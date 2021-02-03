PS5 ve Xbox Series X kumandaları M1 Macbook için geliyor

Apple firması önemli çözümler getiren macOS Big Sur 11.2 güncellemesini yayınlamasından saatler sonra; gelecek güncellemesi macOS 11.3 için ilk beta versiyonunu da yayınlamaya başladı.

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Doğal olarak Big Sur 11.3 güncellemesi ile gelen az sayıda yenilik var. Bunlardan M1 MacBook’larda iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırma işlevine gelen gelişmiş destek öne çıkıyor. Değişiklikler iPad uygulamalarının ekranda artık daha büyük açılmasını içeriyor. Bunun yanında yine iPhone ve iPad uygulamaları için yeni bir seçenekler bölümü de mevcut. Böylelikle kullanıcılar artık bazı klavye kısa yollarını özelleştirip dokunmatik ara yüze uygulayabilecekler. Bu hareketler cihazların orijinallerinde olduğu gibi sürükleme ve kaydırma gibi işlevleri kapsıyor.

Bunun dışında ise yeni nesil oyuncu konsolu PS5 ve Xbox Series X kolları için entegre destek de geliyor. Ki PS5 ve Xbox Series X kolları desteğinin iPhone cihazlara da iOS 14.5 ile geleceği firmanın planlarının arasında. Yine Apple Müzik, Safari, Hatırlatmalar ve Apple Haberler gibi bazı uygulamalara gelecek düzenlemeler de yolda.

Hatırlatmalar uygulaması uzun zamandır beklenen düzenleme özelliği alacak. Böylece kullanıcılar notlarını önceliklerine, tarihlerine ve başlıklarına göre ayarlayabilecekler. Apple Müzik ve Haberler uygulamaları için ise bazı ara yüz düzeltmeleri gelecek.

Safari internet tarayıcısına da ana ekranı için kullanıcıların farklı bölümleri kendilerine göre ayarlayabilecekleri bazı kişiselleştirme eklemeleri yapılacak. Ayarlamaların sunulacağı yerler içinde Siri önerileri, okuma listeleri ve favoriler de mevcut.

Belirttiğimiz üzere firma macOS 11.3 güncellemesinin sadece betasını dağıtmaya başladı. O yüzden normal kullanıcıya ulaşması biraz daha zaman alacak gibi. Ancak M1 Mac cihazlarında iOS uygulamalarının yönetiminden rahatsız olanlar çözümü bu güncellemeyle bekleyebilirler.