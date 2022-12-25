Fransa’nın CNIL gizlilik denetleme kurumu, Microsoft İrlanda’ya 60 milyon Avro para cezası verdiğini açıkladı. Şirkete, insanların çerezleri kabul etmek kadar kolay bir şekilde reddetmelerini sağlayacak bir mekanizma kurmadığı için yaptırım uyguladığını belirtti.

Ceza, bing.com’daki çerezlerle ilgili bir şikayette bulunulmasının ardından verildi ve düzenleyici kurumun Eylül 2020 ve Mayıs 2021’de sitede bir dizi kontrol yapmasına yol açtı. Şikayet, bir kullanıcının arama motoruna giriş yaptığında bilgisayarına çerezlerin yerleştirilmesiyle ilgiliydi. Çerezler genellikle hedefli reklamcılığı kolaylaştırmak için kullanılıyor.

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CNIL, 60 milyon Avroluk cezanın, etkilenen kişi sayısı ve Microsoft İrlanda’nın çerezlerden dolaylı olarak elde etmiş olabileceği reklam faydaları da dahil olmak üzere bir dizi cephede haklı olduğunu söyledi.

Microsoft yaptığı açıklamada, Fransız düzenleyici kurumla “tam işbirliği” yaptığını ve CNIL’in soruşturması başlamadan önce bile çerez uygulamalarında önemli değişiklikler yaptığını söyledi.