Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Yarış oyunu kategorisinde en üst sıraya yerleşecek olan Forza Horizon 5‘in sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.

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Son dönemin popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4, oyun kategorisindeki yerini üst sırada tutmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından tüm platformlarda beğeni kazanan Forza Horizon 4, yarış oyunu kategorisindeki yerini yine kendi geliştiricilerinden bir oyun olan Forza Horizon 5‘e bırakacak gibi gözüküyor.

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İlk görselleri ile oyuncuları cezbeden Forza Horizon 5 şimdiden merak edilen bir oyun olmayı başardı. Tabi bu durum oyunun sistem gereksinimlerini de merak edilir hale getirdi. Ancak bu konuda açıklamalar gecikmedi. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.

Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafik: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x

NVidia 650TI ya da AMD R7 250x Depolama: Minimum 80 GB kullanılabilir alan

Minimum 80 GB kullanılabilir alan DirectX 12

Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Win 10 64

Win 10 64 İşlemci: Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400

Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400 RAM: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafik : AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

: AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB VRAM: 4GB

4GB Depolama: 80 GB ya da daha fazla boş alan

80 GB ya da daha fazla boş alan DirectX 12

Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, piyasada adının anılmasından beri oldukça konuşulan bir oyun oldu. Önceki serileri ile beğeni toplamayı başaran Forza Horizon, doğal olarak yeni gelecek olan Forza Horizon 5‘in de ilgi çekmesini sağladı. Peki bu oyunu bu kadar çekici kılan nedir? Gelin önce bu konuyu tartışalım. Hem de oyunun ilk görüntülerine göz atalım.

Forza Horizon 5‘i bu kadar ilgi çekici kılan aslında önceki serilerde yakalanılan başarı diyebiliriz. Özellikle Forza Horizon 4 ile yeni bir kapı açan Turn 10 Studios ilk olarak oyunun grafik kalitesi ile kullanıcıların ilgisini çekmişti. Grafiklerin bu denli kaliteli olması oyuna gerçekçi bir hava katıyor. Bu durum da oyunun sürükleyici olmasına yol açıyor.

Öte yandan insanların bir çoğunda bulunan araba tutkusu çeşitli nedenlerden dolayı bu oyunları çekici kılıyor. Tabi Forza Horizon 4’ün birçok otomobil modeline sahip olması ve hepsine geliştirme ve modifikasyon sunması da kullanıcıları bünyesinde toplamasını sağladı.

Forza Horizon 4’ü güzel kılan tüm bu özelliklerin daha iyileştirilmiş halde yeni bir oyun olan Forza Horizon 5’de sunulacak olması da doğal olarak insanları heyecanlandırdı. Bakalım Forza Horizon 5 beklentileri karşılayacak mı? Sizce Forza Horizon 5‘in fiyatı ne kadar olacak?