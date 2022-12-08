Foxconn, 500 milyon Dolar tutarında bir yatırım yapacağını açıkladı. Foxconn’un Tayvan borsasına yaptığı başvuruya göre, şirketin Singapur’daki iştiraki Hon Hai Technology (Foxconn) India Mega Development Private Ltd. şirketine yatırım yapıyor.

Hatırlatmak gerekirse Foxconn, Hindistan’ın çok uluslu madencilik şirketi Vedanta ile Gujarat’ta bir yarı iletken fabrikası, bir ekran fabrikası ve bir yarı iletken montaj ve test ünitesi kurmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

Ayrıca bkz: EN GÜNCEL VE EN DÜŞÜK FİYATLI TELEFON! | reeder P13 Blue Max Lite 2022 inceleme (YILBAŞI HEDİYELİ)

Mevcut yatırımın Vedanta ile daha önce yapılan anlaşmayla ilgili olup olmadığı belli değil. Her halükarda, bu Hindistan için çok iyi bir haber gibi görünüyor, çünkü ülkenin Çin’e benzer bir elektronik merkez olma geçişini hızlandıracak.

Foxconn hızla Hindistan’a yöneliyor ve buradaki fabrikalarını genişletiyor. Bu, hükümetin politikaları nedeniyle birçok kesintiye maruz kalan Çin’de yapılan üretim miktarını azaltmak için yapılıyor.

Bu nedenle, Apple gibi büyük şirketler Foxconn’un artan talebi karşılamak için işini Çin dışına genişletmesini öneriyor. Ayrıca, daha önce yayınlanan bir raporda Foxconn’un önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan’ın Chennai kentindeki iPhone fabrikasındaki işgücünü dört katına çıkarmayı planladığı da belirtiliyor.