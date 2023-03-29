Monster markası altında aksesuar modelleri Pusat ailesi olarak biliniyor. Bu aile o kadar genişledi ki bu videomuza konu olan seyahat kiti ile Monster’ın şarj aleti ve kablosuz da bulunuyor!

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Detaylı bilgi için; bit.ly/3JDzyrR

Not: Bu videodaki ürünler test örneği olarak Monster Notebook tarafından temin edilmiştir.

Monster Pusat Seyahat Kiti

Monster’ın Pusat ailesine mensub seyahat kiti, ayrı olarak da satın alabileceğiniz iki ürünü içeriyor. Pusat GaN PD Fast Wall Charger 65W adındaki 65 Watt değerindeki mini şarj aleti, Monster’daki Huma serisi başta olmak üzere birçok laptop ve ürünü hızlı şarj imkanı sağlıyor. Pusat Type-C to Type-C 100W PD Fast Charging Kablo ise 100 Watt’a kadar destekli 5 Amper akım geçebilen örgülü Tip-C’den Tip-C’ye kablo modeli olarak alınabiliyor.

65W’lık gücü ve Type-C/Type-C kablosuyla çantanda, hatta cebinde bile kolayca taşıyabileceğin seyahat kitiyle Huma H4 V5 gibi notebookları şarj edebiliyor olmak önemli bir avantaj. Sadece Huma serisi değil, diğer markalarda Tip-C üzerinden 65 Watt şarj desteği olan tüm laptop modellerini de bu şarj aleti ile şarj edebilmek mümkün.

Üzerinde yer alan iki adet Tip-C ve bir adet Tip-A USB girişiyle birden fazla cihazı aynı anda şarj edebilmek de oldukça önemli. İsterseniz laptopunuzu, isterseniz tablet, telefon ve kablosuz kulaklığınızı da aynı anda şarj edebilirsiniz. Seyahat Kiti’nin 1,2 metrelik bükülmeye dayanıklı örgü yapılı kablosu hem sağlam bir şekilde taşınabilirken, dolanma gibi bir ihtimali de ortadan kaldırıyor.

Üründeki USB-C1 kısmı 65 Watt şarj desteği sunarken, USB-A ve USB-C2 çıkışları 30 Watt’a kadar hızlı şarj imkanı sağlıyor. Çoklu çıkış detaylarını ise aşağıda görebilirsiniz.

Pusat GaN PD 65W Hızlı Şarj Adaptörü Teknik Özellikleri

Ağırlık: 124 Gr

Boyutlar: 107x37x32 mm

Giriş: 100-240V～50/60Hz 1.5A

Çıkış: 2X USB TYPE-C / 1X USB TYPE-A

Şarj Değerleri

USB-C1: 60 Watt

USB-C2: 30 Watt

USB-A: 30 Watt