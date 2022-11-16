Focal, adaptif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı Bathys’i tanıttı. Markanın ses bilgisi ve üst düzey kulaklık üretebilme tecrübesinin bir sonucu olan Bathys, Bluetooth çoklu bağlantı seçeneği veya içerisinde barındırdığı üst düzey Amfi-DAC teknolojisi ile sağladığı kablolu bağlantı sayesinde saf bir hi-fi ses sunuyor.

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Focal, adaptif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı Bathys’i ses tutkunlarına tanıttı. Fransa’da üretilen el yapımı Focal hoparlör sürücülerine, yüksek performanslı gürültü önleme teknolojisine, 30 saatten fazla pil ömrüne, premium gövde materyallerine ve çok sayıda özelliğe sahip olan Bathys, seyahatlerinizin yeni olmazsa olmaz Bluetooth® kulaklığı. Focal’in hem Fransa’da hem de dünya çapında 40 yılı aşkın bir süredir ününden sorumlu olan yüksek kaliteli sesini sergileyen Bathys, ayrıntılı, hassas ve dinamik bir karakter sunuyor.

Müziğin içine yolculuk için iki adet gürültü önleme modu

Bathys, uçak ya da tren gibi yüksek arka plan gürültüsü olan yolculuklar için optimize edilmiş bir ‘sessiz’ mod, ev ya da ofis gibi alanlarda odaklanmaya yardımcı olmak için bir ‘yumuşak’ mod ve gerektiğinde etrafınızdaki sesleri duymanızı sağlayan bir ‘şeffaflık’ moduna sahip. Kolay kullanım için rahatça erişilebilen kontrol düğmeleriyle Bathys, Amazon Alexa veya Google Assistant sesli asistanlarına erişim sağlayabiliyor ve sesi özelleştirmek için ayarlanabilir EQ’su ile öne çıkıyor. Ürünün sesli asistanlar, EQ ve diğer ayarları Focal tarafından geliştirilen özel uygulamada mevcut.

SBC, AAC, Apt-X™ ve Apt-X™ Adaptive codec bileşenleriyle uyumlu olan Bathys, çok çeşitli bağlantı modları (Bluetooth®, Jak, USB) sunarken, kristal netliğinde telefon görüşmeleri için “net ses yakalama’ mikrofon teknolojisiyle farklılaşıyor. Bathys pil ömrü açısından 30 saatten fazla kullanım sunarken, hızlı şarj fonksiyonu size sadece 15 dakikada ekstra şarj ile 5 dinleme süresini garanti ediyor. Son olarak, tüm kullanımlara uygun optimum kablolu dinleme deneyimi için kulaklıklarla birlikte iki kablo (4ft (1,2m) 3,5 mm Jack ve 4 ft (1,2 m) USB-C®(USB-DAC modu) tedarikini de sağlıyor.

Fransa üretimi hoparlör sürücüleri

Focal’in Saint-Étienne atölyelerinde üretilen Bathys kulaklıklarının içindeki hoparlör sürücüleri, ürünlerini geliştirmek için sürekli yenilik yapan ve nasıl dinlemek istediğinizden bağımsız olarak ideal çözümü sunan bir markanın uzmanlığından yararlanıyor. Alüminyum/magnezyum diyaframlarıyla Bathys hoparlör sürücüleri, son derece hassas bir ses için derin bas, yumuşak tiz sesler ve net vokaller sunuyor. Entegre USB-DAC modu, daha da etkileyici performans için 24 bit / 192kHz’e kadar çözünürlükle gerçek Hi-Fi deneyimi yaratıyor.

Rafine estetik imza

Bathys’in Focal’in arkası açık ve kapalı kulaklıklarından esinlenilerek yapılandırılmış ergonomik tasarımı, kulaklık üzengilerinde magnezyum, kafa bandında gerçek deri ve alüminyum gibi rafine malzemeleri birleştirerek sağlam bir yapı sunuyor ve herhangi bir kafa şekli için konfor sağlıyor. Kulaklık ızgaraları ise kıvrımlarıyla Focal’in ayırt edici kulaklık tasarım kodunu yansıtıyor. Focal’in alev sembolü, kulak kapağının merkezinde, sade ve şık bir görsel efekt için istenirse etkinleştirilebilen beyaz bir arka ışık sistemi içeriyor. Ayrıca kulaklıklar, beraberinde taşıma çantası ile teslim ediliyor.