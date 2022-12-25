TSMC Önümüzdeki hafta Perşembe günü (29 Aralık), 3nm seri üretim ve genişleme planlarını başlatmak üzere bir etkinlik düzenleyecek. Firma, uzun süredir yoğunlaştığı sürecin seri üretimine yıl sonunda başlayacak. Ünlü yarı iletken çip şirketi, yeni teknolojilere adım atarak, rakipleri ile arasında olan farklı açmak istiyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

3nm Süreci TSMC İçin Haftaya Başlıyor

Dev şirketin CEO’su Wei Zhejia bu yılın Ekim ayında düzenlediği yasal toplantıda 3nm’nin ilerleme sürecinin beklentiler doğrultusunda olduğunu, iyi bir verim oranına sahip olduğunu ve dördüncü çeyrekte seri üretime geçileceğini belirtti. Teknoloji dünyasında yüksek hızlı bilgi işlem ve akıllı telefon uygulamaları tarafından yönlendirilen müşteriler artık 3nm sürecini talep ediyor. Bu talebi karşılamak adına elini çabuk tutan dev firma, 29 Aralık’ta resmi olarak seri üretime geçecek.

Geçtiğimiz aylarda Ünlü CEO, yaptığı açıklamalarda TSMC’nin 3nm sürecinin “tarif edilemez zorluklara sahip olduğunu”, ancak yakında seri üretime geçeceğini ve fin alan etkili transistör (FinFET) yapısını koruyacağını, çünkü süreç teknolojisinin “sadece iyi görünmekle kalmayıp aynı zamanda kulağa da hoş geldiğini” belirtti. Çip dünyasında için yeni 3nm üretimi bir süpriz değil. TSMC bu yıl Nanke’de 3nm’yi seri şekilde üreteceğini defalarca açıkladı. 3nm süreç teknolojisi, 5nm (N5) süreç teknolojisinden sonra bir başka tam nesil süreç olacak. Ancak yeni üretim kısa sürede sonlandırılmayacak. Yeni 3nm ailesi birden fazla kombinasyon içermekte. Şirket, bu yıl 3nm seri üretime geçecek ve gelecek yıl N3E’nin seri üretiminin yılın ikinci yarısında, N3P’nin ise bir sonraki yıl hayata geçirecek.

TSMC, Avrupa’daki İlk Fabrikasını Kurmaya Hazırlanıyor

TSMC, Almanya’nın Dresden kentinde kurmayı planladığı çip fabrikasına yatırım yapıp yapamayacaklarını belirlemek üzere çeşitli malzeme ve ekipman tedarikçileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Tesis inşa edilirse, şirket yeni kurulan fabrikada 2.000’den fazla malzeme kullanarak 22 nanometre ve 28 nanometre çip üretmeye odaklanacak. Bu çip teknolojileri, TSMC’nin Sony ile birlikte Japonya’daki bir fabrikada üretmeyi planladıklarına benzer olacak. Çip piyasasındaki son durumda, Intel ve Samsung gibi küresel yonga üreticileri kapasitelerini artırırken TSMC de Avrupa pazarına girmeyi düşünüyor. Dünyanın en büyük üç çip üreticisi Tayvan, Güney Kore, ABD, Japonya, Almanya, İrlanda ve İsrail başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yeni fabrikalar kurmak için önümüzdeki on yıl içinde en az 380 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

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