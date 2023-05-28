Pusat One Shot Pro Wireless Mouse incelemesiyle karşınızdayız. Monster’ın Pusat serisi aksesuar ailesinde oyunculara yönelik modelinin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Detaylı bilgi için; https://hwp.to/PusatOneShotPro

Not: Bu videodaki mouse test örneği olarak Monster Notebook tarafından temin edilmiştir.

Monster Pusat One Shot Pro Wireless Mouse

Monster’ın Pusat serisi gelişmeye devam ediyor. Oyunculara yönelik birbirinden farklı gaming laptop modellerine sahip olan marka, bu laptoplar ile beraber kullanılacak şahane bir fareyi daha piyasaya sürdü.

Pusat One Shot Pro Wireless Mouse oyuncuların isteyeceği birçok şeyi sunmasıyla dikkat çekiyor. Tüm oyunlarda hızı ve önemli özellikleriyle dikkat çekecek olan mouse, söz konusu FPS oyuncuları olduğunda tam bir aranılan ürün olabilir.

100 ile 16.000 arasında değişen DPI seviyesi ve seçtiğin DPI seviyesine anında inen hassas ayar tuşuyla FPS oyunlarında taktiksel avantaj sunmayı amaçlayan One Shot Pro, baş parmağınıza denk gelecek özel tuşu ile çit tıklama ve dilediğiniz kısayolu buraya atamanızı sağlıyor. Kutu içeriğinden çıkan yedek tuş da uzun kullanım ömrünü arttırıyor.

Hem kablosuz hem kablolu kullanılabilir yapıdaki Pusat One Shot Pro Wireless Mouse, üst seviye bir mouse olduğunu Qi kablosuz şarj desteğiyle de gösteriyor. Pixart PMW3389 üst seviye sensör ve Omron anahtarlar kullanan mouse, 8 Adet Programlanabilir Tuş ile kendine ait program üzerinden RGB, DPI ve tuş ayarları yaparak 5 farklı profil ile oynadığınız oyuna ya da türe göre ayarlama yapmanızı sağlıyor.

Monster Pusat One Shot Pro Wireless Mouse Teknik Özellikleri

Boyutlar: 125 x 66 x 42 mm

Ağırlık: 110 gram

Sensör Tipi: Pixart PMW3389

Renk: Siyah

DPI: 100 – 16.000 DPI

Aydınlatma: Logo ve Kaydırma Tekerleğinde Aydınlatma

Taban Kaplama: %100 PTFE

Tasarım: Kauçuk Gövde

Pil Kapasitesi: 700 mAh

Anahtar: Omron (20 milyon Tıklama Ömrü)

Raporlama Hızı: 1 ms’e kadar (125 – 1.000 Hz)

IPS: 400

Kullanıcı Profili: 5 Farklı Kullanıcı Profili

Şarj Özelliği: USB Tip-C şarj + Qi Kablosuz Şarj Desteği

Bağlantı Türü: Kablolu (USB Kablo) veya Kablosuz (USB Alıcı) Kullanım

FPS (Hızlanma): 50 G

Tuş Sayısı: 8 Adet Programlanabilir Tuş

USB Kablo Uzunluğu: 1,6 Metre (160 cm)

Sistem Gereksinimleri: Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Win 11, MacOS, PS, Xbox ve Linux ile uyumlu