Genel
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Yarış oyunu kategorisinde en üst sıraya yerleşecek olan Forza Horizon 5‘in sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Son dönemin popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4, oyun kategorisindeki yerini üst sırada tutmaya devam ediyor. Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından tüm platformlarda beğeni kazanan Forza Horizon 4, yarış oyunu kategorisindeki yerini yine kendi geliştiricilerinden bir oyun olan Forza Horizon 5‘e bırakacak gibi gözüküyor.
İlginizi Çekebilir: Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!
İlk görselleri ile oyuncuları cezbeden Forza Horizon 5 şimdiden merak edilen bir oyun olmayı başardı. Tabi bu durum oyunun sistem gereksinimlerini de merak edilir hale getirdi. Ancak bu konuda açıklamalar gecikmedi. İşte Forza Horizon 5 sistem gereksinimleri.
Forza Horizon 5 Minimum Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
- RAM: 8 GB RAM
- Grafik: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
- Depolama: Minimum 80 GB kullanılabilir alan
- DirectX 12
Forza Horizon 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Win 10 64
- İşlemci: Intel Core i7-3820 4-Core 3.60GHz / AMD Ryzen R5 1400
- RAM: 16 GB RAM
- Grafik: AMD Radeon RX 470 4GB or NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
- VRAM: 4GB
- Depolama: 80 GB ya da daha fazla boş alan
- DirectX 12
Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Horizon 5, piyasada adının anılmasından beri oldukça konuşulan bir oyun oldu. Önceki serileri ile beğeni toplamayı başaran Forza Horizon, doğal olarak yeni gelecek olan Forza Horizon 5‘in de ilgi çekmesini sağladı. Peki bu oyunu bu kadar çekici kılan nedir? Gelin önce bu konuyu tartışalım. Hem de oyunun ilk görüntülerine göz atalım.
Forza Horizon 5‘i bu kadar ilgi çekici kılan aslında önceki serilerde yakalanılan başarı diyebiliriz. Özellikle Forza Horizon 4 ile yeni bir kapı açan Turn 10 Studios ilk olarak oyunun grafik kalitesi ile kullanıcıların ilgisini çekmişti. Grafiklerin bu denli kaliteli olması oyuna gerçekçi bir hava katıyor. Bu durum da oyunun sürükleyici olmasına yol açıyor.
Öte yandan insanların bir çoğunda bulunan araba tutkusu çeşitli nedenlerden dolayı bu oyunları çekici kılıyor. Tabi Forza Horizon 4’ün birçok otomobil modeline sahip olması ve hepsine geliştirme ve modifikasyon sunması da kullanıcıları bünyesinde toplamasını sağladı.
Forza Horizon 4’ü güzel kılan tüm bu özelliklerin daha iyileştirilmiş halde yeni bir oyun olan Forza Horizon 5’de sunulacak olması da doğal olarak insanları heyecanlandırdı. Bakalım Forza Horizon 5 beklentileri karşılayacak mı? Sizce Forza Horizon 5‘in fiyatı ne kadar olacak?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Matematiği sevdiren uygulama ‘Nio’
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İZMİR – Bornova Güzelcan Kardeşler Ortaokulunda Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmakta olan Vedat Ersin Ceviz, pandemi süreciyle beraber evde geçirdiğimiz süreyi özellikle öğrencilere oyun geliştirmeye merak salmış biri olarak bu alanda uzmanlaşmaya ayırdığını belirtiyor ve ‘Hesapla Nio: Akıldan Matematik Bulmacası‘ uygulamasını geliştiriyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Ovio Studios tarafından yerli sürüş simülasyonu! | “Complete Car Driving Simulator”
Uygulama özellikle matematikle arası iyi olmayan öğrencilere dersi sevdirecek cinsten. Temel matematik işlemlerini zihinsel olarak geliştirmenin kolay ve eğlenceli yolu Nio ile sizler de tanışlamasınız.
Size verilen sayılarla zihinsel olarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yaparak bulmacaları çözün ve hedef sayıya ulaşın. Seviyeler ilerledikçe bulmacalar daha da zorlaşacaktır. Çözüme verilen süre içerisinde ulaşın.
İlerlemenizi kolaylaştıracak jokerler olacak. Bu jokerler, bulmacaları daha hızlı çözmenize yardımcı olacak.Hem öğrenip hem eğlenmek isteyenlerin telefonlarında bulundurması gereken bir uygulama olarak karşılıyor.
Konuya ilişkin uygulamayı geliştiren Bilişim Teknolojileri öğretmeni Vedat Ersin Ceviz ; “2020 / 2021 Eğitim öğretim yılımız uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşecekti ve çocuklarımızın ilgisini Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi önemli derslerde bile tutmak çok zordu. Ben de naçizane kendi dersimde enteresan bir hayal kurdum ve neden derste bir mobil oyunu tepeden tırnağa tasarlayıp hayata geçirmiyoruz dedim. Hem
çocuklara bu geliştirme deneyimini aktarmak hem de bir oyunun tasarım yazılım para kazanma ve yayınlama süreçlerine şahit olmalarını istedim. Süreci tamamladık ve sonuç içimize sindi. Oyunumuzu Google Play Store’da yayınlamış bulunmaktayız. Bu geliştirme topluluğumuzun adını da Abacus Games Studio koyduk. Hedefim bu alana ilgi duyan öğrencilerimin yeterliliklerini daha da geliştirmek ve mobil oyun sektörüne taze
beyinleri genç yaşta kazandırmak.” dedi.
Uygulamayı indirmek için tıklayın!
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Yeni iPad Mini modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni tablet modeli iPad Mini’nin tasarımı ortaya çıktı. İşte 6.Nesil iPad Mini modelinin tasarım detayları…
Apple‘ın sevilen tableti iPad Mini’nin yeni modeli karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple tarafından bu sene piyasaya sürülmesi beklenilen yeni iPad Mini modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Bugün güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntı ile 6.Nesil iPad Mini’nin tasarımı ortaya atıldı. Bu tasarım direkt olarak Apple’dan sızdırılmış bir tasarım değil. Ancak yeni iPad Mini‘nin tasarımının hemen hemen aynısı olduğu söyleniliyor. Gelin 6.Nesil iPad Mini hakkında ortaya atılan bilgilere hep birlikte göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
6.Nesil iPad Mini’nin tasarım özellikleri!
Yeni iPad Mini‘nin ilk olarak boyutuna göz atacak olursak cihaz boyut olarak eski modeli ile hemen hemen diyebiliriz. 206.3 x 137.8 x 6.1 mm ölçülerinde olduğu söylenilen 6.Nesil iPad Mini‘nin genişlik anlamında bir önceki modelden 3mm‘lik bir fark ile ayrıldığını görüyoruz. Ancak bu değer iki cihaz arasında çok büyük farklılıklar oluşturmuyor.
Cihazın boyutlarının ardından tasarımına gelecek olursak bu sefer yuvarlak kasa tasarımının tamamen ortadan kaldığını görüyoruz. iPhone 5 modellerinden beri özlenilen köşeli tasarım, iPhone 12 ile birlikte tekrar kullanıcılar ile buluşmuştu. Şimdi 6.Nesil iPad Mini’de köşeli tasarım ile geliyor gibi gözüküyor. Gelen sızıntılara göre tasarımsal anlamda yeni iPad Mini tıpkı iPhone 12 serisinde olduğu gibi köşeli tasarım ile birlikte geliyor.
Ekran tarafındaki sızıntılara bakacak olursak söylentilere göre yeni iPad Mini ortalama 8.5 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca önceki iPad Mini modellerindeki gibi Touch ID’yi üzerinde taşıyan bir Home tuşu bulunmayacak. Parmak izi sensörünü Android telefonlardan aşina olduğumuz güç tuşuna entegre eden Apple, bu sayede hem ekrana gömülü parmak izi sensörü kullanmıyor, hem de cihazın ekranı üzerinde herhangi bir tuşa yer vermiyor.
Yeni iPad Mini’nin diğer özellikleri!
Gelen sızıntılara göre yeni iPad Mini Apple A14 yonga setinden gücünü alacak. 5G bağlantı desteği sunacak olan 6.Nesil iPad Mini, gümüş, siyah ve altın renk seçeneklerine sahip olacak. Apple’ın yenilenen ve ufalan Apple Pencil akıllı kalemini destekleyecek olan iPad Mini‘nin Lightning girişinden de vazgeçtiği görünüyor. Şarj ve dosya aktarımı için yıllardır Lightning girişini kullanan Apple, bu modelde Lightning’den vazgeçmiş gibi gözüküyor. Keza gelen sızıntılara göre 6.Nesil iPad Mini alt kısmında USB-C girişi taşıyor. 6.Nesil iPad Mini’yi diğer modellerden ayıran özellikler arasında yeni hoparlörler de var. Gelen sızıntılara göre önemli ölçüde iyileştirildiği söylenilen hoparlörler diğer iPad Mini modellerinden kat kat daha iyi performans sunacak.
Apple tarafından bu sene tanıtılacak olan yeni iPad Mini hakkında bilinenler şimdilik böyleydi. Genel olarak baktığımızda iPad Mini eski nesillerden tasarım ve boyut olarak büyük farklar taşımasa da, teknik özellik ve donanım tarafında daha çağdaş ve yenilikçi bir model gibi duruyor. Özellikle genellikle Android cihazlarda bulunan USB-C girişinin bu cihazda bulunması artık Apple daha güçlü bir firma olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bakalım iPad Mini daha ne gibi yeni özellikler ile karşımıza çıkacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Honor’un 16 Haziran’da tanıtacağı yeni modeleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Honor 50 Serisinin tüm detayları.
Honor tarafından tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modelleri Honor 50, Honor 50 Pro ve Honor 50 SE‘nin özellikleri tanıtıma kısa bir süre kala ortaya çıktı. Honor’un yeni akıllı telefon modelleri 16 Haziran‘da yapılacak olan tanıtıma kalmadan tüm detaylarını ortaya döktü. Geçtiğimiz günlerde tasarımları ile karşımıza çıkan ve görünüşleri ile dikkatleri üzerinde çeken Honor 50 modelleri şimdi hemen hemen tüm detayları ile karşımızda. Şimdi gelin Honor 50 modelerinin tüm özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: OPPO Watch 2 akıllı saat hakkında ilk bilgiler geldi!
Honor 50!
16 Haziran 2021 tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak olan Honor 50 modelleri hakkında tüm bilgiler geldi diyebiliriz. İlk olarak Honor 50 modeline göz atacak olursak, bu cihazda 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Performansını Snapdragon 778G yonga setinden alan cihazın RAM bellekleri tarafında herhangi bir bilgi yer almıyor.
Kamera tarafında bizleri 108MP + 8MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera grubu ile karşılayan Honor 50, ön tarafında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor. 66W hızlı şarj destekli 4300mAh‘lik bir pil ile gelen cihaz toplam 175g ağırlığa sahip. Ayrıca Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.
Honor 50 Pro!
Honor 50 Pro modeilne baktığımızda ise bizleri bu sefer 6.72 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu OLED ekran, üzerinde 32MP + 12MP olmak üzere çift ön kamera taşıyor. Arka tarafında Honor 50 ile aynı kamera grubunu taşıyan cihaz, performans tarafında da yine Honor 50 ile aynı olan Snapdragon 778G yonga setinden güç alıyor. 4000mAh‘lik 100W hızlı şarj destekli bir pil ile gelen Honor 50 Pro, Android 11 işletim sistemine ve toplamda 187g ağırlığa sahip.
Honor 50 SE!
Serisinin son modeli Honor 50 SE‘ye göz attığımızda ise 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran kullanıldığını görüyoruz. Yine FHD+ çözünürlük sunan bu cihaz, diğer modellerden farklı olarak LCD ekran ile geliyor. MediaTek Dimensity 900 yonga setinden güç alan Honor 50 SE, arka tarafında 100MP + 8MP + 2MP olmak üzere üçlü kamera grubunu taşıyor. Ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, yine diğer modeller gibi Android 11 işletim sistemine sahip. 66W hızlı şarj destekli 4000mAh‘lik bir batarya ile gelen Honor 50 SE, toplam 191g ağırlığında diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Honor 50 Serisi ile ilgili gelen bilgiler bu şekildeydi. Görünüşe göre Honor 50 modelleri özellikleri ile farklı segmentteki birçok modele rakip olacaklar. Özellikle daha uygun özellikler sunan Honor 50 SE‘nin satışa sunulduktan sonra dikkat çekeceğini düşünüyoruz.
Sizce Honor 50 modellerinin özellikleri yeterli mi? Honor 50 modelleri içerisinden birine sahip olacak olsanız hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 ay önce
Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Goldman Sachs Ethereum vadeli işlemlerini açacak!
General Mobile’ın en iyisi hangisi? | GM9 Pro vs GM21 Pro
Asus, ROG Ryujin II, ROG Strix LC II ve TUF Gaming LC ARGB serisi sıvı soğutma sistemlerini duyurdu
Bitcoin madencilik zorluğu %5 düştü!
General Mobile’ın en iyisi hangisi? | GM9 Pro vs GM21 Pro
Huawei MateBook D15 İnceleme | Intel Core i5 işlemci ile güncellendi!
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
Oppo A54 Kutu Açılışı | Yerli Oppo telefonlara bir yenisi daha eklendi!
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
General Mobile’ın en iyisi hangisi? | GM9 Pro vs GM21 Pro
Huawei MateBook D15 İnceleme | Intel Core i5 işlemci ile güncellendi!
2021’de Meizu 16Th Kullanmak! | Eren’in HWP ile tanışma hikayesi
Oppo A54 Kutu Açılışı | Yerli Oppo telefonlara bir yenisi daha eklendi!
Cuma Raporu #158: #EURO2020, Türknet Zammı ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.