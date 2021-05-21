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FİYAT/PERFORMANS LAPTOP’U ARAYANLAR İÇİN! | Acer Aspire 5
Acer Aspire 5 incelemesini bu sefer farklı formatta yaptık. Aydoğan teknik Dilşah ise deneyim aktardığı videomuzda AMD Ryzen 4500U işlemcisini barındıran laptopa göz atıyoruz.
Göz atmak isteyebilirsiniz: SAMSUNG GALAXY A72 | A52 ile kıyaslamalı kutu açılışı!
Ekran ve Kasa:
- 15.6 inç Full HD Ekran
- Metal Üst Kapak
- 17,95 mm incelik
- Ergonomik Menteşe Tasarımı
- Acer TrueHarmony Ses Sistemi
Donanım ve Depolama;
- AMD Ryzen 5 4500U
- AMD Radeon Graphics
- 8 GB RAM
- 256 GB SSD
- Wİ-Fİ 6
Bağlantı Portları:
- 3 Adet USB Type-A Bağlantı Portu
- 1 adet Type-C bağlantı portu
- 3.5 mm kulaklık girişi
- HDMI Portu
- RJ45 Portu
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SAMSUNG GALAXY A72 | A52 ile kıyaslamalı kutu açılışı!
Sizlerden gelen inceleme ve kıyaslama talepleri doğrultusunda Samsung Galaxy A72 modelini de satın aldık. Bu videoda A52 ile kıyaslayarak bir kutu açılışı gerçekleştiriyoruz. En kısa sürede kıyaslaması da geliyor!
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SAMSUNG GALAXY A72 | A52 ile kıyaslamalı kutu açılışı!
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Donanım
4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
Gigabyte Z590 Vision G incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in yeni nesil Z590 çipsetini kullanan anakart, beyaz severlere özel olmasının yanı sıra 4 adet M.2 SSD desteği ve 6 SATA desteği ile bol bol depolama alanı sunuyor.
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4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
*Bu video Gigabyte Türkiye’nin desteği ile hazırlanmıştır.
Z590 Vision G, son dönemlerde artan beyaz severlere yönelik bir anakart. Tabii asıl amacı profesyonel kullanıcılar olduğunu belirtelim. Gigabyte’ın Vision serisi oyundan ziyade 3 boyutlu işleme, video editörleri vb. çalışan gruplarına yönelik bir kart olarak dikkat çekiyor.
Tabiki bir Gigabyte kartı olduğu için soğutmada başarılı olduğunu da vurgulayalım. MOSFED ve DRM’leri kaplayan ısı blokları ile Intel’in 10. ve 11. nesil işlemcilerinde ısınma sorununu ortadan kaldıran kart, şıklığın yanı sıra performans odaklı olmasıyla göz dolduruyor.
8 + 4 pinlik bir CPU güç desteği sunan kartta hız odağı da dikkat çekiyor. 3’ü Gen4 olmak üzere toplamda 4 ader M.2 SSD desteği sunan cihazda bol bol ve 7 GB/sn’e varan okuma-yazma hızlarına ulaşmak da mümkün. 3 adet PCIe x16 yuvalarında da ilkinde Gen4 desteği var. Böylece hem işlemci performansı, hem ekran kartından alınacak daha yüksek performans ve depolamadaki hız birleşince mükemmel hızlarda render alma imkanınız doğuyor.
128 GB’a kadar bellek desteğini XMP profili ile 4.600 MHz’e de çıkabiliyorsunuz. Yani üst seviye bir render bilgisayarı kurmak istediğinizde isteğinizi Gigabyte Z590 Vision G ile sağlayabilirsiniz. Arka panelde de bol bol bağlanti mevcut;
2 x USB 2.0/1.1 yuvası
1 x PS/2 klavye-fare bağlantısı
4 x USB 3.2 Gen 1 yuvası
1 x DisplayPort yuvası
1 x HDMI yuvası
2 x USB 3.2 Gen2 Tip-A yuvası
1 x SB 3.2 Gen 2×2 Tip-C yuvası
1 x USB 3.2 Gen 1Tip-C yuvası
1 x RJ-45 yuvası
6 x ses yuvası
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz’da bu sefer bir markayı değil de Turlcell’i konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Turkcell | Nesini Sevmiyorsunuz? #8
Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
1)r4sitt: Dedikleri ücrette kalmıyor artıyor.
2)hasankaya53: Kendini bu piyasanın tekeli olarak görmesi ama verdiği hizmet olarak diğer operatörlerden farkının olmaması çok şey yapıyormuş gibi yapması ama hiçbir şey yapmaması.
3)selck__c: Nedense Turkcelle geçtiğim zamanlarda paketim ay sonunu görmüyor.
4)ufuk_uslu77: Hizmet kalitesi de düşüyor artık.
5)muhammetonurkaraca_: Sevmediğim yanı faturada hep 5TL-10TL arası hep gereksiz fatura falan çıkarması sırf o yüzden hattımı değiştirdim Türk Telekomlu oldum.
6)oykugonlugur: Bip’inin boş yere şişirilip durmasını. Verilen hediyelerin ramazandır salla kazandır giderek kötüleşmesini.
7)faiktugrulofficial: Superbox acayip pahalı biraz indirim yapılmalı, birde sözleşme şartı olmamalı.
8)memduh_baskam: Hadi fiyatını anladık da, ek paketler neden bu kadar pahalı?
9)ozgurisbuyuran: Sabit bir fiyat için 12 ay taahhüt imzaladıktan sonra zamanla fatura sebepsiz yere 10-20 kuruş artıyor. Müşteri hizmetleri sorunu çözemiyor. Şikayet etsen 20 kuruş için değmez…
10)memetalisah: Sürekli aranıp üye ettirmek icin zorlamaları özellikle son zamanlarda yok lifebox yok fizy vs.
11)onurkaraas: Hisselerinin bir kısmının varlık fonuna geçmesi ve yandaş vakıflara para aktarımı yapması. bkz: Ensar Vakfı
12)aktepeoguzhan: Faturayı bir gün geç öde 40TL yapıştıryorlar hemen.
13)ilovetechs1: Salla kazanda saçma sapan şeyler çıkma olasılığı çok yüksek (bip,dergilik vs.) biraz daha gençlere yönelik paketler ve f/p kategorisine ağırlık vermeliler.
14)halilkse16: Turkcell değilde genel olarak operatör şirketlerinin 3000TL’lik cihaza halkın kötü olan ekonomik durumundan yararlanarak nakit parası olmayana taksit adıyla 4500TL’ye vermeleri bence bu taksit değil tefecilik.
15)ka_gunes: Eski abonelerine hiç bir avantaj sunmuyor varsa yoksa yeni abonelere avantaj sağlamak.
16)Muzir Neşriyat: Tamam altyapı olarak en iyi kendileri olabilir lakin aslında deprem ile hiçbirinin yeterince “iyi” olmadığını gördük.Zaten depreme de gerek yok, herkes tüm operatörlerin yetersizliğini biliyor.
17)Nuri Çakar: Yeni müşteri çekmek için sağladığı avantajları eski müşterilerine sağlamıyor oluşunu sevmiyorum. Eski müşterilerini umursamıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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