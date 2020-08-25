Formula 1 resmen 13-15 Kasım tarihlerinde Türkiye’de!

Formula 1 Türkiye GP 9 yıl aradan sonra resmen Türkiye’de! Haftalardır ha geldi ha gelecek diye merakla beklenen açıklama resmen yapıldı ve 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında InterCity İstanbul Park’ta F1 yarışı düzenlenecek.

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9 yıl aradan sonra Formula 1 heyacanı!

2005 yılında ilk defa Türkiye’de düzenlenen Formula 1 etkinliği, 7 yıl boyunca İstanbul Park’ta heyacanlı yarışlar ile devam etmişti. 8. virajı efsaneleşen bu pistte son yarış ise 2011 yılında yapılmıştı. 9 yıldır pistin farklı etkinlikler ile kullanılmasının ardından asıl yapılma amacı olan F1 etkinliği resmen geri dönüyor. 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak yarış hafta sonu ile ülkemize gelecek olan Formula 1, pandemi süreci nedeniyle planlamayı da değiştirmesi nedeniyle takvime eklendi. Avusturalya’da başlayan ve Abu Dabi’de biten klasik takvim yerine 17 yarışlık yeni bir takvim hazırlandı.

Bu sene takvime eklenen Vietnam GP ve Hollanda GP iptal edilirken Avusturya’da 2, Macaristan, Britanya’da 2, İspanya, Belçika, İtalya’da 2, Rusya, Almanya, Portekiz ve İmola’da yapılacak yarışlar açıklanmıştı. Biraz önce gelen açıklama ile Türkiye GP’de takvime eklenirken, Bahreyn’de 2 ve Abu Dabi GP ile 2020 sezonu noktalanmış olacak.

F1 Türkiye Grand Prix tarihi

Formula 1 heyecanı takvimler 21 Ağustos 2005 tarihini gösterdiğinde Türkiye’de ilk defa yaşanmıştı. McLaren pilotu ve şu anda Alfa Romeo’da yarışan Kimi Raikkonen’in kazandığı yarışın ardından 2006, 2007 ve 2008’de Ferrari pilotu Felipe Massa’nın domine ettiği bir seri yakalanmış, 2009’da ise Brawn GP adına Jenson Button damalı bayrağı ilk geçen pilot olmayı başarmıştı. Ardından gelmiş geçmiş en iyi pilotlardan biri olarak kabul edilen ve yeni şampiyonluğu için sıralamada birinci olan Lewis Hamilton’ın kazandığı 2010 Türkiye GP ardından 2011’deki son yarışı da o dönem Red Bull ile harika yaratan Sebastian Vettel bu topraklardaki son yarışı kazanan isim oldu.

F1 2020 Türkiye Grand Prix seyircili mi olacak?

Evet. Resmi açıklamada kısıtlı bir seyirci ile katılımın sağlanacağı belirtiliyor. Detayları ise ilerleyen dönemde paylaşılacak.