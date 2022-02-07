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FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?
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Bu videomuzda sizler için fiber internet ücretlerini değerlendirdik. 16 Mbps’den 10 Gbps’ye kadar geniş skalada bulunan ve Türk Telekom, Turkcell SuperOnline, Vodafone, TürkNet, KabloNet, Millenicom ve Netspeed üzerinden fiber internet paketlerini değerlendirdik.
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İçindekiler
FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?
Turkcell Superonline Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları
Fibere Giriş Kampanyası
- 20 Mbps: 12 ay 120 TL / 24 ay 105 – 125 TL
Fiber Süper Paketler Kampanyası
- 35 Mbps: 145 TL / 130 – 150 TL
- 50 Mbps: 165 TL / 150 – 170 TL
Fiber Hız Şenliği Kampanyası
- 100 Mbps – 10 Mbps: 175 TL / 160 – 180 TL
- 200 Mbps – 10 Mbps: 195 TL / 180 – 200 TL
Fiber Daha Hızlı Kampanyası
- 100 Mbps – 20 Mbps: 185 TL / 170 – 190 TL
- 200 Mbps – 20 Mbps: 205 TL / 190 – 210 TL
- 500 Mbps – 20 Mbps: 250 TL
Fiber 1000 Mbps Kampanyası
- 1 Gbps – 20 Mbps: 400 TL
10 Gbps Işık Hızında Fiber İnternet Kampanyası
- 10 Gbps – 50 Mbps: 8.000 TL (24 ay)
Türk Telekom Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları
İlk Ay Bizden Kampanyası
- 16 Mbps: 105 TL
- 24 Mbps: 119 TL
- 35 Mbps: 134 TL
- 50 Mbps: 149 TL
- 100 Mbps: 165 TL
3 Ay Bedava Kampanyası
- 24 Mbps: 128 TL
- 35 Mbps: 143 TL
- 50 Mbps: 158 TL
- 100 Mbps: 174 TL
Gamer Kampanyası
150 TL Playstore ya da 3 ay Xbox Game Pass Ultimate
- 50 Mbps: 132 TL
- 100 Mbps: 162 TL
Üniversitelinin İnternet Kampanyası
- 16 Mbps: 112 TL
- 24 Mbps: 119 TL
- 35 Mbps: 134 TL
- 50 Mbps: 149 TL
- 100 Mbps: 165 TL
Transfer Fırsatı Kampanyası
- 16 Mbps: 105 TL
- 24 Mbps: 113 TL
- 35 Mbps: 128 TL
- 50 Mbps: 143 TL
- 100 Mbps: 159 TL
Vodafone Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları
- Evde Fiber 24: 56 / 112 TL
- Evde Fiber 35: 66 / 132 TL
- Evde Fiber 40 (Taahhütsüz): 139 TL
- Evde Fiber 50: 75 / 150 TL
- Evde Fiber 100: 81 / 162 TL
Millenicom Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları
Taahhütsüz – Yerel
- Fiber 16 (16 Mbps – 4 Mbps): 90 TL
- Fiber 35 (35 Mbps – 6 Mbps): 95 TL
- Fiber 100 (100 Mbps – 8 Mbps): 100 TL
Taahhütsüz – SO
- Fiber 24 (24 Mbps – 5 Mbps): 95 TL
- Fiber 100 (100 Mbps – 10 Mbps): 105 TL
- Fiber 200 (200 Mbps – 10 Mbps): 200 TL
Netspeed Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları
- Fiber Ultrafast 35 (35 Mbps – 6 Mbps): 89 TL
- Fiber Ultrafast 100 (100 Mbps – 8 Mbps): 99 TL
KabloNet Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları
Merhaba Kablonet
- 16 Mbps’ye kadar: 109 TL
- 20 Mbps’ye kadar: 119 TL
- 25 Mbps’ye kadar: 129 TL
- 35 Mbps: 139 TL
- 50 Mbps: 149 TL
- 75 Mbps: 159 TL
- 100 Mbps: 169 TL
Sınırsız Eğlence Kampanyası
- 100 Mbps – 5 Mbps: 204 TL / 194 – 209 TL
- 50 Mbps – 20 Mbps: 224 TL / 214 – 229 TL
- 100 Mbps – 20 Mbps: 234 TL / 224 – 239 TL
- 200 Mbps – 20 Mbps: 254 TL / 244 – 259 TL
- 300 Mbps – 30 Mbps: 354 TL / 344 – 359 TL
- 500 Mbps – 50 Mbps: 554 TL / 544 – 559 TL
- 1000 Mbps – 100 Mbps: 754 TL / 744 – 759 TL
TürkNet Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları
- Hangi Hızı Alırsan: 100 TL
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