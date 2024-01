Geçtiğimiz gün Fox TV ismi değişti haberleri gündemi meşgul etmişti. Bu haberlerin ardından Fox TV adı neden değişti, Fox TV Now TV mi oldu sorusu çok sık sorulmaya başlandı. Fox TV isim değişikliği hakkında merak ettiğiniz her şey burada. Fox TV adı neden değişti? Fox TV kapatıldı mı? Fox TV Now TV mi oldu? İşte tüm sorularınızın cevabı.

Fox TV Adı Neden Değişti?

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, yaptığı açıklama ile Fox TV’nin isim ve logo değişikliğine giderek yeni isminin “Now TV” olduğunu duyurdu. Fox TV adı neden değişti sorusunun cevabı, Disney’in sahibi olduğu Fox Networks Group’un Türkiye’deki ulusal televizyon kanalının adının değişmesiyle ilgili bir sürecin sonucu. Fox TV adı neden değişti sorusuna en basit cevap isim hakları olacaktır.

Bu süreçte Fox TV kapatıldı gibi iddialar da ortaya atıldı. Fox TV kapatıldı mı diye soranlar için, bu sorunun cevabının hayır olduğunu söyleyelim. Sadece Fox TV ismi değişti. Fox TV, 22 Nisan 1993 tarihinde yayın hayatına başlamış, 24 Şubat 2007 tarihinde TGRT’nin yayın haklarının devredilmesiyle aynı frekansta yerini almıştı.

Fox TV’nin isim değişikliği başvurusu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onaylandı ve kanal artık yeni ismiyle ekranlarda boy gösterecek. Ünlü televizyon kanalı, uzun yıllardır hizmet verdiği “FOX” ismiyle veda ederken, izleyicilere “Now TV” olarak merhaba diyor.

Fox TV Now TV Mi Oldu?

Fox TV Now TV mi oldu sorusu da en sık sorulan sorulardan biri. Bu sorunun cevabı evet oldu. Söz konusu değişiklikle birlikte izleyiciler, FOX TV’nin artık Now TV olarak adlandırılacağını görecekler. Bu değişiklikle birlikte kanalın sahibi ve yönetimi aynı kalırken, sadece isim ve logo değişikliğine gidildi.

Bu süreçte, Fox TV satıldı mı gibi sorular da çok sık soruluyor. Fox TV’nin satıldığına dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek önemli. “Now TV” ismiyle yayın yapacak olan kanal, izleyicilere televizyon dünyasında yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeni ismiyle Fox TV, televizyonseverlere eğlenceli ve kaliteli içerikler sunmaya devam edecek. Yani Fox TV satılmadı, sadece isim ve logo değişti.

Now TV Ne Demek? Now Ne Demek?

Fox TV adı neden değişti sorusunu yanında, bu değişiklikle birlikte merak edilen konulardan biri de Now TV ne demek oldu. İngilizce “Now” kelimesi Türkçe’de “şimdi”, “şu anda”, “hemen” gibi anlamlara geliyor. Bu isim seçimiyle kanal, izleyicilere anında ve güncel içerikler sunma sözü veriyor. Now TV ne demek sorusu da böylece cevaplanmış oldu.

Fox TV’nin “Now TV” olarak yoluna devam etme kararı, televizyon izleyicileri arasında büyük bir merakla bekleniyor. Artık izleyiciler, televizyon ekranlarında Fox TV yerine “Now TV” logosuyla karşılaşacaklar. Yeni ismiyle kanal, televizyonseverlere keyifli anlar yaşatmayı sürdürecek.

Sonuç olarak, Fox TV adı neden değişti sorusunun cevabı isim hakları gibi görünüyor. RTÜK ise Fox isim değişikliği başvurusunu onaylamış durumda. Fox TV Now TV mi oldu sorusunun cevabı da bu aşamada evet. Artık Fox TV yayın hayatına Now TV olarak devam edecek. En sık sorulan bir diğer soru olan Fox TV kapatıldı mı sorusunun cevabı ise hayır, Fox TV kapatılmadı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fox TV yeni ismi sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!