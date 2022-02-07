FİBER İNTERNET FİYATLARI | 2022 yılında hangi tarife ne kadar?

Bu videomuzda sizler için fiber internet ücretlerini değerlendirdik. 16 Mbps’den 10 Gbps’ye kadar geniş skalada bulunan ve Türk Telekom, Turkcell SuperOnline, Vodafone, TürkNet, KabloNet, Millenicom ve Netspeed üzerinden fiber internet paketlerini değerlendirdik.

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Turkcell Superonline Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları

Fibere Giriş Kampanyası

20 Mbps: 12 ay 120 TL / 24 ay 105 – 125 TL

Fiber Süper Paketler Kampanyası

35 Mbps: 145 TL / 130 – 150 TL

145 TL / 130 – 150 TL 50 Mbps: 165 TL / 150 – 170 TL

Fiber Hız Şenliği Kampanyası

100 Mbps – 10 Mbps: 175 TL / 160 – 180 TL

175 TL / 160 – 180 TL 200 Mbps – 10 Mbps: 195 TL / 180 – 200 TL

Fiber Daha Hızlı Kampanyası

100 Mbps – 20 Mbps: 185 TL / 170 – 190 TL

185 TL / 170 – 190 TL 200 Mbps – 20 Mbps: 205 TL / 190 – 210 TL

205 TL / 190 – 210 TL 500 Mbps – 20 Mbps: 250 TL

Fiber 1000 Mbps Kampanyası

1 Gbps – 20 Mbps: 400 TL

10 Gbps Işık Hızında Fiber İnternet Kampanyası

10 Gbps – 50 Mbps: 8.000 TL (24 ay)

Türk Telekom Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları

İlk Ay Bizden Kampanyası

16 Mbps: 105 TL

105 TL 24 Mbps: 119 TL

119 TL 35 Mbps: 134 TL

134 TL 50 Mbps: 149 TL

149 TL 100 Mbps: 165 TL

3 Ay Bedava Kampanyası

24 Mbps: 128 TL

128 TL 35 Mbps: 143 TL

143 TL 50 Mbps: 158 TL

158 TL 100 Mbps: 174 TL

Gamer Kampanyası

150 TL Playstore ya da 3 ay Xbox Game Pass Ultimate

50 Mbps: 132 TL

132 TL 100 Mbps: 162 TL

Üniversitelinin İnternet Kampanyası

16 Mbps: 112 TL

112 TL 24 Mbps: 119 TL

119 TL 35 Mbps: 134 TL

134 TL 50 Mbps: 149 TL

149 TL 100 Mbps: 165 TL

Transfer Fırsatı Kampanyası

16 Mbps: 105 TL

105 TL 24 Mbps: 113 TL

113 TL 35 Mbps: 128 TL

128 TL 50 Mbps: 143 TL

143 TL 100 Mbps: 159 TL

Vodafone Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları

Evde Fiber 24: 56 / 112 TL

56 / 112 TL Evde Fiber 35: 66 / 132 TL

66 / 132 TL Evde Fiber 40 (Taahhütsüz): 139 TL

139 TL Evde Fiber 50: 75 / 150 TL

75 / 150 TL Evde Fiber 100: 81 / 162 TL

Millenicom Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları

Taahhütsüz – Yerel

Fiber 16 (16 Mbps – 4 Mbps): 90 TL

90 TL Fiber 35 (35 Mbps – 6 Mbps): 95 TL

95 TL Fiber 100 (100 Mbps – 8 Mbps): 100 TL

Taahhütsüz – SO

Fiber 24 (24 Mbps – 5 Mbps): 95 TL

95 TL Fiber 100 (100 Mbps – 10 Mbps): 105 TL

105 TL Fiber 200 (200 Mbps – 10 Mbps): 200 TL

Netspeed Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları

Fiber Ultrafast 35 (35 Mbps – 6 Mbps): 89 TL

89 TL Fiber Ultrafast 100 (100 Mbps – 8 Mbps): 99 TL

KabloNet Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları

Merhaba Kablonet

16 Mbps’ye kadar: 109 TL

109 TL 20 Mbps’ye kadar: 119 TL

119 TL 25 Mbps’ye kadar: 129 TL

129 TL 35 Mbps: 139 TL

139 TL 50 Mbps: 149 TL

149 TL 75 Mbps: 159 TL

159 TL 100 Mbps: 169 TL

Sınırsız Eğlence Kampanyası

100 Mbps – 5 Mbps: 204 TL / 194 – 209 TL

204 TL / 194 – 209 TL 50 Mbps – 20 Mbps: 224 TL / 214 – 229 TL

224 TL / 214 – 229 TL 100 Mbps – 20 Mbps: 234 TL / 224 – 239 TL

234 TL / 224 – 239 TL 200 Mbps – 20 Mbps: 254 TL / 244 – 259 TL

254 TL / 244 – 259 TL 300 Mbps – 30 Mbps: 354 TL / 344 – 359 TL

354 TL / 344 – 359 TL 500 Mbps – 50 Mbps: 554 TL / 544 – 559 TL

554 TL / 544 – 559 TL 1000 Mbps – 100 Mbps: 754 TL / 744 – 759 TL

TürkNet Fiber İnternet Paketleri ve Fiyatları