Apple
Apple, yapay zeka yatırımında zirveyi bırakmadı!
GlobalData tarafından paylaşılan verilere göre Apple, yapay zeka alanındaki şirketlerin en gözde alıcısı. Apple, 2016’dan 2020’ye kadar, Google, Microsoft ve Facebook’u geride bırakarak en fazla sayıda yapay zeka (AI) şirketini satın alan firma oldu.
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Apple, yapay zeka konusunda ısrarcı!
Apple, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Emotient, Turi, Glimpse, RealFace, Shazam, SensoMotoric, Silk Labs gibi şirketleri kendi bünyesine kattı. Bu satın alımların tek nedeni, ürün ve hizmetlerinin yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini geliştirmekti.
Bununla beraber Apple, tüm satın alımlarını halka açıklamadı. Bu sebeple Apple’ın satın aldığı veya radarı altına giren başka yapay zeka şirketleri de olabilir.
Apple’ın Şubat ayı hissedarlar toplantısında Apple CEO’su Tim Cook belirli açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Apple’ın son 6 yılda 100’e yakın şirketi satın aldığını belirtti. Cook, “Herhangi bir boyuttaki satın almalara bakmaktan korkmuyoruz” dedi. “Ürünlerimizi tamamlayan ve onları ilerletmeye yardımcı olan küçük, yenilikçi şirketlere odaklanıyoruz.” şeklinde açıklamalarına devam etti.
GlobalData analisti Aurojyoti Bose’ye göre, AI alanında artan rekabet, bir satın alma çılgınlığına yol açtı.
Apple, Google, Microsoft ve Facebook, 2016-2020 boyunca AI teknoloji alanında toplamda 60 satın alma gerçekleştirirken; Apple, 25 satın alımla ile yarışa liderlik etti. AI, teknoloji devleri için önemli bir odak alanı olmaya devam ediyor. Bu nedenle artan ilgi büyük bir rekabet yarışına dönüşüyor
Aslında Apple, bu satın alımlarının çoğunda Siri’yi iyileştirmeyi amaçlıyor. Diğer satın almalar ise muhtemelen Apple’ın otonom otomobil geliştirme projesini ilerletmek için 2019’da satın aldığı sürücüsüz bir girişim olan Drive.ai gibi gelecekteki ürünleri baz alıyor.
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Apple
Apple Watch ailesine outdoor bir model eklenebilir!
Apple Watch akıllı saat pazarının önde gelen oyuncularından. Apple’ın geçtiğimiz sene 6. jenerasyonunu piyasaya sürdüğü akıllı saat ailesi, SE modeli ile birlikte ilk defa yeni bir versiyon kazanmıştı. SE, bütçe dostu bir Apple Watch arayışındaki kullanıcılardan büyük ilgi görmüştü. Marka, her ne kadar SE ile fiyat/performans odaklı kullanıcıların ihtiyacını karşılasa da, hala spor tutkunu ve daha dayanıklı bir akıllı saat arayışındaki kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verememekte. Ancak görünen o ki, bu problem çok yakın zamanda çözüme kavuşabilir…
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Apple Watch serisinin yeni üyesi dayanıklılık odaklı olacak
Ünlü Apple analisti Mark Gurman, bugün Bloomberg’te yayımlanan yazısında önemli bir iddia ortaya attı. Gurman’a göre, Apple akıllı saat ailesini dayanıklılık odaklı bir modelle genişletmeyi planlıyor. Hatta, daha dayanıklı bir Apple Watch versiyonu şirket için yeni bir fikir değil. Zira, Kaliforniya merkezli dev, daha önce de benzer bir model planlamış fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu proje hayata geçmemiş. Ancak, Gurman’a göre, Apple bu kez oldukça ciddi. Hatta, Apple şirket içinde saate bir isim bile koymuş durumda. Saatin kod adı “Apple Watch Explorer Edition”.
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Aslında, Apple’ın böyle yeni bir ürüne yönelmesi pek de şaşırtıcı değil. Her ne kadar markanın akıllı saatleri dayanıklılık tarafında başarılı olsa da, yüksek fiyatları birçok kullanıcısını cihazı daha özenli kullanamaya itmekte. Başka bir deyişle, Apple Watch’un şık ve zarif yapısı konu spor sırasında kullanmaya gelince bir dezavantaj olmakta. Bunun üstüne firmanın ,rakiplerinin aksine, spor odaklı bir bant/fitness takipçisi sunmadığını da koyarsak her şey oldukça açık hale geliyor.
İşte, Gurman’ın raporunun dikkat çektiği nokta da tam bu. Apple, bu yeni dayanıklılık odaklı saatiyle ekstrem spor tutkunlarına hitap etmek istiyor. Raporun diğer bir dikkat çektiği detay ise, bu saatin SE gibi ayrı bir model olacağı. Gurman’ın saatin nasıl gözükebileceği konusundaki yorumu ise “Casio’nun G-Shock’ları gibi düşünün. Normal bir Apple Watch ancak çeşitli materyallerle güçlendirilmiş bir kasa.” şeklinde. Ayrıca, saatin plastik bir kaplamaya sahip olması da ihtimaller dahilinde. Son olarak, bunun kesin bir rapor olmadığını belirtelim. Bakalım, bu proje gerçekleşirse ne gibi bir ürün ortaya çıkacak…
Not: Kullanılan görseller temsilidir.
Kaynak: Bloomberg
Apple
Apple, yeni patentiyle yataklarımıza girmeye hazırlanıyor!
Apple deyince her ne kadar aklımıza iPhone, iPad vb. gelse de, ABD’li teknoloji devi bunun çok ötesinde bir firma. Zira, sürekli farkı endüstrilere satın almalar ve patentlerle yatırım yapan şirket, bugün yine önemli bir patent aldı. Apple’ın bu seferki patenti ise bir hayli alışılagelmişin dışında. Kaliforniya’lı dev, yataklarımızda kullanacağımız bir teknolojinin peşinde…
Hazır yatak, uyku ve rahatlama gibi konulardayken; yatağınızda uzanıp dinlenirken favori dizi ve filmlerinizi izleyebileceğiniz, uygun fiyatlı tabletler listemizi sizinle paylaşmak isteriz!
Apple, uykunuzu haptic (dokunma) temelli bir teknolojiyle takip etmek istiyor
Aslında, bu patent Apple ve uyku konusunun ilk birlikteliği değil. Hatta, teknoloji devinin uyku endüstrisiyle ilişkisi geçtiğimiz yıl Apple Watch’lara eklediği uyku takibi fonksiyonundan bile öncesine dayanmakta. Öyle ki, firmanın 2017 uyku teknolojileri geliştiricisi Beddit şirketini satın almasını bu alandaki ilk adımı olarak sayabiliriz. Yani, Apple’ın bugünkü patenti, şirketin uzun süredir üstünde çalıştığı bir alandaki son adımı.
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Firmanın yeni patentininin adı “Pneumatic Haptic Device”. Yani havalı/basınçlı haptik (dokunmaya dayalı) alet şeklinde çevirebiliriz. Peki bu cihaz ne işe yarayacak? Açıkcası, bu konuda kesin bilgi henüz mevcut değil. Apple, bu patenti çeşitli amaçlarla kullanabilir. Bu konudaki olasılıklar firmanın kendi markası altında çıkaracağı bir yataktan, yatağınıza yerleştireceğiniz küçük bir uyku takibi cihazına kadar gitmekte. Hatta, Apple’ın bunu ileride çıkaracağı VR cihazıyla birleştireceği bile söylentiler arasında.
Cihazın tam olarak ne olacağını bilmememize rağmen, patent başvurusu sağ olsun, çalışma prensibi hakkında tüm detaylara sahibiz. Cihaz, üzerinde haptik tepki algılayan küçük hücrelere sahip olacak. Bu hücreler inme ve şişme vasıtasıyla kullanıcıya titreşim benzeri tepkiler yollayacak. Bu inme ve şişmenin bir gaz veya sıvı yardımıyla yapılacağını da söyleyelim. Apple bu tepkilerin “kullanıcıyı rahatlatma, uyandırma ve hareket ettirmek” için kullanılacağını söylemekte. Buna ek olarak, cihaza ışık sensörü gibi başka sensörler de eşlik edebileceği söylenmekte. Tüm bu bilgiler cihazın yatağımızda kullanacağımız gelişmiş bir uyku takipçisi olacağını göstermekte. Heyecanla bekliyoruz…
Kaynak: TechRadar, AppleInsider
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, küçük çentik ve ince çerçeveler ile gelecek!
Popüler bir sızıntı uzmanı, Apple’ın gelecek iPhone serisinin yeni render görüntülerini günün erken saatlerinde sosyal medyada paylaştı. Şimdilik serinin ismi hakkında bir netlik bulunmadığı için “Gelecek iPhone serisi” mesajı ile bu görüntüler ortaya çıktı. Yüksek ihtimalle “iPhone 13” olarak adlandırılması beklenen serinin, Apple’ın “13” sayısı ile ilgili batıl inancına göre iPhone 12S olarak adlandırılması da ihtimaller arasında yer alıyor.
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Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.
Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor. Henüz kesin olmamakla birlikte telefonun A15 Bionic çip ile gelmesi de muhtemel.
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