Fitbit, çocuklar için 4G’li akıllı saati bu yıl çıkarıyor!

Aralık ayında Xiaomi‘nin şirketi olan Amazfit, Amazfit X ismiyle kavisli OLED ekrana sahip bir akıllı bileklik geliştirmeye başladığını açıklamıştı. Cihazın bugüne kadar çok fazla teknik özelliğini bilmiyorduk. Fakat bugün resmi olarak tanıtıldı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazın Indiegogo aracılığı ile ön siparişle piyasaya çıktığı da duyuruldu.

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Amazfit X hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Akıllı bileklik, 206×640 piksel çözünürlüğüne ve 400 nit ekran parlaklığına sahip 2.07 inçlik kavisli bir AMOLED ekrana sahip olacak. Amazfit X, sadece ekran olarak değil genel bir bütün olarak kavisli yapıya sahip ve şirket bundan oldukça memnun. Şirket bu kavisi verebilmek için ekranı 700 dereceye kadar ısıtıp ardından 6 kademeli bir bükme işlemi gerçekleştirmiş. Diğer teknik özelliklerine geldiğimizde cihaz tüm düğmelerden kurtulmuş olarak karşımıza çıkıyor. Yan tarafta dokunma hassasiyeti bulunan bir alan ile işlemler gerçekleştiriliyor.

Yeni ve geliştirilmiş kalp izleyicisi 24 saat boyunca doğru kalp verileri sağlarken bu sensörün yanındaki kızılötesi sensör kan oksijen seviyesini ölçüyor. Tüm sensörlerin kombinasyonu sayesinde cihaz stres seviyesini de ölçebiliyor ve uykunuzu değerlendirebiliyor. Amazfit X, akıllı bilelik segmentinde nadir olarak bulunan GPS ve GLONASS desteğini de bulunduruyor.

Amazfit X, 205 mAh pil ile tek bir şarjda yedi güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca cihaz 50 metreye kadar suya dayanıklı bir şekilde geliyor. Akıllı telefon uygulaması ile eşleştirildiğinde yaptığınız egzersizler ile ilgili her bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Cihazın 9 farklı egzersiz modu bulunuyor.