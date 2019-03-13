Fortnite yeni güncelleme ile çapraz platformlara çözüm buldu

Fortnite tarafından yayınlanan son güncelleme ile birlikte oyunun çapraz platformların birbirleri ile olan uyumunda yeni düzenlemeler yapıldı.

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Fortnite 8.1 ile zorunlu eşleşmeler olacak!

Fortnite 8.1 güncellemesi ile birlikte çapraz platformların birbirleri ile eşlenmesi sağlanacak. Bu yeni düzenlemeye göre PS4 ile Xbox One platformu, mobil ile Nintendo Switch oyuncuları karşı karşıya gelebilecek.

Battle Bus üzerinden otomatik olarak birbirleriyle eşleşecek farklı platform oyuncuları arasından eşleşmek istemeyenler Battle Bus modunu oynayamayacaklar. Yani Creative Mode ve Playgrounds bu oyunculara açık olacak. Epic Games tarafından oluşturulan bu zorunlu özellik, oyuncu havuzlarını daha iyi dengelenmesini sağlarken, kalıcı bir değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.

Güncellemede ayrıca The Baller adında yeni bir araç ortaya çıkıyor. Bu araç tepeleri veya ağaçlık alanları kolayca aşabilirken, 300 sağlık puanı bitene kadar da yolcusunu koruyabiliyor.