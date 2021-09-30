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iPhone 13 Pro Max, 27W’a kadar hızlı şarjı destekliyor!
Apple, iPhone 13 serisinde diğer akıllı telefon üreticilerinden farklı bir yol izleyerek şarj teknolojisinde önemli atılımlar yapmadı. Ancak bu, şarj tarafında yükseltmelerin olmadığı anlamına gelmiyor. Kısa süre önce piyasaya sürülen yeni iPhone serisinin lansmanı sırasında, şarj ve pil teknolojisi hakkında herhangi bir şey söylenmedi. Fakat yapılan testler cihazların şarj teknolojilerini ortaya çıkardı.
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iPhone 13 Pro ve Pro Max, kaç W hızlı şarjı destekliyor?
ChargerLAB tarafından gerçekleştirilen testte iPhone 13 Pro Max, 27W’a kadar hızlı şarjı destekledi. Serinin Pro modeli ise 23W’a kadar hızlı şarjı gerçekleştirebiliyor. Bu, diğer markalara baktığımızda önemli bir gelişme olarak görünmüyor. Ancak yine de Apple’ın optimizasyonu ile cihazların batarya kapasitesinden iyi sonuçlar elde etmek mümkün. Apple’ın şarj cihazlarını kutudan çıkarması sebebiyle bu değerlere ulaşmak için 30W destekli şarj cihazı almak gerekiyor. Şirket, bu şarj cihazını da yakın zaman içerisinde mağazalara ekleyecektir.
Yeni iPhone serisi, Android cihazlara göre daha küçük bataryaya sahip olduğu için şarj teknolojisindeki küçük artışlar bile kullanıcılar açısından büyük önem taşıyor. Şirket ilk kez yeni serinin tepe modelinde 4000 mAh batarya kapasitesini aştı. Şarj teknolojisinin 27W’a ulaşmasına bu da etken olmuş olabilir.
Apple’ın, yeni iPhone serisi lansmanında göstermediği batarya kapasiteleri ise yine testlerde ortaya çıktı. Yeni serinin batarya kapasiteleri;
- Apple iPhone 13 Mini: 2.406 mAh (iPhone 12 Mini’ye göre yüzde 8 artış)
- iPhone 13: 3.095 mAh (iPhone 12’ye göre yüzde 10 artış)
- Apple iPhone 13 Pro: 3.095 mAh (iPhone 12 Pro’ya göre yüzde 10 artış)
- iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh (iPhone 12 Pro Max’e göre yüzde 18’lik artış)
olarak testten geçti. Bununla birlikte önceki serinin üstüne çıkılmış oldu. Ayrıca ekran süresi de ortalama 1 saat ile 1.5 saat arasında arttı.
iPhone 13 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6,1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran tazeleme hızı
- Boyut ve ağırlık: 146.7 x 71,5 x 7,4 mm ~ 204 g
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- Hafıza: 128/256/512 GB – 1 TB
- Arka kamera: 12 MP, f / 1.5 birincil + 12 MP, f / 1.8 makro + 12 MP telefoto kamera
- Ön kamera: 12 MP – 122 derecelik çekim açısı
- Batarya: 3095 mAh
- Bağlantı: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz, MIMO 2×2, Bluetooth 5.2
GPS, GLONASS, Galileo
iPhone 13 Pro Max teknik özellikleri
- Ekran: 6,7 inç, 2778 x 1284 piksel çözünürlük, 120 Hz ekran tazeleme hızı
- Boyut ve ağırlık: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm ~ 240 g
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- Hafıza: 128/256/512 GB – 1 TB
- Arka kamera: 12 MP, f / 1.5 birincil + 12 MP, f / 1.8 makro + 12 MP telefoto
- Ön kamera: 12 MP – 122 derece çekim açısı
- Batarya: 4352 mAh
- Bağlantı: Lightning, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 GHz, MIMO 2×2, Bluetooth 5.2
GPS, GLONASS, Galileo
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