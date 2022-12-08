Bu videoda Türkiye’de satılan en düşük fiyatlı, en güncel ve en bütçe dostu telefon olan reeder P13 Blue Max Lite 2022 modeline yakından bakıyoruz. Satın aldığımız ve daha öncesinde kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz telefonun detaylarını bu videoda bulabilirsiniz.

Bakmakta fayda var: EN UCUZ TELEFONU ALDIK! | Reeder P13 Blue Max Lite 2022

Tasarım tarafında reeder P13 Blue Max Lite 2022 kalın ve bir o kadar da ağır bir yapıya sahip. Nispeten küçük formu sayesinde elde tutmak kolay olsa da ağırlığıyla 215 gram ağırlığı ve 1cm kalınlığı elinizde tutarken hissedebiliyorsunuz.

reeder P13 Blue Max Lite 2022 ekranı ise SD kalitede. Ayrıca IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu yüzden çözünürlüğü düşük bir ekranla geliyor. Görüntüleri göstermede herhangi bir problemi bulunmazken yüksek parlaklıklara çıkamaması, solgun renkler vermesi sebebiyle ekran tarafında eksi bir puan alıyor. Ayrıca kalın ekran çerçeveleri telefonun 2022 yılı içerisinde çıkan bir telefon değilde daha eski bir telefonmuş havası yaratıyor.

reeder P13 Blue Max Lite 2022 işlemcisi ise Unisoc tarafından geliyor. Unisoc T310 işlemcisi giriş segmenti telefonlarda bulunan bir işlemci. Bu yüzden telefonun yavaş çalıştığını her noktada anlayabiliyorsunuz. Telefon işlemciyi yorarken ısınma yapmazken genel kullanımdaki etkisini hissedebiliyorsunuz. Ayrıca 2GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olan telefonun hafızasını 128 GB’ye kadar artırabiliyorsunuz. Çift SIM girişine de sahip olan telefonda SIM kızağı bulunmazken eskiden kalma bir alışkanlık ve özellik olan arka kapağı çıkararak işlem yapabiliyorsunuz. Android 11 sürümünde çalışan telefonda yazılım olarak da Android Go versiyonu bulunuyor. Böylece hafif bir arayüze sahip.

İşin kamera tarafında ise reeder P13 Blue Max Lite 2022 arka tarafta üçlü bir kamera dizilimine sahip olsa da gerçekte tek bir ana kamerası bulunuyor. Arka taraftaki kamera ise 8MP değerine sahip. Bu kamera ile gündüz iyi ışıklı alanlarda iş gören kamera ışık düştüğü zaman çok fazla gren ve kumlanma yapıyor. Ön tarafta damla çentik içerisinde de 5MP çözünürlükte bir kamera bulunuyor. Bu kameranın da kalitesinin vasatın altında kaldığını söyleyebiliriz. İki kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün.

Alt taraftaki mono hoparlöründen ses çıkışı saplayan reeder P13 Blue Max Lite 2022 isterseniz kablolu kulaklık sayesinde içerik tüketmenize de olanak tanıyor.

Batarya kısmında ise telefon kalın ve ağır kasasında daha büyük bataryaya sahip olabilecekken 3950 mAh bataryaya ev sahipliği ediyor. Telefon giriş segmenti bir telefon olduğu için uzun bir batarya ömrü sunabiliyor. Ancak daha büyük batarya ile daha iyi bir batarya ömrü de sunabilirdi. Ayrıca 7.5W destekli şarj aletiyle 2 saatten daha uzun bir sürede tam doluma ulaşıyor.

Ağ bağlantıları kısmında ise telefon WiFi 5 ile beraber Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Güncel teknolojileri içerisinde barındıran telefon diğer aygıtlara kolayca bağlanabiliyor.

Peki reeder P13 Blue Max Lite 2022 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? 2000 TL altında alınabilecek modellerden birisi mi? Almayı düşünenler var mı ya da hali hazırda kullananlar var mı? Yorumlara bekliyoruz.

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Çekiliş 29 Aralık saat 14:00’te Instagram @hwptr sayfasında paylaşılacak. Her kullanıcı 1 kere sayılacak, daha fazla yorumu bulunsa bile her kullanıcı yalnızca 1 kez katılmış olacaktır.

Herkese bol şanslar, mutlu yıllar!

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