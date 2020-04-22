Haber
Netflix, Coronavirus salgını sebebiyle yeni bir rekor kırdı
Netflix salı günü kapanış saatinden sonra, bu yılın ilk çeyrek kârını açıkladı. Açıklanan verilerde sadece üç aylık dönem içerisinde 15.7 milyon yeni global abone kazanan platform, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %23 değerinde bir artış yakalamış. Yatırımcılarına da bazı açıklamalarda bulunan firma, artışların Coronavirus pandemisi sebebiyle olduğunu ve yılın ilerleyen aylarında virüsle mücadelede başarı sağlanması halinde rakamların düşebileceğini söyledi.
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Analistlerin 7 milyon gibi bir artış beklediğini düşünürsek 15.7 milyonluk kullanıcı kazanımı, Netflix’in ciddi bir rekor kırdığını gösteriyor. Firmanın geçen yıl sonunda 166 milyon global aboneye ulaşması bekleniyordu fakat görülüyor ki artık bu beklenti 182 milyon düzeylerine kadar yükseldi. Yükselmelere rağmen firmanın 5.7 milyar dolarlık gelir beklentisinde bir fark görünmemesi de fazlasıyla dikkat çekti.
Bölgesel verilere baktığımızda, Asya-Pasifik pazarında firmanın geliri, yüzde 51.3 artışla 484 milyon dolar seviyelerine kadar yükseldi. Verilerde sadece Asya-Pasifik bölgesinden, 2020’nin ilk 3 ayında 3.6 milyon yeni abone kazanıldı.
Netflix hisselerinin son günlerde değer kazandığını da düşünürsek, açıklanan verilere göre hisse kazanımları yüzde 4 oranında seyrediyor. Platform tüm bunlara ek olarak haziran ayında son bulacak 2. çeyrek için 7.5 milyon yeni abone hedeflediğini de belirtti. Coronavirus salgınının belirsiz gidişatı düşünüldüğünde Netflix’in bu sayıları yakalaması çok güç görünmüyor.
Akıllı TV
Philips Türkiye, 23 Nisan’ın 100. yılını resim sergisiyle kutluyor!
Philips Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılını “Sağlığım için Temizlik Önemli” temalı online resim sergisi ile taçlandırdı.
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Firma, bu sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan’ın sevincini Philips Türkiye çocukları ile birlikte yaşıyor.
Her yıl firmanın çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde resim sergisi gerçekleştiriyor. Bu yıl “Sağlığım için Temizlik Önemli” temasıyla gerçekleşiyor. Philips Türkiye, belirlediği tema ile temizlik ve hijyenin sağlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve çocuklarda bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şirket ekibi çocuklarının yaptığı birbirinden yaratıcı resimleri içeren online sergiyi, firma kurumsal sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark testinde görüntülendi!
Samsung Galaxy S20 Ultra, nihayet DxOMark tarafından değerlendirildi. Cihazın kamerası ile ilgili tam bir inceleme yayınlandı ve skoru belli oldu. Samsung, mart ayında piyasaya sürülen cihaza kamera performansını arttırmak için bir dizi güncelleme yayınladı. Bu da DxOMark testinde biraz daha iyi bir skor almasına sebep olmuş olabilir.
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Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Galaxy S20 Ultra, fotoğraf tarafında 132 puan alarak oldukça iyi bir skor aldı. Video tarafında ise 102 puan aldı ve genel skoru 122 olarak belirlendi. Bu puan ile genel sıralamada 6. olan S20 Ultra, bu sıralamayı Honor V30 Pro ile paylaşıyor. DxOMark‘a göre Galaxy S20 Ultra, canlı renkler, geniş dinamik aralık ve gürültü kontrolü konusunda oldukça iyi işler çıkarmış. Ayrıca geniş açılı kamerasının sınıfının en iyilerinden olduğu da belirtilmiş.
Samsung Galaxy S20 Ultra, düşük ışıkta otomatik netleme konusunda ise sınıfta kaldı. (Samsung S20‘de bulunan Dual Pixel AF, S20 Ultra‘nın 108 MP kamerasında bulunmuyor.) Cihazın dinamik aralığı geniş olsa da, Huawei P40 Pro‘nunki kadar iyi değil. Ve S20 Ultra, keskinlik konusunda ise Xiaomi Mi 10 Pro’nun gerisinde kaldı. Cihazın beyaz dengesi ise çok kötü olmamakla birlikte eksik tarafları bulunuyor. Video tarafında, düşük ışıkta bazı detayları kaybetmesi ise bir başka eksi özellik olarak belirtildi.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 tanıtım tarihi 8 Mayıs olarak açıklandı!
Meizu 17 modeli tanıtım konusunda oldukça kafa karıştırdı. Geçtiğimiz haftalarda 17 Nisan’da tanıtılması beklenen modelin 22 Nisan tarihinde tanıtılacağı duyurulmuştu. Fakat 22 Nisan firmanın tanıtım tarihini duyurduğu gün oldu. Son bilgilere göre Meizu 17 modeli 8 Mayıs tarihinde tanıtılacak.
Modelde olması beklenen özellikleri hatırlayacak olursak, cihaz 90 Hz tazeleme hızına sahip ince çerçeveli ve delik çentikli bir ekran ile kullanıcılara sunulacak. Söz konusu ekran panelinin OLED olması bekleniyor. İşlem birimi tarafında Qualcomm’un en üst seviye yonga seti olan Snapdragon 865 modele gücünü verecek. Her ne kadar tanıtım gecikmiş olsa da Meizu, Snapdragon 865 kullanacağını duyuran ilk firmalardan biri. Sızan görsellere göre cihaz, dörtlü yatay bir kamera kurulumuyla geliyor.
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Meizu 17 modelinin duyurduğumuz 3. tanıtım tarihinde umarız cihaz tanıtılmasını engelleyecek bir olumsuz veya erteleme olmaz.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!