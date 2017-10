FIFA 18 (PC) İnceleme

Kısa süre önceki PES 2018 incelememizin üzerinden iki hafta geçmeden ezeli rakibi FIFA 18 satışa çıktı. Her sene olduğu gibi bu sene de Konami’ye cevap vermekte gecikmeyen EA Sports, futbol düşkünlerini yeniliklerle memnun etmeye çalışıyor. Bu sene biraz daha geriden gelen EA Sports’un önerisi, PES 2018’i geride bırakabiliyor mu? Hatırlanacağı üzere PES 2018’i beğenmiş ve olumlu ilerlemelerden söz etmiştik. Geçen sene olduğu gibi bu sene de FIFA 18 oynamak için PC dışında Sony PS3 ya da PS4, Microsoft Xbox 360 ya da One ve hatta Nintendo Switch kullanılabiliyor. EA Kanada ve Romanya ofisleri tarafından geliştirilen serinin 25. oyununda farklı versiyonlar olsa da aynı sonucu elde edemiyoruz çünkü önceki nesil PS3 ve Xbox 360 cihazlarla uyumlu Legacy Edition adlı sürüme Impact oyun motoru güç veriyor ve oyundaki tüm yenilikler yer almıyor. Diğer sürümlereyse geçen seneki FIFA 17’de olduğu gibi Frostbite 3 oyun motoru can veriyor.

29 Eylül 2017 tarihinde satışa sunulan FIFA serisinin 25. ayağında kapak oyuncusu olarak Real Madrid gölcüsü Cristiano Ronaldo yer alıyor. İlk aşamada indirime rağmen 297 TL gibi yüksek bir fiyata sahip olan oyunun Standart ve Legacy sürümlerine ek olarak PC, PS4 ve Xbox One ile sınırlı Ronaldo sürümü de var ve biraz daha pahalı. Özel sürümün getirisi 5 yerine 20 Jumbo premium gold paketi. Daha da pahalı olan Icon sürümünde daha fazla paket ve oyuncu kiralama var. Elbette oyunu satın almadan önce PC, PS4 ve Xbox One platformlarında demo sürümünü indirip test edebilirsiniz. Oynadığımız PC sürümünde en düşük sistem gereksinimleri Windows 10 64-bit, Intel Core i3 ya da AMD Athlon X4 işlemci, 8 GB RAM bellek, 50 GB boş sabit disk alanı ve GeForce GTX 660 ya da Radeon RX 460 ekran kartı. Eğer Windows 7/8.1 64-bit kullanıyorsanız DirectX 12 yerine DirectX 11 modunda çalışıyor. Türkçe seslendirme yok ama altyazı var.

12 ülkeden 52 stadyumu lisanslı olarak içeren FIFA 18’in PC, PS4 ve Xbox One sürümlerinde, önceki oyunda tanıtılan ve Alex Hunter’ı konu alan Yolculuk (The Journey) adlı hikaye bazlı mod devam ediyor ve “The Journey: Hunter Returns” olarak adlandırılıyor. Bunu söylememizin nedeni, önceki oyunda hikayeyi bitirenlerin, yeni oyunda elde ettikleri başarılarla devam edebiliyor olması. Hikaye devam ediyor olsa da ilerleme sırasında yaptığınız seçimler pek değişiklik yaratmıyor yani büyük anlamda seyirci konumunda kalıyorsunuz. En sevindirici gelişmelerden biri yenilenen sözleşmeyle birlikte Süper Ligin tam kadro geri dönmüş olması. Sadece bu sebepten ötürü bile PES 2018’e kıyasla daha fazla ilgi görebilir çünkü taraftarları ciddi anlamda havaya sokabiliyor. Ultimate Team büyük oranda korunuyor ve çoklu oyuncu modunda en ilgi gören kısım olmaya devam ediyor. Yeni eklenen Icon modunda Maradona gibi efsaneler var ama oyun geneline çok da büyük bir katkısı olmuyor.

Oyuncuların hareketlerini gerçekçi anlamda yansıtmak üzere özel animasyon sistemine geçiş yapan yeni oyunda bu anlamda ilerleme var ve benzer durum yüz modellemeleri için de geçerli. Başta söylediğimiz oyun motoru farkından ötürü PS3 ile PS4 kıyaslanınca Legacy Edition’ındaki grafikler çok daha basit kalıyor. En iyi sonuçlar için PC sürümünü oynamak gerekiyor. Arzu ederseniz 4K kalitesine çıkabilirsiniz. Stadyumlar ve taraftarlar açısındansa gerçekçi bir hava söz konusu. Oynadığınız ülkeye bağlı olarak taraftarlardan gelen sesler farklılık gösteriyor. Yapay zeka açısından da başarılı bulduğumuz FIFA 18’de yer alan yeni top sürme seçenekleri sayesinde defans oyuncularını gerçek için farklı yöntemler deneyebiliyorsunuz. Deneyim elde ettikçe oyuncularınızı durdurulamaz hale getirebilirsiniz! Aksine defansınız iyi olsa bile bolca gol yiyebilirsiniz. Bu son bölümde çok daha gollü maçlar karşımıza çıkıyor. Eğlenceli saatler geçireceğiniz şüphesiz!

FIFA 18

KÜNYE

Yapımcı: EA Kanada & Romanya

Yayıncı: EA Sports

Tür: Spor

Platform: Windows, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Nintendo Switch

Web: www.easports.com/tr/fifa

Nereden Alınır: Aral Game

Puan: 87