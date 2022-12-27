Bu videoda MONSTER markasının fiyat performansa oynayan ABRA serisinin A5 V17.2 modeline yakından bakıyoruz.

MONSTER ABRA A5 V17.2 tasarım tarafında 361 x 258 x 24.9 mm boyutlarına sahipken yaklaşık olarak 2,2 kg ağırlığında. Kasası güçlendirilmiş plastik ve alüminyumdan oluşan bilgisayar birçok farklı girişe sahip; 1 Adet USB 2.0 Portu, 1 Adet USB 3.2 Gen1 Portu (Type-A), 1 Adet USB 3.2 Gen2 Portu (Type-A), 1 Adet USB 3.2 Gen2 Portu (Type-C), 1 Adet HDMI 2.0 Portu, 1 Adet Mini Display Portu 1.4 ve kulaklık / speaker portları bulunuyor. Bunun yanında tabiki dahili mikrofon ve kart okuyucu varken hızlı ve sorunsuz bağlantıları için Gigabit Ethernet desteği de mevcut. Ön taraftaki RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavyesi sayesinde şık görüntüsünü tamamlayan bilgisayarda 2 adet 2W gücünde hoparlör yer alıyor. Ayrıca bu SOUND BLASTER™ Cinema 6 sistemiyle de güçlendirilmiş.

MONSTER ABRA A5 V17.2 ekranı 15,6″ FHD 1920×1080 çözünürlük sunabiliyor ve 144Hz AHVA Mat LED Ekran ile geliyor. Akıcı görüntüler sunan bu ekran sayesinde oyunlarda da keyifli bir kullanım sunuyor.

İşin performans tarafında ise MONSTER ABRA A5 V17.2, Intel Core i5-11400H işlemcisine ve NVIDIA® GeForce® RTX3050 Ti 4GB GDDR6 ekran kartına sahip. Ek olarak 8GB (1x8GB) DDR4 3200MHz RAM ve M2 SSD 500GB ile güzel bir kombinasyon oluşturuyor. İsterseniz M2 SSD Gen3x4 ile hafızayı artırabiliyorsunuz. Bu kombinasyonla oyunları denediğimizde ise

PUBG Yüksek ayarlarda 100 fps, Minecraft RTX Kapalı 110 fps, RTX Açık 55fps, CONTROL Yüksek Ayarlar RTX Açık 80 fps değerlerini aldık. Valorant’ta ise 200 fps değerlerine ulaştık.

MONSTER ABRA A5 V17.2 bataryası 4 hücreli yapıda ve0 41Wh büyüklüğünde. Günlük kullanıma da uygun olan bu bilgisayarda 150W Şarj Adaptörü de bulunuyor, hızlı bir dolum gerçekleştiriyor.

Ağ Bağlantıları kısmında ise MONSTER ABRA A5 V17.2, Wi-Fi 6 AX201 ile beraber Bluetooth 5.1 çözümlerini sunuyor. Gigabit Ethernet desteği ile birlikte yüksek hızlara da ulaşabiliyorsunuz. ,

Peki 17.899 TL fiyatla satılan MONSTER ABRA A5 V17.2 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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