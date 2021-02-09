Forza Horizon 4 Steam platformuna geliyor, tarih belli oldu

Xbox Series X konsolunun en iyi oyunlarından biri olan Forza Horizon 4 Steam platformuna geliyor. Oyun serisi için ilk olacak bu çıkış için verilen tarih ise 9 Mart 2021.

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Oyun ilk olarak 28 Eylül 2018 tarihinde Xbox One ve Windows 10 için çıkmıştı. Bir süredir piyasada olmasına rağmen ise sürekli güncelleme almaya devam ediyor. Çeşitli araba paketleri ve farklı içeriklerle genişletilen oyuna, farklı oyun modları da geldi. Bunun dışında çeşitli güncellemelerin de yolda olduğunu biliyoruz.

Forza Horizon 4, oyuncuları Britanya bölgesinin Blightly kısmına götürüyor. Aynı zamanda oyun Birleşik Krallık bölgesini kullandığı dinamik hava durumuyla ustaca yansıtmayı başarıyor. Her mevsim değişikliğinde oyunun dünya haritası önemli bir ölçüde değişime uğruyor. Böylelikle kullanıcıya farklı zorluklar ve etkinlikler sunuluyor.

Microsoft anahtar diyebileceğimiz oyun serilerini Steam platformuna bir süredir taşımaya devam ediyor. Daha önce Halo serisi ve Sea of Thieves oyunlarıyla gördüğümüz bu durum; Forza Horizon 4 oyununun Steam’e gelmesiyle devam ediyor gibi.

Özellikle bilgisayar oyuncuları için sevindirici olan bu haber ile oyunun kitlesinin de diğer bahsi geçen oyunlarda olduğu gibi oldukça artması muhtemel gözüküyor. Platformlar arası oynama imkanıyla birlikte de Steam oyuncuları farklı platformdaki arkadaşlarıyla birlikte bu sürüş deneyimini yaşayabilecekler.