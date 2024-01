FOX TV ismi değişti mi, FOX TV yeni ismi ne sorusu, gazeteci Birsen Altuntaş’ın FOX TV ismi değişecek iddialarının ardından en sık sorulan sorulardan biri olmuştu. Bugünse Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı, konu hakkında yeni gelişmeleri duyurdu. FOX TV ismi değişti. Peki FOX TV ismi değişti mi? FOX TV yeni ismi ne? İşte tüm sorularınızın cevabı.

FOX TV ismi değişti mi? FOX TV yeni ismi ne? FOX TV adı neden değişti?

Türkiye’nin önde gelen televizyon kanallarından biri olan FOX TV, uzun süredir üzerinde konuşulan bir iddiayı doğrulayarak isim değişikliğine gitti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın ortaya attığı, Disney’in FOX’u satın alırken belirli bir süreliğine isim hakkını tescil ettiği iddiası, RTÜK üyesi İlhan Taşçı tarafından yapılan açıklama ile kesinlik kazandı.

FOX TV yeni ismi değişti mi sorusunun cevabı da bu gelişmeyle beraber evet oldu. Peki FOX TV yeni ismi ne sorusunun cevabı ise Now TV olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonra televizyon ekranlarının vazgeçilmezi olan FOX TV, Now TV adıyla seyircisiyle buluşacak. FOX TV adı neden değişti sorusunun cevabı ise marka tescil hakları oldu gibi görünüyor.

Birsen Altuntaş’ın iddiasına göre, Disney’in FOX’u satın almasıyla birlikte isim hakkı belirli bir süreliğine tescil edilmişti. Altuntaş, bu sürenin dolduğunu ve kanalın isminin değiştirileceğini öne sürmüştü. Bu iddia, televizyon dünyasında heyecanla beklenen bir değişiklik habercisi olmuştu.

Now TV, yeni isim olarak seçildi ve İlhan Taşçı’nın RTÜK üzerinden yaptığı paylaşımla resmiyet kazandı. Taşçı, yaptığı açıklamada, “FOX TV logo değişikliğine gitti, artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı.” ifadelerini kullandı. Bu onayla birlikte FOX TV ismi değişti mi sorusu da cevplandı. Now TV, televizyon izleyicilerine FOX TV’nin bilindik içeriğini sunmaya devam edecek.

Disney’in FOX’u satın alması ve isim hakkını tescil etmesi, televizyon sektöründe sıkça karşılaşılan stratejik hamlelerden biriydi. Ancak isim değişikliğiyle birlikte kanalın izleyici kitlesi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ve Now TV markasının ne tür yenilikler getireceği merak konusu oldu.

Now TV, FOX’un izleyiciyle kurduğu bağın bir devamı olarak önceki içerikleriyle ve programlarıyla ekrana gelecek. RTÜK onayıyla gerçekleşen bu değişiklik, televizyon dünyasının dinamiklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yenilenen logo ve isimle Now TV, televizyonseverlere eğlence dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Televizyon izleyicileri, FOX TV’nin ardından Now TV ile televizyon keyfini sürmeye devam edecekler.

Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu.

RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 24, 2024

FOX TV logosu değişti mi sorusu da doğal olarak akıllara geliyor. İsmin yenilenmesiyle beraber daha önce söylediğimiz gibi logo da değişti.

Sonuç olarak FOX TV adı değişti mi, FOX TV ismi değişti mi sorusunun cevabı, RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın açıklamalarıyla beraber evet olarak belirlenmiş oldu. FOX TV artık izleyicilerle Now TV adıyla buluşacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce FOX TV adı neden değişti? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın?