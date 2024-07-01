PlayStation Türkiye operasyonlarının sekteye uğraması ülkemiz oyuncularını nasıl etkileyeceği merak konusuydu. PS5’in ülkemizde Bilkom güvencesi altında satılacak olması oyuncuları sevindirmişti. Ancak bugün oyun tarafında bir darbe yaşandı. PlayStation zam yaparak ülkemizde oyun oynamak isteyenlerin hevesini kursağında bıraktı. PS5’e 2-3 yıl önce çıkan oyunların fiyatları bile mevcut Euro kuru ile çarpılıp 2.800 TL’ye çıktı. Yani PlayStation Türkiye’nin artık ülkemizde hiçbir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Elektrik fiyatlarına zam geliyor

Yeni oyunların fiyatlarının artık 2.800 TL’den başladığını Deluxe sürümlerinin ise 3.000 TL’yi geçtiğini belirtelim. Bu zamlar sonrası Xbox Store, Steam ve Epic Games Store hala yarı yarıya daha uygun bir fiyat politikası izliyor. PlayStation’ın ülkemizdeki bu fiyat politikası çok eleştirilecek olsa da ülkemizde artık resmi bir temsilcisi olmadığı için zamların geri çekilmeyeceğini belirtelim.

Bu zamlardan sonra bakalım oyun satışları hatta PS5 satışları ülkemizde nasıl olacak? Bu zamlar muhtemelen Xbox ve PC satışlarını ciddi şekilde artıracak gibi görünüyor.

İçindekiler PlayStation zam yapılan oyunlar

PlayStation zam yapılan oyunlar