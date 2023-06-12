Hem oyun tutkunlarının hem de yarış tutkunlarının favorisi olan Forza, sürükleyici oynanışı ve çarpıcı grafikleriyle tanınan, eleştirmenlerce beğenilen bir yarış oyunu serisi konumunda. Turn 10 Studios tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanan Forza, yüksek hızlı sokak yarışlarından yoğun arazi maceralarına kadar çok çeşitli heyecan verici deneyimler sunuyor.

Serideki Forza Horizon 5 gibi oyunlar, titizlikle detaylandırılmış arabalardan ve dünyanın dört bir yanından doğru bir şekilde yeniden oluşturulmuş pistlerden oluşan etkileyici bir listeye sahip. Gerçekçiliğe güçlü bir vurgu yapan oyuncular, yarış deneyimlerinin her yönünü kendi beğenilerine göre uyarlayarak araçlarını hassas bir şekilde ayarlayabilecek.

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İster adrenalin peşinde koşan sıradan bir oyuncu, ister gerçekçi bir simülasyon arayan sıkı bir yarış meraklısı olun, Forza, oyuncuların daha fazlası için geri gelmesini sağlayan benzersiz bir yarış deneyimi sunacak. En son taksit olan Forza Motorsport’un yakında piyasaya sürülmesiyle, hayranlar mağazada bir dizi sürpriz bekleyebilirler.

Microsoft, merakla beklenen Forza Motorsport’un nihayet 10 Ekim’de raflarda olacağını duyurdu. Bu merakla beklenen taksit, başlangıçta bir bahar sürümü için planlanmıştı ancak 2023’ün sonuna ertelendi. Ancak, lansman tarihi yaklaştıkça hayranlar artık rahat bir nefes alabilirler. Oyun, en yeni Xbox ve PC donanımının en son özelliklerinden yararlanmayı hedefliyor ve oyunculara franchise tarihindeki en sürükleyici deneyimi vaat ediyor.

Çarpıcı görseller ve geliştirilmiş oyun mekaniği ile oyuncular, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek oktanlı bir yarış dünyasına taşınmayı bekleyebilirler. Oyunun kadrosu, önceki oyuna kıyasla 100 yeni aracın şaşırtıcı bir şekilde eklenmesi de dahil olmak üzere 500’den fazla arabadan oluşan etkileyici bir listeye sahip olacak. Forza Motorsport, şüphesiz her yarış meraklısının tercihlerine hitap ediyor.

Oyun, Microsoft Store ve Steam aracılığıyla Xbox Series X/S, Xbox Game Pass ve PC dahil olmak üzere çeşitli platformlarda satın alınabilecek. Bu çoklu platform sürümü, oyuncuların tercih ettikleri oyun kurulumundan bağımsız olarak Forza Motorsport’a erişmelerini sağlar.