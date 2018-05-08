Fitbit Versa artık Türkiye’de

Giyilebilir teknolojilerde dünyanın önde gelen markalarından Fitbit, bugün ülkemizde gerçekleştirilen lansman ile Fitbit Versa modelini Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu. Versa, 15 Mayıs’tan itibaren ülkedeki en büyük perakende mağazaları arasında yer alan D&R, Beymen, Vakkorama, Hepsiburada.com ve Mobicom.com.tr’den 1199 TL’den satın alınabilecek.

Fitbit Versa neler sunuyor?

Fitbit’in en hafif metal akıllı saati Versa; modern tasarımı, gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri, 4 günü aşan pil ömrü, akıllı özellikler ve farklı platformlara uyumluluk gibi niteliklerini uygun bir fiyatla sunuyor. Fitbit, Mayıs ayından itibaren kadın sağlığı takip özelliğini de tüm platformlarında kullanıma sunacak. Kadın sağlığı takip özelliği, kadınların adet döngüleri ile genel sağlık durumları arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

Hızlı yanıtlar: Android mobil cihaz kullanıcıları, Fitbit Versa ve Fitbit Ionic ™ akıllı saatlerini kullanarak mesajlara hareket halindeyken yanıt verebiliyor. Kısa mesajlar, Whatsapp veya Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları için en fazla 60 karakterden oluşan, beş adet hazır hızlı yanıt oluşturup gönderebiliyor.

Kadın sağlığı takibi: Fitbit® app’e kayıtlı olan bütün yetişkin kadınlar, adet döngüsü ve semptom takibi özelliğini kullanabiliyor i. Tüm sağlık ve fitness verileri de tek noktadan sunularak, adet döngüsünü yönetmeyi kolaylaştırıyor. Versa ve Ionic kullanıcıları da cihazları üzerinden kadın sağlığı takip bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Fitbit OS 2.0 ile çalışan Versa, hareket-odaklı motivasyon mesajları, ipuçları ve püf noktaları ileten, yeniden tasarlanmış gösterge tablosuyla günlük ve haftalık sağlık ve fitness verilerine hareket halindeyken de ulaşmayı ve kullanıcının hedefine emin adımlarla yaklaşmasını sağlıyor. Gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri arasında Fitbit Coach ile kişiselleştirilmiş antrenmanlar, geliştirilmiş 24/7 PurePulse® nabız takibi, 15’i aşkın egzersiz modu, 50 metreye kadar suya dayanıklı otomatik SmartTrack™ yüzme takibi ve otomatik uyku safhası takibi yer alıyor.

Versa, Android kullanıcıları için yeni hızlı mesaj cevaplama seçeneklerine ek olarak, başka akıllı özellikler de içeriyor: uygulamalar, takvim, arama ve kısa mesajlar için akıllı telefon bildirimleri; Fitbit’in 700’den fazla popüler markayı, geliştiriciyi, Fitbit Labs uygulamalarını ve özelleştirilebilir saat ekranlarını içeren Uygulama Galerisi’ne erişim; Deezer’a erişim sayesinde cihaz üzerinde müzik ve kişisel müzik çalma listeleri oluşturma imkanı. Bütün bu özelliklerin yanı sıra 4 günü aşan pil ömrüiii de sunuluyor. Versa, bütün Fitbit cihazları gibi, Android, iOS ve Windows işletim sistemlerini kullanan akıllı cihazlarla uyumlu çalışıyor.