PlayStation Türkiye operasyonlarının sekteye uğraması ülkemiz oyuncularını nasıl etkileyeceği merak konusuydu. PS5’in ülkemizde Bilkom güvencesi altında satılacak olması oyuncuları sevindirmişti. Ancak bugün oyun tarafında bir darbe yaşandı. PlayStation zam yaparak ülkemizde oyun oynamak isteyenlerin hevesini kursağında bıraktı. PS5’e 2-3 yıl önce çıkan oyunların fiyatları bile mevcut Euro kuru ile çarpılıp 2.800 TL’ye çıktı. Yani PlayStation Türkiye’nin artık ülkemizde hiçbir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz.
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Yeni oyunların fiyatlarının artık 2.800 TL’den başladığını Deluxe sürümlerinin ise 3.000 TL’yi geçtiğini belirtelim. Bu zamlar sonrası Xbox Store, Steam ve Epic Games Store hala yarı yarıya daha uygun bir fiyat politikası izliyor. PlayStation’ın ülkemizdeki bu fiyat politikası çok eleştirilecek olsa da ülkemizde artık resmi bir temsilcisi olmadığı için zamların geri çekilmeyeceğini belirtelim.
Bu zamlardan sonra bakalım oyun satışları hatta PS5 satışları ülkemizde nasıl olacak? Bu zamlar muhtemelen Xbox ve PC satışlarını ciddi şekilde artıracak gibi görünüyor.
İçindekiler
PlayStation zam yapılan oyunlar
- Assassin’s Creed Shadows – 2.799 TL
- ASTRO BOT – 2.499 TL
- Black Myth: Wukong – 2.499 TL
- Bloodborne Game of the Year Edition – 1.199 TL
- Call of Duty: Black Ops 6 – 2.799 TL
- Days Gone – 1.399 TL
- Enotria: The Last Song – 1.749 TL
- God of War Ragnarök – 2.799 TL
- Hellblade: Senua’s Sacrifice – 1.049 TL
- House Flipper – 1.399 TL
- Pasific Drive – 1.049 TL
- Silent Hill 2 Remake – 2.499 TL
- Star Wars Outlaws – 2.799 TL
- Stellar Blade – 2.799 TL
- Test Drive Unlimited: Solar Crown – 2.099 TL
- The Last of Us Part I – 2.799 TL
- V Rising – 1.399 TL
- Warhammer 40K: Space Marine II – 2.799 TL