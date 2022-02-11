FlamingoDAO NFT Portföy Değerlemesi 1 Milyar Dolara Dokundu!

DAO üyeleri ve Forbes’tan gelen raporlar, FlamingoDAO’nun eşsiz token (NFT) portföyünün şu anda tahmini 1 milyar dolar değerinde olduğunu gösteriyor.

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FlamingoDAO’nun artık 215 CryptoPunks, 22 Bored Apes, 246 Chromie Squiggles, 371 Cryptoblots, 5 Autoglyph ve 1/1’ler (“birlerinden biri”) olarak bilinen diğer ısmarlama NFT’lerden oluşan bir koleksiyonu var. Bu NFT’ler, FlamingoDAO cüzdan adreslerine kadar uzanan blok zinciri verileri kullanılarak çapraz kontrol edilebilmekte.

En popüler ve merkezi olmayan kuruluşlardan biri olan FlamingoDAO, resmi sitesinde belirttiğine göre üyelerine “NFT odaklı yatırım stratejileri geliştirme ve dağıtma yeteneği vermeyi hedeflediğini” söylüyor. Merkezi olmayan özerk bir kuruluş olan DAO, şeffaf bir bilgisayar programı olarak kodlanan kurallarla temsil edilen, kuruluş üyeleri tarafından kontrol edilen ve dış kuruluşlardan etkilenmeyen bir kuruluştur.

Ekim 2020’deki başlangıcında, Flamingo her üyeden 60 ETH topladı (o zamanlar yaklaşık 23.000 dolar). Şimdi, yeni üyeler 3.000 ETH veya yaklaşık 8 milyon dolardan satın alıyor ki bu, 15 ayda dolar bazında yaklaşık 350 kat artış demek.

FlamingoDAO, üyelerinden 7.920 ETH topladı ve bunları en nadir ve en değerli NFT’lerden bazılarını satın almak için kullandı. Ekim 2020’den beri süregelen astronomik değer artışı nedeniyle de yeni üyeler için girişler daha talepkar hale geldi.

FlamingoDAO, başlangıçta DAO üyeliğinin ilk gelene ilk hizmet esasına göre sağlandığını söyledi. Ancak şimdi, potansiyel üyelerin mevcut bir üye tarafından davet edilmeleri veya Flamingo’nun kardeş DAO’larından biri olan LAO, DeFi odaklı NeptuneDAO, müzik odaklı NoiseDAO veya metaverse odaklı NeonDAO ile katılım yoluyla giriş elde etmeleri gerekiyor.