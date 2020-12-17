Formula 1 2021 yarış takvimi belli oldu

Formula 1, 2021 yılı için yarış takvimini açıkladı. Söz konusu takvim FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından resmen onaylandı. FIA, 2021’de düzenlenmesi planlanan Formula 1 yarışlarınn yer aldığı takvimi açıkladı. Takvimde Türkiye’den İstanbul Park yer almıyor.

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Dünyanın en büyük motor yarışları organizasyonu olarak kabul edilen Formula 1, yıllar sonra İstanbul Park’ta düzenlenmişti. Türkiye’de İstanbul Park’ta düzenlenen mücadeleyi L. Hamilton kazanmıştı. Bu sayede 7. dünya şampiyonluğunu ilan eden Hamilton kırılması güç bir rekora da imzasını atmıştı.

Normal şartlarda 23-25 Nisan tarihleri arasında Vietnam’ın Hanoi kentinde koşulması beklenen yarış ise ülkedeki siyasi sorunlar sebebiyle iptal edildi. Vietnam’dan açılan boşluğa gelme ihtimali bulunan 3 yarış var. Bunlar, Portekiz’den Portimao, İtalya’dan Imola ve ülkemizden İstanbul Park. Formula 1 yönetimi, son kararını önümüzdeki haftalarda duyuracak ve İstanbul’un seneye de Formula 1’e ev sahipliği yapıp yapamayacağı belli olacak.

21 Mart 2021’da Avustralya GP’si ile başlayacak Formula 1 2021 takviminde toplam 23 yarış yer alıyor. FIA’nın açıkladığı detaylara göre 2021 sezonu, Formula 1 tarihinin en uzun sezonu olarak kayıtlara geçecek.

Formula 1 2021 için belirlenen yarış takvimi