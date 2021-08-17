Realme Book özellikleri ve fiyatıyla lansman öncesi ortaya çıktı!

Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli Realme Book, lansmana 1 gün kala tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte Realme Book’un özellikleri ve fiyatı.

Son dönemde akıllı telefon modelleri ile adından sıkça söz ettiren Realme, ilk dizüstü bilgisayar modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir hakkında sızıntılar aldığımız Realme Book, bilinenlere göre 18 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan bir lansman ile tanıtılacaktı. Ancak bilgilerini gizli tutamayan Realme Book, tüm özellikleri ve fiyatı ile lansmana bir gün kala karşımıza çıktı. İşte Realme Book’un tüm özellikleri ve fiyatı.

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realme Book tüm özellikleri!

Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli Realme Book bugün bir poster ile tüm özelliklerini ortaya döktü. Çin’de bir mağazanın içerisinde görüntülenen Realme Book, posterde yazan bilgiler nedeniyle tüm özelliklerini ortaya dökmüş oldu. Şimdi gelin tanıtımına 1 gün kala tüm detaylarıyla ortaya çıkan Realme Book’un tüm özelliklerine göz atalım.

Resimdeki bilgilere göre 14 inç büyüklüğüne bir ekran ile birlikte geleceğini öğrendiğimiz Realme Book, bu ekranda 2K WQHD çözünürlük sunacak. sRGB renk uzayının %100‘ünü destekleyen bu ekran, aynı zamanda 3:2 en boy oranına sahip olacak. Yani Realme Book ekran tarafında kullanıcıları tatmin edecek.

Realme Book Chinese variant price leak in a poster 14″ 2K 3:2 Ratio

11th Gen Intel Core i5-1135G7

16GB LPDDR4 RAM

512GB of storage

DTS Dual Speakers(Harman Kardon)

3.5mm audio jack

USB-C×2,USB-A×1 Port

11hr battery

65W Charging Price: 4699 CNY (Rs 53,833)#realme #realmeBook pic.twitter.com/Qfr6kOzudV — TechTipster (@TechTipster_) August 16, 2021

Performansını 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemciden alacak olan Realme Book, bu işlemcinin performansını 16GB RAM DDR4 bellek ile destekleyecek. Depolama tarafında 512GB‘lık bir SSD‘yi bünyesinde barındıran Realme Book, yine içerisinde 11 saat kullanım sunabilen bir batarya taşıyacak. Bu batarya için 65W hızlı şarj desteği sunan Realme Book, bu sayede çok kısa sürede şarj olacak. Öte yandan üzerinde Harman Kardon imzalı DTS sertifikalı çift hoparlör taşıyacak olan Realme Book, 3.5mm jak girişi, 2 adet USB-C girişi ve 1 adet USB-A portuna sahip olacak.

Realme Book fiyatı!

Realme Book’un fiyatına baktığımızda posterde 4699 CNY fiyat etiketi bulunduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık 725 dolara denk geliyor. Yani Realme Book kesin bir şekilde 725 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatın ülkelerdeki vergilere göre değişiklik gösterebileceğini de biliyoruz. Yine de Realme Book modelinin kısmen uygun fiyatlı olduğu söylenilebilir.

Genel olarak baktığımızda posterde yazanlara göre Realme Book bu özelliklere sahip olacak. Sizce ilk dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürmeye hazırlanan Realme, yeterli özelliklere sahip bir laptop oluşturabilmiş mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.