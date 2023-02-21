2023 yılında her şeyde olduğu gibi İnternet fiyatlarında da güncellemeler sonucunda zamlar gelmeye başladı. Son olarak TurkNet’in fiyatı güncellemesi ile beraber Türkiye’de genele faaliyet gösteren en bilinen İnternet servis sağlayıcılarına göz attık.

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Fiber altyapı çalışmalarının hızlandığı ülkemizde fiber i̇nternet için temel hız olarak kabul edilen 1000 Mbps bağlantı fiyatlarına, verilen yükleme hızlarına ve taahhüt gibi durumları değerlendiriyoruz.

Detaylar videomuzda!

1000 Mbps / 1 Gbit hız sunan tarifeler

Türk Telekom

Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 1000 Mbps

1000 Mbps + 20 Mbps

459 TL + 539 TL

Dijitalde Ekstra Avantaj Kampanyası 1000 Mbps 1000 Mbps + 20 Mbps 459 TL + 539 TL Turkcell SuperOnline

Superonline Fiber 1000 Mbps

1000 Mbps + 50 Mbps

420 TL + 460 TL

Superonline Fiber 1000 Mbps 1000 Mbps + 50 Mbps 420 TL + 460 TL TurkNet

GigaFiber

1000 Mbps + 1000 Mbps

249,90 TL

GigaFiber 1000 Mbps + 1000 Mbps 249,90 TL D-SmartNet

1000 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber

1000 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom)

459 TL + 539 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi)

469 TL + 549 TL (D-Smart GO Mega Paket)

1000 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber 1000 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (Türk Telekom) 459 TL + 539 TL (D-Smart GO Film Dizi Paketi) 469 TL + 549 TL (D-Smart GO Mega Paket) Comnet

Comnet Pro Fiber 1000 (Taahhütsüz)

1000 Mbps – 20 Mbps

399 TL

Comnet Pro Fiber 1000 (Taahhütsüz) 1000 Mbps – 20 Mbps 399 TL İnternet Kutusu

Giga Kutu (Taahhütsüz)

1000 Mbps – 50 Mbps

749 TL + 20 TL modem

Digiturk, Vodafone ve Millenicom 1000 Mbps paket sunmuyor.