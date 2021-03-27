Apple, yapay zeka yatırımında zirveyi bırakmadı!

GlobalData tarafından paylaşılan verilere göre Apple, yapay zeka alanındaki şirketlerin en gözde alıcısı. Apple, 2016’dan 2020’ye kadar, Google, Microsoft ve Facebook’u geride bırakarak en fazla sayıda yapay zeka (AI) şirketini satın alan firma oldu.

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Apple, yapay zeka konusunda ısrarcı!

Apple, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Emotient, Turi, Glimpse, RealFace, Shazam, SensoMotoric, Silk Labs gibi şirketleri kendi bünyesine kattı. Bu satın alımların tek nedeni, ürün ve hizmetlerinin yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini geliştirmekti.

Bununla beraber Apple, tüm satın alımlarını halka açıklamadı. Bu sebeple Apple’ın satın aldığı veya radarı altına giren başka yapay zeka şirketleri de olabilir.

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Apple’ın Şubat ayı hissedarlar toplantısında Apple CEO’su Tim Cook belirli açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Apple’ın son 6 yılda 100’e yakın şirketi satın aldığını belirtti. Cook, “Herhangi bir boyuttaki satın almalara bakmaktan korkmuyoruz” dedi. “Ürünlerimizi tamamlayan ve onları ilerletmeye yardımcı olan küçük, yenilikçi şirketlere odaklanıyoruz.” şeklinde açıklamalarına devam etti.

GlobalData analisti Aurojyoti Bose’ye göre, AI alanında artan rekabet, bir satın alma çılgınlığına yol açtı.

Apple, Google, Microsoft ve Facebook, 2016-2020 boyunca AI teknoloji alanında toplamda 60 satın alma gerçekleştirirken; Apple, 25 satın alımla ile yarışa liderlik etti. AI, teknoloji devleri için önemli bir odak alanı olmaya devam ediyor. Bu nedenle artan ilgi büyük bir rekabet yarışına dönüşüyor

Aslında Apple, bu satın alımlarının çoğunda Siri’yi iyileştirmeyi amaçlıyor. Diğer satın almalar ise muhtemelen Apple’ın otonom otomobil geliştirme projesini ilerletmek için 2019’da satın aldığı sürücüsüz bir girişim olan Drive.ai gibi gelecekteki ürünleri baz alıyor.