Mercedes Benz, Elektrikli Araba Yarışı Formula E’ye Katılıyor

Mercedes Benz dün yaptığı açıklama ile 2019 yılında tamamen elektrikli yarış serisi Formula E’de yer alacağını resmen duyurdu.

Mercedes Benz geçtiğimiz Ekim ayında yarışlara 2018 yılında katılmak istediğini söylemişti. Şirket için bu alana katılım biraz kumar olacak gibi ancak Mercedes motor sporlarında geniş çaplı şekilde yer alan bir firma ve daha önce Formula 1’de hibrid araçlarıyla şampiyonluk kazanmayı başardı.

Şirket, Formula E’ye katılmak için Deutsche Tourenwagen Masters yarışlarından ayrılacak. DTM çok bilinen bir yarış değil ancak Mercedes bu yarışlarda uzun süredir lider. Audi de Formula E yarışlarına katılmak için aralarında 24 saatlik Le Mans yarışlarınında yer aldığı ünlü Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndan ayrıldığını açıklamıştı.

Formula E yarışlarına Audi, Jaguar, Renault, Mahindra ve Citroen DS gibi üreticilerin yanı sıra NIO ve Faraday Future gibi girişimlerde yer alıyor.