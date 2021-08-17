Tablet/Notebook/Laptop
Realme Book özellikleri ve fiyatıyla lansman öncesi ortaya çıktı!
Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli Realme Book, lansmana 1 gün kala tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte Realme Book’un özellikleri ve fiyatı.
Son dönemde akıllı telefon modelleri ile adından sıkça söz ettiren Realme, ilk dizüstü bilgisayar modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir hakkında sızıntılar aldığımız Realme Book, bilinenlere göre 18 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan bir lansman ile tanıtılacaktı. Ancak bilgilerini gizli tutamayan Realme Book, tüm özellikleri ve fiyatı ile lansmana bir gün kala karşımıza çıktı. İşte Realme Book’un tüm özellikleri ve fiyatı.
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realme Book tüm özellikleri!
Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli Realme Book bugün bir poster ile tüm özelliklerini ortaya döktü. Çin’de bir mağazanın içerisinde görüntülenen Realme Book, posterde yazan bilgiler nedeniyle tüm özelliklerini ortaya dökmüş oldu. Şimdi gelin tanıtımına 1 gün kala tüm detaylarıyla ortaya çıkan Realme Book’un tüm özelliklerine göz atalım.
Resimdeki bilgilere göre 14 inç büyüklüğüne bir ekran ile birlikte geleceğini öğrendiğimiz Realme Book, bu ekranda 2K WQHD çözünürlük sunacak. sRGB renk uzayının %100‘ünü destekleyen bu ekran, aynı zamanda 3:2 en boy oranına sahip olacak. Yani Realme Book ekran tarafında kullanıcıları tatmin edecek.
Realme Book Chinese variant price leak in a poster
14″ 2K 3:2 Ratio
11th Gen Intel Core i5-1135G7
16GB LPDDR4 RAM
512GB of storage
DTS Dual Speakers(Harman Kardon)
3.5mm audio jack
USB-C×2,USB-A×1 Port
11hr battery
65W Charging
Price: 4699 CNY (Rs 53,833)#realme #realmeBook pic.twitter.com/Qfr6kOzudV
— TechTipster (@TechTipster_) August 16, 2021
Performansını 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemciden alacak olan Realme Book, bu işlemcinin performansını 16GB RAM DDR4 bellek ile destekleyecek. Depolama tarafında 512GB‘lık bir SSD‘yi bünyesinde barındıran Realme Book, yine içerisinde 11 saat kullanım sunabilen bir batarya taşıyacak. Bu batarya için 65W hızlı şarj desteği sunan Realme Book, bu sayede çok kısa sürede şarj olacak. Öte yandan üzerinde Harman Kardon imzalı DTS sertifikalı çift hoparlör taşıyacak olan Realme Book, 3.5mm jak girişi, 2 adet USB-C girişi ve 1 adet USB-A portuna sahip olacak.
Realme Book fiyatı!
Realme Book’un fiyatına baktığımızda posterde 4699 CNY fiyat etiketi bulunduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık 725 dolara denk geliyor. Yani Realme Book kesin bir şekilde 725 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatın ülkelerdeki vergilere göre değişiklik gösterebileceğini de biliyoruz. Yine de Realme Book modelinin kısmen uygun fiyatlı olduğu söylenilebilir.
Genel olarak baktığımızda posterde yazanlara göre Realme Book bu özelliklere sahip olacak. Sizce ilk dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürmeye hazırlanan Realme, yeterli özelliklere sahip bir laptop oluşturabilmiş mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Tablet/Notebook/Laptop
Honor Tab V7 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Honor’un yeni yüksek özellikli tablet modeli Honor Tab V7 Pro tanıtıldı. İşte Honor Tab V7 Pro’nun özellikleri ve fiyatı.
Huawei’den ayrıldıktan sonra birçok model ile karşımıza çıkan Honor, şimdi bir amiral gemisi tablet modeli ile karşımıza çıkıyor. Gelin Honor’un yeni tablet modeli Honor Tab V7 Pro‘yu yakından inceleyelim.
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Honor Tab V7 Pro’nun tüm özellikleri!
Honor Tab V7 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda cihazın gerçekten yüksek özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Üzerinde 11 inç büyüklüğünde 2.5K 2560×1600 çözünürlüğüne sahip bir ekran taşıyan Honor Tab V7 Pro, 120Hz yenileme hızına, 500 nit‘e kadar parlaklığa ve %86 gibi bir ekran-gövde oranına sahip.
Yine ön tarafında 8MP‘lik bir özçekim kamerasını da taşıyan V7 Pro, arka tarafında çift kamera kurulumu ile geliyor. 13MP‘lik ana kameranın yanında bir de 2MP‘lik sensöre sahip olan Tab V7 Pro, kamera anlamında bir tabletten beklenilenin üzerinde performans sunuyor.
Performansını Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdeklerinden Kompanio 1300T 5G işlemcisinden alan Honor Tab V7 Pro, 9 çekirdekli Mali-G77 mimarisine sahip bir GPU kullanıyor. Bu işlemciyi 6GB ve 8GB RAM bellek seçenekleri ile destekleyen Honor Tav V7 Pro, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.
İçerisinde 7250mAh‘lik devasa bir batarya taşıyan Tab V7 Pro, bu bataryayı 22.5W hızlı şarj desteği ile hızlı sayılabilecek bir biçimde dolduruyor. 37 gün bekleme süresi sunan bu batarya, tam dolu konumdayken 15 saat boyunca video izlemenize de olanak sağlıyor. MagicUI 5.0 ile birlikte gelen Honor Tab V7 Pro, üzerinde dört simetrik hoparlör taşıyor ve DTS: X Ultra ile gerçekten güzel bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca cihaz Magic Pencil 2 ve Magic klavye desteği de sunuyor.
Honor Tab V7 Pro’nun fiyatı!
Honor’un yeni amiral gemisi tablet modelinin fiyatları da ortaya çıktı. Toplamda 4 farklı versiyon ile gelen Honor Tab V7 Pro‘nun fiyatı biraz tuzlu. Honor Tab V7 Pro giriş versiyonu olan 6GB RAM / 128GB depolamalı versiyonunda 401 Dolar fiyat etiketi taşıyor.
Cihazın 8GB RAM / 128GB depolamalı versiyonu 432 Dolar fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM / 256GB depolamalı modeli ise 509 Dolar fiyat etiketine sahip. Serinin en üstü olan 8GB RAM / 256GB / 5G versiyon ise 571 Dolar fiyat etiketine sahip.
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Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Xiaomi‘nin yeni tablet modeleri Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı. İşte Xiaomi’nin yeni tabletlerinin tüm özellikleri.
Xiaomi tarafından bir süredir tanıtılması beklenilen Xiaomi Mi Pad 5 serisi bugün gerçekleşen bir lansman ile birlikte tanıtıldı. Mi Pad 5 serisi bünyesinde yer alan Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro modellerini tanıtan Xiaomi, yeni tablet modelleri ile büyük beğeni topladı. Gelin Xiaomi‘nin yeni tablet modelleri Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro’nun tüm özelliklerini inceleyelim.
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İçindekiler
Xiaomi Mi Pad 5 tüm özellikleri!
İlk olarak Xiaomi Mi Pad 5’in özelliklerin başlarsak, bu tablet gücünü Snapdragon 860 yonga setinden alıyor. 6GB RAM bellek ile performansını destekleyen Mi Pad 5, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
Ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5, bu ekranda 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 500 nit‘e kadar parlaklık sunan TrueTone teknolojili bu ekran 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz bu ekranın üzerinde 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.
Arka tarafında 13MP‘lik bir adet arka kamera taşıyan Mi Pad 5, elektriksel anlamda gücünü 8720mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduran Xiaomi Mi Pad 5, işletim sistemi kanadında Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanıyor. Aynı zamanda cihaz ekran kalemi, klavye desteği ve Dolby Atmos desteği de sunuyor.
Xiaomi Mi Pad 5 Pro tüm özellikleri!
Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda ise performans tarafında bizleri yine Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga seti karşılıyor. Bu sefer 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçimi sunan Xiaomi, depolama tarafında yine 128GB ve 256GB seçenekleri yer alıyor. Yani Mi Pad 5 Pro‘yu diğer modelden ayıran ilk özellik performans tarafında ortaya çıkıyor.
Mi Pad 5 gibi ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5 Pro, aynı şekilde 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. 500 nit‘e kadar parlaklık sunan bu ekran TrueTone, 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. 8MP‘lik bir ön kameraya sahip olan Mi Pad 5 Pro bu tarafta da bir alt modeli ile aynı özelliğe sahip.
Arka kamera tarafında Mi Pad 5’ten oldukça ayrılan Mi Pad 5 Pro ana kamera olarak 50MP‘lik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında bir de 5MP‘lik geniş açılı sensör taşıyan Mi Pad 5 Pro, bence diğer modelden en büyük farkını burada ortaya koyuyor.
Elektriksel anlamda gücünü Mi Pad 5’in bataryasından biraz daha küçük olan 8600mAh‘lik pilinden alan Mi Pad 5 Pro, 67W hızlı şarj desteği ile arada oluşan ufak farkı kapatıyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği şimdiye kadar bir tablette sunulan en yüksek Watt değeri olarak biliniyor. Yine Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan Mi Pad 5 Pro, iki üstte iki altta toplam dört Dolby Atmos ayarlı hoparlöre sahip.
Xiaomi Mi Pad 5 Serisi’nin fiyatları!
Toplamda iki farklı model ile sunulan Xiaomi Mi Pad 5‘in 6GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu 310 Dolar (2670 TL) fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Pad 5’in 6GB RAM ve 256GB depolamalı versiyonu ise 355 Dolar (3058 TL) fiyat etiketine sahip.
Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘ya baktığımızda ise karşımıza üç farklı versiyon çıkıyor. Mi Pad 5 Pro’nun ilk versiyonu olan 6GB RAM ve 128GB‘lık sürüm 385 (3316 TL) Dolar fiyat etiketi taşıyor. Cihazın 6GB RAM ve 256GB depolaması versiyonu 430 Dolar (3704 TL) fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM ve 256GB depolamalı modeli ise 540 Dolar (4651 TL) fiyat etiketine sahip.
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