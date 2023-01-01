GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının resmi tanıtımından birkaç gün önce, grafik adaptörünün 3DMark testindeki performansının sonuçları internete sızdırıldı.

Elde edilen göstergelere göre GeForce RTX 4070 Ti, önceki nesil GeForce RTX 3090 Ti’nin amiral gemisi seviyesinde sonuçlar ortaya koyuyor. Aynı zamanda, grafik kartı RTX 4080’den yüzde 20-30 daha yavaş ve selefi GeForce RTX 3070 Ti’den yüzde 32-39 daha hızlı olacak.

Ortalama olarak, NVIDIA RTX 4070 Ti her iki Radeon RX 7900 GPU’dan daha yavaş olacak, ancak Speed Way ve Port Royal gibi en son ışın izleme karşılaştırmalarında Radeon RX 7900 XT’den daha iyi performans gösterecek.

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GeForce RTX 4070 Ti’nin AD104-400 grafik işlemcisini 7680 aktif bilgisayar ile maksimum konfigürasyonda kullanacağını hatırlatırız. Model 12 GB GDDR6X bellek ve 504 GB/s seviyesinde bant genişliği sağlayacak 192 bit veri yolu alacak.

NVIDIA, GeForce RTX 4070 Ti ekran kartını 5 Ocak’ta 799 dolar fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu haritaların bağımsız ve kapsamlı incelemeleri bir gün önce yayınlanacak.