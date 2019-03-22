Fortnite 250 milyon kullanıcı sayısına ulaştı!

Uzun zamandır Battle Royale oyunlarında PUBG’ye rakip olan Fortnite son açıklanan rakama göre çeyrek milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.

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Fortnite bir sosyal medya platformudur

Epic Games tarafından açıklanan son rakama göre 250 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşan Fortnite, son dört ayda yaklaşık 50 milyon yeni oyuncu kazandı. Apex Legends’in rekabeti arttırmasına rağmen Fortnite sevilen oyunlardan biri olma yolunda ilerliyor.

FPS oyunlarında yüzde 35 değeri ile en fazla kadın oyuncuları içinde barındıran Fortnite’ın CEO’su Tim Sweeney, “Fortnite sadece bir oyun değildir. İnsanların içerisinde arkadaş olabildikleri sosyal medya platformudur.” şeklinde bir açıklama yaptı.