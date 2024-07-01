Fortnite iOS ne zaman gelecek sorusu, mobil oyunculuk tutkunları tarafından çok sık soruluyor. Fortnite iOS ne zaman gelecek diye merak edenler, Apple’a resmen kafa tutan ve AB’nin Dijital Piyasalar Yasası ile beraber Epic Games Store iOS uygulaması için kolları sıvayan Epic’ten gelen haberler ile sevindi. Epic Fortnite iOS için son adıma geçti!

Fortnite iOS Ne Zaman Gelecek? Epic iOS Fortnite İçin Başvurdu!

Fortnite iOS ne zaman gelecek sorusu, Epic Games’in son hamlesiyle birlikte yeniden gündemde. Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası’na yanıt olarak, Apple’ın iPhone yazılım ekosistemini App Store‘a alternatifler içerecek şekilde açması gerekiyor.

Bu yeni kurallar, özellikle Apple’ın yüksek ücretleri ve uyumluluk gereklilikleri nedeniyle bugüne kadar tam anlamıyla kullanılmamıştı. Ancak Epic Games, hem Fortnite hem de Epic Games Store‘u iOS’a getirme yolunda büyük bir adım attığını açıkladı.

Epic Games, App Store kurallarını ihlal ederek Apple’ın Uygulama İçi Satın Alma sistemini devre dışı bıraktığı için Ağustos 2020’de Fortnite’ın App Store’dan kaldırılmasıyla büyük bir darbe almıştı. Bu olayın ardından Epic Games, Apple’ın dijital platformlardaki tekelci uygulamalarına karşı yoğun bir kampanya yürüttü. Epic, Dijital Pazar Yasaları’nın getirdiği yeni kurallar sayesinde iOS’a geri dönüş yolunun açıldığını duyurdu.

Bu haberlerin ardından Fornite iOS ne zaman gelecek sorusu merak edilir olmuştu. Fortnite iOS ne zaman gelecek sorusunun yanıtı henüz kesin olmasa da, Epic Games’in planlarına göre bu süreç oldukça yakında tamamlanacak gibi görünüyor. Epic iOS Fortnite uygulamasının platforma eklenmesi için başvurusunu tamamladı.

İlk önce bir noter onay süreci olacak. Noter onay sürecinin ardından, uygulamalar bir milyon indirme adedini aştığında her yükleme için yıllık 50 cent‘lik bir ücret olan Çekirdek Teknoloji Ücretini ödemek zorunda kalacak. Bu da Epic Games’in her yıl Apple’a iki kez ücret ödemesi anlamına geliyor.

AB’nin Dijital Piyasalar Yasası, Apple gibi platform sahiplerinin sistemlerini üçüncü parti yazılımlar için açmalarını gerektiriyor. Ancak Apple’ın mevcut politikası uyarınca, Epic Games’in uygulamasını notere onaylatması gerekiyor. Bu süreç, Apple’ın insan inceleme sürecini içeriyor ve aylar sürebiliyor. Epic Games, iOS uygulama mağazasını önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

Epic Games ve Spotify gibi şirketler, Apple’ın bu ücretleri ve kuralları nedeniyle hala Dijital Pazar Yasası ile tam uyumlu olmadığını savunuyor. Avrupa Komisyonu da Apple’ın yönlendirme karşıtı politikalarını ihlal ettiğini belirten bir ön karar yayınladı ve Çekirdek Teknoloji Ücreti ile ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

Sonuç olarak, Fortnite iOS ne zaman gelecek sorusu, Epic Games’in çabaları ve Avrupa Birliği’nin yeni yasaları sayesinde yakında yanıt bulabilir. Fortnite hayranları, oyunun iOS’a geri dönüşünü dört gözle beklerken, Epic Games’in bu süreçte karşılaşacağı zorlukları da yakından takip ediyor.

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