor. 1 TB dahili depolama ile birlikte gelen iPhone 13 Pro Max modelinin maliyeti 1.600 dolara (14.210,46 Türk Lirası) kadar ulaşıyor. Aynı zamanda en uygun fiyatlı model olan iPhone SE ise 399 dolara (3.543,73 Türk Lirası) satılıyor. Apple yüksek fiyatlardan dolayı telefon satışlarında eskiyi getir yeniyi götürme ve operatörler ile birlikte satış yaparak ek kazanç sağlıyor. iPhone’ların eski modelleri piyasaya sürüldükten sonra bile pazarda hala aranan telefonlar arasına girebiliyorlar. En iyi örneğini ise iPhone 6 serisi ile verebiliriz. Bu sayede iOS işletim sistemi kullanım sürümü oldukça düşük seviyelerde. Böylece eski bir model bile kullansanız güncel sürümlere ulaşabiliyorsunuz.