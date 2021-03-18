Genel
Fortnite Sezon 6’nın sinematiklerini Russo kardeşler çekmiş!
Fortnite Sezon 6‘nın sinematiklerinde oldukça tanıdık iki isim yer aldı. The Avengers serisinden tanıdığımız Russo kardeşler oyunun sinematiklerine imza atmış.
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Russo kardeşler sessiz sedasız Fortnite için sinematik video yönetmenliği yapmış!
Epic Games, Fortnite için neredeyse hiçbir masraftan kaçınmıyor. Birçok ünlü dizi film karakterlerini oyuna ekleyen yapım, bu konuda özel etkinliklerle oyuncu kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Sezon 6 resmi olarak yayınlanırken sevilen oyun için ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Epic Games oyunun yeni sezon sinematiklerini oldukça tanıdık iki isme çoktan çektirmiş. Ortaya çıkan habere göre altıncı sezon için Russo kardeşler oyuna sinematik yönetmenliği yapmış.
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Variety isimli internet sitesinde yer alan habere göre, ünlü yönetmenler çoktan çalışmalarını tamamlamış. Öte yandan oyunun hayranı olan Russo kardeşler, son minvalde ortaya çıkan işten oldukça memnun. Ünlü yönetmenleri oyunun popüler kültürdeki yerinin çok büyük olduğunu savunurken, Epic Games ile çalışmaktan keyif aldıklarını belirttiler. Daha önceden de iki The Avengers filmini oyuna entegre eden firma, en sonunda başarılı yapımların yönetmenlerini de yanına alarak büyük bir işe imza attı. Ayrıca oyunun baş yaratıcılarından Donald Mustard da ünlü yönetmenlerle çalışmaktan inanılmaz keyif aldığını açıkladı. Bununla birlikte ünlü yönetmenlerin sadece sinematiklere değil geliştiricilere karakterler için de bazı yardımlarda bulunmuşlar. Bakalım Fortnite yeni sezonu ile gösterişini sürdürmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Huawei-IPSOS araştırması, dizüstü bilgisayar tercihlerine ışık tutuyor
2021 yılının Ocak ayında, 16-59 yaş arası dizüstü bilgisayar kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içinde dizüstü bilgisayar satın alma planı yapan kişiler üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda; Huawei ve IPSOS araştırma şirketi Türkiye’deki dizüstü bilgisayar satın alma ve kullanım tercihlerini aydınlatan bir rapor yayınladı.
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Ülkemizdeki kullanıcılar, dizüstü bilgisayar tercihlerini ne yönde yapıyor?
HUAWEI ve IPSOS’un hazırladığı rapora göre, Türkiye’deki dizüstü bilgisayar kullanıcılarının üçte biri (%34) birincil dizüstü bilgisayarlarını 4 yıl önce satın aldı. 6 ay içinde satın alanlar ise sadece yüzde 8. Son 3 ayda dizüstü alanların oranı ise %4 olarak gözüküyor. Araştırmaya katılanların %66’sının dizüstü bilgisayarlarının 2 yıldan daha eski olduğu ortaya çıktı.
Dizüstü bilgisayar alanların çok büyük çoğunluğunun satın alma motivasyonu iş veya eğitim aracı olarak kullanmak olduğu ortaya çıkarken, kişisel belgelerin saklanması ve film izleme motivasyonunda son 4 yıla göre düşüş mevcut. Son 4 yılda dizüstü satın alanların öğrenmek veya çalışmak motivasyonuna sahip olanların oranı %68 oranından, son 1 yıl içinde %77’ye çıkmış durumda. Aynı dönem içerisinde, kişisel belgeler saklamak ve film izleme satın alma motivasyonları en çok düşüşün gözlemlendiği kalemler oldu. Her iki satın alma motivasyonu da %50’ler civarından yüzde 36 bandına düşmüş durumda. Oyun oynamak motivasyonu ise 4 yıllık dönemde değişmeden %33 oranını koruyarak, en sıklıkla karşılaşılan 8. satın alma motivasyonu oldu.
Çoğunlukla hangi segment tercih ediliyor?
Çoğu kişi birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığından satın alırken, 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alanlar orta segmentten daha sık dizüstü satın aldığı da raporda ortaya çıkan veriler arasında.6.500 TL’den düşük fiyatlı giriş seviyesi dizüstü alanların oranı 4 yıl içerisinden %74’ten %55’e gerilemiş. Ayrıca bu düşüş, 6.500 – 9.500 TL bandındaki orta segment laptopsatın alımlarına artış olarak yansıdı. 4 yıl içerisinde bu segmentten satın alımlar yüzde 19’dan yüzde 38’e çıktı. Fiyat ve performans, marka seçiminin en popüler nedenleriydi. Son 4 yıl ile 1 yıl içinde dizüstü satın alanlar arasında bu konularda önemli bir fark gözlemlenmedi.
Dizüstü satın almayı düşünenlerin yaklaşık %40’ı önümüzdeki 6 ay içinde, yüzde 21’i önümüzdeki 3 ay içinde dizüstü satın almayı planlıyor. 1 yıl ve daha sonrasında dizüstü almayı düşünenlerin oranı ise %38. Yüzde 20’lik bir kesim ise henüz ne zaman dizüstü bilgisayar alacağına karar vermemiş durumda.Bu kitlenin yüzde 82’si ise, orta segment veya daha yüksek segmentten laptop satın almayı planlıyor. Yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanların yüzde 29’u 6.500 TL ve aşağısındaki fiyattan, %53’ü ise 6.500 – 9.500 TL fiyat aralığından yeni bir laptop almayı planlıyor. Henüz hangi fiyat segmentinden satın alım yapacağına karar vermemiş kesim ise sadece %2.
Araştırmaya göre, yüksek ürün kalitesi, yüksek performans, uzun pil ömrü ve üstün tasarım, Türkiye’de dizüstü bilgisayar satın almayı planlayanlar için en önemli faktörler.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Göz hekimi olan Cenk Çelebi, uzun süreli Apple ekosistemindeki deneyimlerini, iPhone 7 kullanımından sonra iPhone 12 Pro Max’e geçişini ve kullanım tecrübelerini aktarıyor. Yaptığı iş sebebiyle kamerayı sıklıkla kullandığını ve fotoğraf kalitesindeki geliştirmelerin işine ne kadar yaradığını belirtiyor. iPhone 7’de yaşadığı pil sorununu iPhone 12 Pro Max’te yaşamadığını ve aksine çok memnun olduğundan bahsediyor. Ayrıca Apple’ın geliştirmesi gereken ve günlük hayatta kullanımına etki eden etmenlerden söz ediyor.
Bakmakta fayda var: iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Celebi) – YouTube
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Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Realme GT Neo modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu.
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Realme GT Neo modelinin ne zaman tanıtılacağı kesinleşti!
Akıllı telefon dünyasında rekabet ara vermeden devam ediyor. 2021 yılının gelişi ile yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle firmaların gösteriş yaptığı amiral gemisi rekabetinde de yeni modeller her geçen gün karşımıza çıkıyor. Bu firmalar arasında yerini alan Realme de GT Neo modeli için geri sayıma geçti. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağını takipçilerine duyurdu.
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Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Realme GT Neo, 31 Mart’ta kullanıcılarının karşısına çıkacak. 5G özellikli akıllı telefon Dimensity 1200 işlemcisi ile gelecek. Ayrıca cihaz geçtiğimiz günlerde TENAA platformuna uğrayarak tasarım detaylarını bizlere sundu. 6.55 inçlik kavisli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Detaylı teknik özellikleri listelenmeyen akıllı telefon, 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun Android 11 işletim sistemi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenildi. Akıllı telefon önde bir arkada da üç olmak üzere toplamda dört adet kameraya bünyesinde yer verecek. Merakla beklenen akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: butiksevda, 13 dakika önce
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Yazan: levent_orgun, 5 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
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Fortnite Sezon 6’nın sinematiklerini Russo kardeşler çekmiş!
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Huawei-IPSOS araştırması, dizüstü bilgisayar tercihlerine ışık tutuyor
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Realme GT Neo modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
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