Fortnite’ın 7.sezonu başladı!

Epic Games’in fenomen haline gelen oyunu Fortnite merakla beklenen 7. sezon güncellemesine bugün itibariyle kavuştu. Oyunun yeni sezonuna hâkim olan kış teması haritanın büyük bir kısmını karlarla kapladı. Oyuna X-4 Fırtınakanat adında bir uçak eklenirken, en büyük yenilikse oyuncuların diledikleri oyun dünyasını yaratabilecekleri Kreatif adındaki modun gelmesi oldu.

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Fortnite’a kış geldi

Oyun haritasına güneyden yaklaşan buzdağı Fortnite adasına çarptı ve çarpmanın sonucu olarak haritanın büyük bir kısmı artık kar ve buzla kaplı. Haritadaki değişiklik yalnızca hava durumuyla sınırlı değil. Oyuna pek çok yeni yer ve keşfedilmeyi bekleyen ilgi çekici noktalar eklendi. Bunları keşfetmek için Buz Dağı, Puslu Pist, Donmuş Doruk ve Keyifli Köy gibi yerlerde gezen oyuncuların buzda kaymamak için dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede de oyuncuları pek çok yeni ve hepsi birbirinden güzel kıyafetler bekliyor. Üstelik oyuna yeni gelen Kaplamalar ile oyuncular oyundaki silahların ve araçların görünüşünü kıyafetleriyle uyumlu hale getirebilecekler.

Mücadele gökyüzüne taşınıyor

Fortnite’ın 7. sezonu oyunun ilk uçan aracını da beraberinde getiriyor. X-4 Fırtınakanat adlı uçak bir pilot ve 4 oyuncuyu taşıyabiliyor. Uçağın üzerindeki makineli tüfekse ekstra ateş gücü sağlıyor. Oyuncular uçağı terk etmeleri gereken durumlarda ise uçaktan atlayıp planörleriyle süzülebilecekler. Yeni sezonda uçmanın tek yolu uçaklar değil. Sırtına üç adet balon bağlayan oyuncular da uçabilecekler. Üstelik uçarken silah ve eşya kullanmak da mümkün.

Yeni mod: Kreatif

Fortnite’ın 7. sezon güncellemesinin en büyük yeniliklerinden biri de Kreatif adındaki yeni oyun modu. Bu modda oyuncular tüm kontrolün kendilerinde olduğu boş bir adaya sahipler. Oyuncular bu adalarda Fortnite’taki tüm eşyalara, silahlara, araçlara ve yapı malzemelerine sınırsızca erişebilecek ve hayal ettikleri oyun alanını yaratabilecekler. Oyuncular isterlerse adalarını arkadaşlarına ve diğer oyunculara açarak oluşturdukları oyun alanının keyfini birlikte çıkarabilecekler.

Şimdilik yalnızca 7. Sezon Savaş Bileti’ne sahip oyunculara açık olan Fortnite Kreatif modu, 13 Aralık itibariyle tüm oyuncuların erişimine açılacak. İçerisinde 100’den fazla yeni ödül bulunan 7. Sezon Savaş Bileti’ni ise 950 V-Papel karşılığında oyun içi mağazadan almak mümkün.

veplatformlarında ücretsiz olarak oynanabilengüncellemesi oyunla ilgili daha pek çok değişiklik ve iyileştirme içeriyor.