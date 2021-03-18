Fortnite Sezon 6’nın sinematiklerini Russo kardeşler çekmiş!

2021 yılının Ocak ayında, 16-59 yaş arası dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın alma planı yapan kişiler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda; Huawei ve IPSOS araştırma şirketi Türkiye’deki dizüstü bilgisayar satın alma ve kullanım tercihlerini aydınlatan bir rapor yayınladı.

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Ülkemizdeki kullanıcılar, dizüstü bilgisayar tercihlerini ne yönde yapıyor?

HUAWEI ve IPSOS’un hazırladığı rapora göre, Türkiye’deki dizüstü bilgisayar kullanıcılarının üçte biri (%34) birincil dizüstü bilgisayarlarını 4 yıl önce satın aldı. 6 ay içinde satın alanlar ise sadece yüzde 8. Son 3 ayda dizüstü alanların oranı ise %4 olarak gözüküyor. Araştırmaya katılanların %66’sının dizüstü bilgisayarlarının 2 yıldan daha eski olduğu ortaya çıktı.

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Dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş mevcut. Son 4 yılda dizüstü satın alanların öğrenmek veya çalışmak motivasyonuna sahip olanların oranı %68 oranından, son 1 yıl içinde %77’ye çıkmış durumda. Aynı dönem içerisinde, kişisel belgeler saklamak ve film izleme satın alma motivasyonları en çok düşüşün gözlemlendiği kalemler oldu. Her iki satın alma motivasyonu da %50’ler civarından yüzde 36 bandına düşmüş durumda. Oyun oynamak motivasyonu ise 4 yıllık dönemde değişmeden %33 oranını koruyarak, en sıklıkla karşılaşılan 8. satın alma motivasyonu oldu.

Çoğunlukla hangi segment tercih ediliyor?

Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında.6.500 TL’den düşük fiyatlı giriş seviyesi dizüstü alanların oranı 4 yıl içerisinden %74’ten %55’e gerilemiş. Ayrıca bu düşüş, 6.500 – 9.500 TL bandındaki orta segment laptopsatın alımlarına artış olarak yansıdı. 4 yıl içerisinde bu segmentten satın alımlar yüzde 19’dan yüzde 38’e çıktı. Fiyat ve performans, marka seçiminin en popüler nedenleriydi. Son 4 yıl ile 1 yıl içinde dizüstü satın alanlar arasında bu konularda önemli bir fark gözlemlenmedi.

Dizüstü satın almayı düşünenlerin yaklaşık %40’ı önümüzdeki 6 ay içinde, yüzde 21’i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü satın almayı planlıyor. 1 yıl ve daha sonrasında dizüstü almayı düşünenlerin oranı ise %38. Yüzde 20’lik bir kesim ise henüz ne zaman dizüstü bilgisayar alacağına karar vermemiş durumda.Bu kitlenin yüzde 82’si ise, orta segment veya daha yüksek segmentten laptop satın almayı planlıyor. Yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanların yüzde 29’u 6.500 TL ve aşağısındaki fiyattan, %53’ü ise 6.500 – 9.500 TL fiyat aralığından yeni bir laptop almayı planlıyor. Henüz hangi fiyat segmentinden satın alım yapacağına karar vermemiş kesim ise sadece %2.

Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye’de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler.