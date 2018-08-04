Fortnite’ın Android sürümü Play Store’da yayınlanmayacak

Epic Games bugün yaptığı açıklamada Fortnite’ın Android sürümü için Google Play Store ile ilgili bir iş birliği girişimlerinin olmadığını belirtti. Bunun yerine şirket Fortnite’ın web sitesine yapacağı bir eklemeyle uyumlu Android cihazlar için bir indirme bağlantısı sunacak. Bu gelişmeler de geçtiğimiz hafta konuşulmaya başlanan Epic Games’in oyunun Android sürümü için Google ile çalışmayacağı haberlerini doğrulamış oldu.

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Fortnite’ın Android sürümü için belirlenmiş bir yayınlanma tarihi hâlâ yok. Ancak iddialar Samsung Galaxy Note 9’un tanıtımıyla birlikte yayınlanacağı yönünde. Epic Games’in ise oyunun çıkış tarihi ya da Samsung ile olası bir iş birliği hakkında yaptığı hiçbir açıklama bulunmuyor.

Bu tercih sadece Android sürümüne mi özel?

Epic Games’in aldığı bu karar, sektörde gelenekselleşmiş yöntem olan mobil işletim sistemi üreticileri Apple ve Google’a verilen uygulama dağıtım görevine karşı ciddi bir değişim olarak görülüyor. Oyunun iOS sürümünde Epic Games dağıtımı App Store üzerinden yapmayı tercih etmişti. Ancak bunun ana sebebi olarak iPhone kullanıcılarının App Store harici bir platformdan uygulama indirmelerinin kolay bir yolunun olmaması söylenebilir. (Google’ın aksine Apple, iOS kullanıcılarının Apple denetiminden geçip App Store’da yerini almamış uygulamaların farklı bir yöntemle indirilmesini tavsiye etmiyor.) Android’in daha açık bir işletim sistemi olmasından yararlanacak olan Epic Games, oyunun dağıtım işini kolaylıkla kendisi üstlenebilecek.

Bu tercihin sebepleri neler?

Şirketin CEO’su Tim Sweeney’nin açıklamasına göre bu kararın iki ana sebebi var. Birinci sebebin Epic Games’in kullanıcılarıyla doğrudan ilişki kurmayı tercih eden bir şirket olduğunu belirtiyor. (Şirket aynı zamanda Fortnite’ın PC sürümünü de Steam yerine kendine ait Epic Games Launcher üzerinden kullanıcılara sunuyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.)

Sweeney’nin The Verge’e yazdığı e-postada “Epic Games mümkün olan tüm platformlarda kullanıcılarıyla doğrudan ilişki kurmak istiyor. İnternet ve dijital devrim ile birlikte oyun dünyasında da ciddi değişimler yaşanıyor. Bunlardan biri de artık fiziksel mağazalara ve dağıtıcı görevindeki ara şirketlere olan ihtiyacın ortadan kalkmış olması.” ifadeleri yer alıyor.

İkinci sebep ise daha çok ekonomik: Epic Games oyun gelirinden Google’a %30 pay ödemek istemiyor. Özellikle oyunun sadece uygulama içi satın almayla finanse edildiği düşünüldüğünde bu durum çok da mantıksız değil. Sweeney açıklamalarına “%30 dağıtım payı oyun geliştiricilerin kalan %70’in tamamıyla oyunu geliştirmeye çalışmak zorunda olduğu bir dünyada yüksek bir oran. Oyun konsollarına gelindiğinde bu konuda mantıklı bir düzen söz konusu. Çoğunlukla maliyetin altında satılan donanıma ve yayıncı şirketlerle ortak yürütülen pazarlama kampanyalarına yapılan çok büyük bir yatırım var.” şeklinde devam ediyor.

Ancak Android gibi mobil platformlar söz konusu olduğunda Sweeney’nin düşünceleri biraz farklı:

%30 pay, ödeme ve indirme işlemleri ile müşteri hizmetlerinin yürütülmesi adına yapılan masraflar için adaletsiz bir oran. Fortnite’ın PC ve Mac sürümleri için Epic Games Launcher üzerinden benzer hizmetler şirketimiz tarafından yürütüldüğünden dolayı bu tür hizmetlerin masraflarına aşinayız.

Fortnite’ın iOS sürümü yayınlandıktan sonraki ilk üç haftada Epic Games 15 milyon dolar gelir elde etmişti. Bu sebeple şirket için oyunun mobil sürümlerinin oldukça ciddi bir gelir kaynağı olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Geçen ay şirket ayrıca Fortnite’ın finansal alandaki başarısından dolayı Unreal Engine 4 platformu üzerinden dijital işler üretip gelir elde edenlere ödediği kâr payını da düşürmüştü.

Fortnite’ın Android sürümü güvenlik sorunlarını da beraberinde getirecek mi?

Alınan bu karar ise akıllara önemli bir soruyu getiriyor. Play Store haricinde üçüncü parti yazılımları Android cihazlara indirmek çeşitli güvenlik sorunlarını da beraberinde getirebildiğinden potansiyel bir güvenlik sorunu nasıl giderilecek? Sweeney’e göre güvenlik bu noktada çok önemli bir kriter değil. Sweeney açıklamalarına “Oyuncular bugüne kadar PC üzerindeki pek çok farklı platform üzerinden güvenli yollarla oyun oynamanın bir alışkanlık haline geldiğini kanıtladılar” şeklinde devam ediyor. Ayrıca bu konuda ise Valve’in Steam’ini, Activision Blizzard’ın Battle.net’ini ve Riot Games’in League of Legends platformlarını da örnek olarak gösteriyor. Şirketin CEO’su Fortnite’ın Android sürümü için de benzer şekilde başarılı olacaklarını vurgulamaktan geri kalmıyor.

Güvenlik konusunda en önemli nokta, mobil işletim sistemlerinin kullanıcılara dosya kaydetme ya da mikrofona erişme gibi yetkilere erişimini kullanıcının seçimine bırakan, izin verme temelli işleyen güçlü birer güvenlik anlayışlarının olması. Bizim bakış açımıza göre tüm bilgisayarların ve akıllı telefonların bir mağazanın yetkili olarak kullanıcıların hangi uygulamada cihazlarının hangi özelliklerinin kullanılacağına karar vermesindense bu tipte güvenlik anlayışına sahip olması gerekir.

Google bu konuda ne düşünüyor?

Bu açıklamalardan sonra Google’ın nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Dahası, bu tercihin Çin’de yaşayan kullanıcıları nasıl etkileyeceği bilnmiyor. Sweeney bu konuda Fortnite’ın Android sürümünün başlangıçta Çin hariç tüm dünyada aynı anda yayınlanacağını belirtiyor. Ayrıca şirketin hem iOS hem de Android sürümlerinin Çin’de sorunsuz bir şekilde kullanıcılara sunulması için özel bir çalışma yürüttüğü de gelen bilgiler arasında. Sweeney bu konuda düşünceleri şu şekilde dile getiriyor:

“Çin’de Play Store kullanılmadığından zaten tüm Android market hizmeti Tencent’ın WeChat’i ve Xiaomi Store gibi doğrudan-müşteriye yöntemiyle sunulan uygulamalardan sağlanıyor. Ayrıca şirket olarak Fortnite’ın dağıtımı için farklı imkanları değerlendirmek adına üçüncü parti marketlerle görüşmeler yapıyoruz, ancak henüz ciddi bir gelişme yok.”

Epic Games’ın bu tercihi elbette gelecekte uygulama geliştiricilerin vereceği kararları doğrudan etkileyecektir. Haziran ayı itibariyle 125 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip Fortnite oldukça popüler bir oyun. Play Store’dan indirmek kadar kolay olmasa da yaklaşık bir bu kadar oyuncunun daha Fortnite’ın Android sürümü kullanıma sunulduğunda oyuna katılması bekleniyor. Yıllardır bu hizmeti oyunun PC sürümünde zaten kullanıcılara sunan Epic Games’in ise bu kadar yüksek sayıda kullanıcıya sorunsuz bir oyun deneyimi sunacağını belirtmek yanlış olmaz.