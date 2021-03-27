Final Fantasy VIII Remastered, iPhone ve iPad’e geldi!

Apple Watch akıllı saat pazarının önde gelen oyuncularından. Apple’ın geçtiğimiz sene 6. jenerasyonunu piyasaya sürdüğü akıllı saat ailesi, SE modeli ile birlikte ilk defa yeni bir versiyon kazanmıştı. SE, bütçe dostu bir Apple Watch arayışındaki kullanıcılardan büyük ilgi görmüştü. Marka, her ne kadar SE ile fiyat/performans odaklı kullanıcıların ihtiyacını karşılasa da, hala spor tutkunu ve daha dayanıklı bir akıllı saat arayışındaki kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verememekte. Ancak görünen o ki, bu problem çok yakın zamanda çözüme kavuşabilir…

Konumuz aksesuarlar. Öyleyse, belki en az akıllı saatler kadar revaçta olan diğer bir aksesuar olan tam kablosuz (TWS) kulaklıklardan oluşan listemizi sizlerle paylaşmanın tam sırası!

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Apple Watch serisinin yeni üyesi dayanıklılık odaklı olacak

Ünlü Apple analisti Mark Gurman, bugün Bloomberg’te yayımlanan yazısında önemli bir iddia ortaya attı. Gurman’a göre, Apple akıllı saat ailesini dayanıklılık odaklı bir modelle genişletmeyi planlıyor. Hatta, daha dayanıklı bir Apple Watch versiyonu şirket için yeni bir fikir değil. Zira, Kaliforniya merkezli dev, daha önce de benzer bir model planlamış fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu proje hayata geçmemiş. Ancak, Gurman’a göre, Apple bu kez oldukça ciddi. Hatta, Apple şirket içinde saate bir isim bile koymuş durumda. Saatin kod adı “Apple Watch Explorer Edition”.

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Aslında, Apple’ın böyle yeni bir ürüne yönelmesi pek de şaşırtıcı değil. Her ne kadar markanın akıllı saatleri dayanıklılık tarafında başarılı olsa da, yüksek fiyatları birçok kullanıcısını cihazı daha özenli kullanamaya itmekte. Başka bir deyişle, Apple Watch’un şık ve zarif yapısı konu spor sırasında kullanmaya gelince bir dezavantaj olmakta. Bunun üstüne firmanın ,rakiplerinin aksine, spor odaklı bir bant/fitness takipçisi sunmadığını da koyarsak her şey oldukça açık hale geliyor.

İşte, Gurman’ın raporunun dikkat çektiği nokta da tam bu. Apple, bu yeni dayanıklılık odaklı saatiyle ekstrem spor tutkunlarına hitap etmek istiyor. Raporun diğer bir dikkat çektiği detay ise, bu saatin SE gibi ayrı bir model olacağı. Gurman’ın saatin nasıl gözükebileceği konusundaki yorumu ise “Casio’nun G-Shock’ları gibi düşünün. Normal bir Apple Watch ancak çeşitli materyallerle güçlendirilmiş bir kasa.” şeklinde. Ayrıca, saatin plastik bir kaplamaya sahip olması da ihtimaller dahilinde. Son olarak, bunun kesin bir rapor olmadığını belirtelim. Bakalım, bu proje gerçekleşirse ne gibi bir ürün ortaya çıkacak…

Not: Kullanılan görseller temsilidir.

Kaynak: Bloomberg