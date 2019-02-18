Türkiye’nin en popüler otomobil modellerinden olan Ford Focus’un yeni teknolojiler ile donatılmıl versiyonu ile karşınızdayız.

Yeni Ford Focus inceleme – Ford’un en teknolojik otomobili

İlk bakışta ikinci seviye otonom sürüş özellikleri kazanan Yeni Focus, Ford Co-Pilot 360 sistemi sayesinde yollarda sizi daha konforlu ve daha güvenli hale getirmeyi başarıyor.

Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Şerit Hizalama Sistemi ve Aktif Park Asistanı gibi özelliklere sahip olan Yeni Focus, öndeki aracı ve şeritleri takip ederek gidebilirken aynı zamanda dur & kalk desteğine de sahip.

1.5L Ti-VCT, 1.5L EcoBlue ve 1.0L EcoBoost motor seçenekleri ile gelen Ford Focus, 132.500 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliniyor.

İyi seyirler…