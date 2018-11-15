Firefox yakın zamanda ziyaret edilen sitelerdeki gizlilik ihlallerini gösterecek

Mozilla uzun süredir Google Chrome’a kıyasla daha fazla gizlilik ve güvenlik için adımlar atıyor. Bu adımlara bir yeni bugün itibari eklendi.

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Firefox bugün birçok farklı dilde hizmete başladı!

Şirket, Firefox Quantum tarayıcısında kullanıcıların ziyaret ettiği web sitelerinin yakın zamanda gizlilik ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ise bunu kullanıcıya bildirecek. Tarayıcının arama kısmında bulunan kilit simgesinin yanında bu konu ile ilgili bir Pop-up açılacak. Açılan bu pencerede ihlalin niteliği ve genişliği hakkında özet bilgiler bulunacak. Aynı zamanda daha detaylı bilgiler için sizi Firefox Monitor servisine yönlendirecek bir link bulunacak. Bu pencerenin açılmaması için asla gösterme düğmesi de pencere içinde bulunacak. Bu şekilde sizleri rahatsız etmemiş olacak.

Tarayıcıda yapılan bu yenilikler, önümüzdeki hafta tüm kullanıcılara kademeli olarak gelecek. Ayrıca firma, artan yüz binlerce kullanıcısı ile birlikte oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor. Firefox’un bugün çıkardığı özellik ile 26 dilde artık kullanıcılarına hizmet verecek.