Epic Games Store, Metro Exodus’u da aldı

Epic Games Store, The Division 2’den sonra Metro Exodus’un da bilgisayar platformunda tek resmi satış adresi olacak. Her iki oyun da daha önce Steam’de ön siparişteydi.

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Epic Games Store büyük bir darbe daha vurdu

Epic Games Store, 15 Şubat’ta çıkacak Metro Exodus’u Steam’in elinden aldı. Eğer hali hazırda Steam’den oyun için ön sipariş verdiyseniz endişe etmenize gerek yok çünkü ön siparişler karşılığını alacak. Fakat Metro Exodus’u artık Steam’den ön sipariş ile almak mümkün değil. Epic aynı tarifeyi The Division 2 için de uygulamıştı.

Metro Exodus, Steam’deki 60 dolarlık fiyatının aksine Epic Games Store’da 50 dolardan satılacak. Ancak biz Birleşik Devletler’de yaşamıyoruz bu fiyat etiketi bizim için geçerli değil. Türkiye’de ilk olarak 90 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan oyun zaman içinde 310 TL’ye yükselmişti. Epic Games Store da Türkiye’de oyunu bu fiyattan satacak. Eğer oyunu geçtiğimiz yaz ilk satışa çıktığında 100 liranın altına aldıysanız şanslısınız.

Epic Games Store’u kullanmak istemeyenler için iyi bir haber ise oyunun sadece sınırlı süreliğine Epic’e özel olacağı. Oyun çıktıktan bir yıl sonra yani 14 Şubat 2020’den itibaren tekrardan Steam‘den satın alınabilecek.

Bu anlaşma Playstation ve Xbox sürümlerini etkilemezken, oyunun kutulu versiyonu yılın ilerleyen vakitlerinde raflardaki yerini alacak.