Fossil, yeni akıllı saatleriyle eksiklerini giderecek

Fossil, yeni akıllı saatleriyle gelen özelliklerle önceki modellerin eksiklerini giderecek. Şirket, rakiplerini yakalamak için; NFC ile ödeme ve GPS özelliklerini son modellerine ekledi.

İlginizi çekebilir: Nikon’un aynasız kamerası sızdırıldı!

Fossil, yeni akıllı saatleriyle neler sunacak?

Q Venture HR ve Q Explorist HR akıllı saatleri, Google Fit‘le yapılan çeşitli egzersizler sırasındaki kalp atış hızını ölçebilecek ve ekran üzerinden kolayca nabız kontrolü yapılabilecek.

Yeni modellerle Google Pay üzerinden, NFC ile mobil ödemeler de yapılabilecek. Saatler ayrıca; yürüme, koşma, bisiklet sürme vb. egzersiz aktivitelerini telefonunuz yanında olmasa bile GPS yardımıyla takip edebilecek. İki model arasındaki temel fark, görünüşleri ve boyutları. Q Venture HR, 40 mm‘lik bir kasaya ve 18 mm‘lik değiştirilebilir kayışlara sahipken, Q Explorist HR modeli, 45 mm‘lik daha büyük bir kasaya ve 22 mm‘lik kayışlara ve bileziğe sahip.

Batarya ömrü ve performansa bakıldığı zaman yeni modeller, öncüllerinden daha iyi değil maalesef. Yeni saatler de, Qualcomm‘un Snapdragon Wear 2100 işlemcisini kullanıyorlar.