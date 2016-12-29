Ford’un Yeni Sürücüsüz Arabaları Sıradan Bir Araba Gibi Görünüyor

Ford geliştirdiği yeni jenerasyon sürücüsüz araç modeli Fusion Hybrid’in üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Ford bu arabayı 3 Ocak tarihinde Las Vegas’ta başlayacak olan Consumer Electronics Show’da sergileyecek. Aracın bir önceki neslinden en büyük farkı ise kozmetiği diyebiliriz. İlk nesil araçların tepesinde yer alan kameralar ve sensörler gitmiş. Yeni nesi Fusion’da sadece ön tarafta iki adet sensör dikkat çekiyor. Serinin ilk nesli uzay aracına benzerken yeni nesil ise bazı açılardan bakıldığında sıradan araçlardan ayırt edilemiyor.

Yeni aracın duyurulması ile beraber şirket aynı zamanda sürücüsüz araç filosunu üç katına çıkardığını açıkladı. Böylelikle önümüzdeki yıl yollarda 90 adet sürücüsüz Fusion modeli yer alacak. California, Arizona, Michigan’da test yapmakta olan şirket Almanya ve İngiltere ile başlayarak sürücüsüz araç testlerini Avrupa’ya genişletmek istiyor. Üç yıl önce başlayan proje planlandığı gibi ilerliyor. Şirket 2021 yılında tamamen otonom araçlardan oluşan araç servisi kuracak.