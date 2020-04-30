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Fitbit, çocuklar için 4G’li akıllı saati bu yıl çıkarıyor!
Akıllı saat ve bileklik dünyasının önemli isimlerinden Fitbit, çocuklar için ürün geliştirmeye devam ediyor. Firma, bu yıl 4G‘li çocuk saatlerini çıkarmaya hazırlanıyor.
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Fitbit 4G’li çocuk saati bu yıl çıkaracak!
Giyilebilir akıllı teknolojiler denince akla gelen firmalardan olan Fitbit, yeni ürünü ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Firma 4G özellikli çocuk saatlerini bu yıl piyasa sürmeyi planlıyor. Yıl sonunda çıkması beklenen cihazlar için Hong Konglu girişimci şirket ile anlaşıldı. Anlaşmanın doğrudan Fitbit firmasının Doki Technologies‘i satın alması ile gerçekleştiği gelen haberler arasında. Doki Technologies firması bilindiği üzere görüntülü konuşma yapılabilen ilk çocuk saatini piyasaya süren firma olarak hatırlanıyor. Google‘ın da anlaşmalı olduğu Fitbit‘in öncelik olarak Doki ile çocuk saatini geliştirmeyi seçtiği de gelen haberler arasında. SIM kart entegreli olacak cihazın, aynı zamanda görüntülü konuşma özelliğinin de olacağı düşünülüyor.
Akıllı bileklik ve saat dünyasını çocuklar içinde kullanılabilir bir hale getirmek isteyen firma, yeni nesil saatleri ile bu hedefe bir nebze daha yaklaşmak istiyor. Aynı zamanda akıllı saat ve bileklik piyasasında ki yerini korumak ve sağlamlaştırmak isteyen Fibrit, görünüşe göre emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ülkemizde de spor severler için hayli önemli bir alternatif olan firma, bu ay içerisinde bildiğiniz üzere Fitbit Charge 4 isimli akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın ortalama 1000 TL gibi bir fiyat etiketi bulunuyor.
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Amazfit X, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Aralık ayında Xiaomi‘nin şirketi olan Amazfit, Amazfit X ismiyle kavisli OLED ekrana sahip bir akıllı bileklik geliştirmeye başladığını açıklamıştı. Cihazın bugüne kadar çok fazla teknik özelliğini bilmiyorduk. Fakat bugün resmi olarak tanıtıldı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın Indiegogo aracılığı ile ön siparişle piyasaya çıktığı da duyuruldu.
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Amazfit X hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Akıllı bileklik, 206×640 piksel çözünürlüğüne ve 400 nit ekran parlaklığına sahip 2.07 inçlik kavisli bir AMOLED ekrana sahip olacak. Amazfit X, sadece ekran olarak değil genel bir bütün olarak kavisli yapıya sahip ve şirket bundan oldukça memnun. Şirket bu kavisi verebilmek için ekranı 700 dereceye kadar ısıtıp ardından 6 kademeli bir bükme işlemi gerçekleştirmiş. Diğer teknik özelliklerine geldiğimizde cihaz tüm düğmelerden kurtulmuş olarak karşımıza çıkıyor. Yan tarafta dokunma hassasiyeti bulunan bir alan ile işlemler gerçekleştiriliyor.
Yeni ve geliştirilmiş kalp izleyicisi 24 saat boyunca doğru kalp verileri sağlarken bu sensörün yanındaki kızılötesi sensör kan oksijen seviyesini ölçüyor. Tüm sensörlerin kombinasyonu sayesinde cihaz stres seviyesini de ölçebiliyor ve uykunuzu değerlendirebiliyor. Amazfit X, akıllı bilelik segmentinde nadir olarak bulunan GPS ve GLONASS desteğini de bulunduruyor.
Amazfit X, 205 mAh pil ile tek bir şarjda yedi güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca cihaz 50 metreye kadar suya dayanıklı bir şekilde geliyor. Akıllı telefon uygulaması ile eşleştirildiğinde yaptığınız egzersizler ile ilgili her bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Cihazın 9 farklı egzersiz modu bulunuyor.
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Samsung Galaxy Buds için güncelleme müjdesi!
Samsung‘un gerçek kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds yeni güncelleme alıyor. Güncelleme sayesinde Galaxy Buds+‘da yer alan bazı özellikler geliyor.
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Galaxy Buds için üç yeni özellik!
Samsung Galaxy Buds, gerçek kablosuz kulaklık piyasasında oldukça önemli bir yere sahip. 2019 yılında piyasaya çıkan seri ilerleyen dönemlerde “Plus” modeliyle karşımıza çıkmıştı. Serinin ikinci cihazının da bu sene çıkması beklenirken, Samsung cephesinden ilk Galaxy Buds için güncelleme müjdesi geldi. Samsung‘un kendi resmi sayfasından yaptığı paylaşım ile duyurulan güncelleme sayesinde Galaxy Buds, üç yeni özelliğe kavuşuyor. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse ilk olarak değineceğimiz, Microsoft Swift Pair. Microsoft‘un bluetooth ile çalışan cihazlar için çıkardığı yazılım artık Galxy Buds tarafından da desteklenecek. Karşımıza çıkan bir diğer özellik ise, gelişmiş Ambient Sound. Bu özellik sayesinde kullanıcılar kulaklık takılı iken çevrelerinde olan sesleri duyma konusunda daha gelişmiş ayarlara sahip olacaklar. Güncellemede eklenen yeni özellikler listesinin son sırasında ise, çalma listelerini tek bir hareket ile dinleyebilme yer alıyor. Spotify ile entegre çalışan sistem sayesinde kullanıcılar, basılı tutma hareketi sayesinde çalma listeleri arasında geçiş yapabilecekler.
Samsung Galaxy Wearable uygulaması üzerinden yüklenebilecek güncelleme sayesinde Galaxy Buds cihazlarının yapabildikleri artacak. Hali hazırda Galaxy Buds+ kulaklıklarında kullanılan bu özelliklerin bir alt nesle de sunulmuş olması kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Eğer sizler de bu kulaklığa sahipseniz, Galaxy Wearable üzerinden yeni güncellemeleri kontrol edip yükleyebilirsiniz.
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Amazfit X, 28 Nisan’da tanıtılacak
Geçtiğimiz Ağustos ayında Çinli şirket Huami, yeni akıllı saati olacak olan Amazfit X ile ilgili sinyalleri vermişti. Şimdi ise beklenen gün geldi; ve firma 28 Nisan’da Amazfit X modelini Indiegogo üzerinden tanıtacağını duyurdu.
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Amazfit X, kullanıcılara neler vadediyor
Amazfit X sadece spor veya sadece iş odaklı olmaktansa iki alandaki ihtiyaçlarınızı birden karşılayabilecek özelliklere sahip. Huami’nin yeni akıllı saatinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kavisli ekrana sahip olması. Tasarım olarak göze hoş gözüken bu ekran, 2.07 inç boyuta sahip AMOLED bir panelden oluşuyor. 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, bir akıllı saat için iyi bir boyutta ve tatmin edici renk doygunluğuna sahip. Ekranın kalınlığı ise sadece 12.5 mm.
Huami’nin yeni akıllı saati, 220 mAh bataryaya sahip. Huami’nin belirttiği kadarıyla ise cihaz, tam şarjda 7 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Bunların dışında Amazfit X’in barındırdığı özellikler ise; bildirimlerinizi saat ekranına yansıtma, birçok kullanım modu desteği, BioTracker™ PPG sensörü ile kalp ritminizi takip etme ve kayıt altına alma vb. Henüz Amazfit X’in detayları ile ilgili bilgilerimiz kısıtlı olsa da; lansman sonrasında tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Siz Huami’nin yeni akıllı saatiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!