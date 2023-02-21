2023 yılında her şeyde olduğu gibi İnternet fiyatlarında da güncellemeler sonucunda zamlar gelmeye başladı. Son olarak TurkNet’in fiyatı güncellemesi ile beraber Türkiye’de genele faaliyet gösteren en bilinen İnternet servis sağlayıcılarına göz attık.
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1000 Mbps Fiber Tarifeler 2023 | En Hesaplı Gigabit Tarife Kimde?
Fiber altyapı çalışmalarının hızlandığı ülkemizde fiber i̇nternet için temel hız olarak kabul edilen 1000 Mbps bağlantı fiyatlarına, verilen yükleme hızlarına ve taahhüt gibi durumları değerlendiriyoruz.
Detaylar videomuzda!
1000 Mbps / 1 Gbit hız sunan tarifeler
- Türk Telekom
Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 1000 Mbps
1000 Mbps + 20 Mbps
459 TL + 539 TL
- Turkcell SuperOnline
Superonline Fiber 1000 Mbps
1000 Mbps + 50 Mbps
420 TL + 460 TL
- TurkNet
GigaFiber
1000 Mbps + 1000 Mbps
249,90 TL
- D-SmartNet
1000 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber
1000 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom)
459 TL + 539 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi)
469 TL + 549 TL (D-Smart GO Mega Paket)
- Comnet
Comnet Pro Fiber 1000 (Taahhütsüz)
1000 Mbps – 20 Mbps
399 TL
- İnternet Kutusu
Giga Kutu (Taahhütsüz)
1000 Mbps – 50 Mbps
749 TL + 20 TL modem
Digiturk, Vodafone ve Millenicom 1000 Mbps paket sunmuyor.